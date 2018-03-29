核二併聯不到24小時又跳機，原能會：有些問題要運轉後才知道

核二廠2號機27日併聯發電，昨（28）日進行併聯測試時，因「蒸汽旁通壓力控制系統」問題突然停機。經濟部表示，是否能夠併聯發電、是否有人為疏失，都要等真相調查結果出來再看，台電預計最快明日向原能會提出綜合檢討報告。

核二廠2號機27日再度起動，中午12時55分併聯，昨（28）日下午1時25分停機。《中國時報》報導，台電核能發電處副處長林志保解釋，正常情況下水進入核反應爐加熱產生蒸氣，蒸氣送入汽機推動發電機，進而產生電力，過程中多餘蒸氣會透過旁通閥導入冷凝器，讓壓力維持穩定狀態，初判旁通閥在靈敏度調整測試時，「蒸汽旁通壓力控制系統」參數調整問題，觸發反應爐自我保護機制。

林志保指出，旁通閥共有六組，機組併聯之後就會關閉，必要時控制系統才會開啟旁通閥宣洩過多蒸氣，就像是「洗澡調整冷熱水量」。

台電發言人徐造華表示，核二2號機27日中午併聯發電，當晚進行主汽機超速跳脫測試，測試正常無虞後才在昨日清晨進行第二次併聯，昨日下午進行升載程序，進行後續併聯測試，升載至約18萬瓩左右時，反應爐啟動保護動作而停機。

（中央社）徐造華昨日表示，由於2016年4月進行蒸汽旁通壓力控制系統數位化更新工程，當初更新後都是在靜態模擬狀態，機組並未運轉，所以沒有產生類似問題；美國總公司INVENSYS（英維思）技師預計今天晚上抵台，確認相關數位化工程參數設定等，哪部分出現問題，預計最快30日將向原能會提出綜合檢討報告。

台電表示，如果要重新起動2號機，必須進行肇因追查，寫出綜合檢討報告，並研擬改善措施，交由原能會審查核准後通過，才可以再起動。

資料來源：台電、壹週刊｜製圖：Lea

下台負責？原能會主委：沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責

《新頭殼》報導，新北市昨日表示，新北市核能安全監督委員會於3月20日召開2018年第一次會議時，即請台電公司就核二廠2號機重起案進行專案報告時，一再強調核二廠2號機機組老舊，而且停機超過600天，呼籲核安不容許風險、安全第一、重視安全等。

結果新北市核能安全監督委員會主任委員李四川於今日得知核二2號機重起不到八天，又發生反應爐急停，對於核電廠及相關單位的把關深表遺憾及譴責，這次事件雖未造成輻射外洩，但已引起民眾疑慮。新北市政府將要求台電徹查事發原因，及請原能會確實及落實各項審查工作。

《蘋果日報》報導，黃國昌昨日下午也在臉書點名原能會主委謝曉星、台電董事長楊偉甫應立即下台負責。謝曉星今回應，沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責任，現在首先要釐清跳機原因。謝曉星說，他從來沒有講過核二廠2號機不會跳機，因為核電廠不跳機才更慘。為確保核電運轉安全無虞，才會在核二廠2號機再起動時，要求先以非常低的功率緩慢升載。

《聯合報》報導，原能會核管處副處長李綺思表示，反應爐有很多偵測工作，有的是溫度、有的是壓力等訊號，如果超過範圍就會導致跳機，這是安全保護措施之一，在檢查時有時檢查不出，運作後才會知道。

（中央社）立法院今天召開經濟委員會，原訂審查2018年核能發電後端營運基金，由於核二廠2號機昨天跳機，立法委員提案，要求先行進行專案報告，再進行審查。主席高志鵬表示，今天議程並未變更，原能會並未受邀說明，程序發言後，仍依照議程繼續審查核能發電後端營運基金。

經濟部長沈榮津會前接受媒體訪問時表示，由於核二廠2號機昨天下午跳機，是台電還在做併聯測試階段，依照大家對核安的期待，尊重核電廠既有的保護系統，停機之後就按照規定處理。

至於是否人為疏失、是否懲處，沈榮津指出，核二廠相關工程原廠技師今天晚上就會到，到時候會查明真相。核能安全是國人關心的議題，所以一再呼籲台電同仁再轉之前，一定做好系統確認，當時的用意是「叮嚀」，而是否懲處，還是應該等真相調查結果出來再看。

《中國時報》報導，經濟部高層表示，這次原因即使是控制系統過於靈敏跳機，到底是否在測試前就該發現？還是真的測試前無法得知？將是懲處關鍵。即便設備過於靈敏，核二2號機並非新機組，為何沒有固定參數可參考，這也是問題。

不過，台電董事長楊偉甫不認為有懲處問題，「因為這還是滿載測試階段，有些參數仍須調整，是正常現象。」且就同仁回報與處理狀況，初步也沒看到有人為疏失。

但台電核能發電處副處長林志保表示，「這次跳機對大家來講都不是可預見的。」

台電：核二2號機不影響電力供應

《鉅亨網》報導，針對夏季供電問題，是否會有缺電危機，沈榮津表示，問題真相要先找出來，再做專業判定，核二廠2號機有98.5萬瓩裝置容量，對系統調度彈性是有幫助的；他坦言，目前來說的話備載容量比較低，現在努力在4月新建機組能不能提早併聯。

根據台電3月21日更新的資料，預估4月備轉容量率不到6%，上中下旬的備轉容量率分別為5.54%、5.2%、5.53%，皆亮起供電警戒的橘燈。

Photo Credit: 截圖自 未來二個月電力供需預測

《ETtoday》報導，徐造華指出，過去預估未來備轉容量率時，核二再起動的計畫並不明朗，因此相關數據的計算就沒有把核二2號機列入考量，現在備轉容量率還有5到6%之間，徘徊在「供電吃緊」跟「供電警戒」的橘燈道黃燈之間，每天狀況都會有點不同。

至於夏天供電的情況，徐造華說，為了因應夏天尖峰用電，現在各機組都在大修當中，會趕在5月底前陸續歸隊，也就是6月份台電沒有排任何機組在維修，希望在既有的機組運用上，要確保相關運作供電。

根據台電公開資料顯示，2014年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。

核二廠2號機2016年5月16日，因為發電機避雷器劣化造成短路，停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會3月20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。

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核稿編輯：楊之瑜