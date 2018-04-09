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sheet2site教學：用Google試算表架出一個速成網站，免寫程式
我們想讓你知道的是
如果自己沒有程式技術，有沒有什麼速成一個堪用網頁的方法呢？
老師如果想要做一個給學生看的「數位學習工具」的推薦網站、賣家想要架出一個「熱門商品」介紹主頁、作家想要列出「書籍」或「講座活動」清單網頁，如果是臨時需要，如果自己也沒有程式技術，有沒有什麼速成一個堪用網頁的方法呢？
當然方法有很多，你可以申請一個免費的部落格（例如Blogger），你可以用新版的「Google Sites協作平台」來組合各種圖文影音素材變成網站。還有很多各式各樣的線上快速產生網頁工具。
就像今天要介紹的這個工具：「sheet2site」，它讓我們用自己的「Google試算表」就能在幾分鐘之內架出一個速成網站，把試算表裡的圖文資料，變成漂亮的網站展示。
「sheet2site」可以做出什麼用途的網站呢？你可以打開我測試實作的「電腦玩物產品介紹頁」，看看實際做出來的效果。
就像我文章最開頭所列舉的問題，「sheet2site」正是適合用來快速產生產品、活動、事件、工具、各種圖文資料清單的介紹網頁。
接下來，就讓我實際示範一遍「sheet2site」的操作流程。
1、複製Google試算表範本
首先打開「sheet2site」網頁，捲動到下方就會有一步步操作流程，在第一步的地方，點擊［This Sheet Template］，先複製一本Google試算表範本到你自己的Google雲端硬碟中。
2、填上網站想要展示的圖文內容
複製後的試算表範本像是下圖這樣，只要在各個欄位填寫相應內容，那麼到時候就會出現在產生的網頁上。
- Title of the card：填寫每個展示產品的主標題，會疊合在預覽圖上（也可不填）。
- Description of card：填寫說明小文字，會出現在主標題下方（也可不填）。
- Link. User will go here if click on card：填上點擊產品預覽圖後要前往的網址（也可不填）。
- Image of the card (link to image)：填寫預覽圖想要的圖片網址（圖片也先上傳到某個空間獲得網址。也可不填，會用底色取代）。
填寫試算表的相應欄位，最後在網頁上出現的效果就如同下圖這樣。
3、建立網站產品的分類標籤
「sheet2site」的試算表中還有一些進階的設計，如果你要展示的清單很長，可以利用分類標籤的功能，讓瀏覽者可以快速過濾出他想要的產品。這時候，就要填寫試算表中的這些欄位：
- Small text-1：預覽圖左上方的說明文字。
- Small text-2：預覽圖右下角的說明文字。
- Filtering by this：要用哪些分類標籤來過濾，用半形逗號分隔。
接著，要到試算表的「filters」工作表中，把要出現的分類標籤，像是下圖這樣一個一個填寫上去。
效果就會像下圖這樣，網站上方會有分類按鈕，點擊後，下方的展品就會進行過濾。
4、複製試算表網址，貼上Sheet2Site
填寫好試算表的資料後（其實之後也可以隨時回頭修改），直接複製Google試算表網址列上的網址。
然後貼上「sheet2site」網站中第三步的「Paste it here」欄位。
直接貼上就好，不要做任何其他的動作。
5、發佈試算表到網路
回到自己這份Google試算表，選擇［檔案］中的［發佈到網路］，將這份試算表發佈成網頁。
6、回到Sheet2site按下產生網頁按鈕
再切換回「sheet2site」，這一次點擊第五步的［Generate］，那麼就會立即產生一個速成網站囉！記得把這個網站的專屬網址記下來。
7、在試算表修改網站標題、主圖等資訊
接著就不需要「sheet2site」。我可以隨時回到Google試算表修改資料，那麼速成網站的資料也會更著同步更新。
我還可以在Google試算表的［main-page］工作表，進行網站標題主圖的修改：
- Title for site. Big text in the front page：網站標題
- Background image：網站的背景圖
- Call to action button Text：點擊後可前往某處的功能按鈕描述
- Call to action button Link：行動按鈕要前往的網址
就這麼簡單，經過Google試算表的修改，你的臨時速成網站就誕生囉！
「sheet2site」尤其特別適合資料型的網頁、展示型的網站，如果你又習慣用Google試算表整理資料，那麼這確實會是一個做出速成網頁的方法。
之前我也介紹過一些類似的速成網頁技巧，像是：「把Google Docs文件直接發佈成好看不跑版的公開網頁」、「超簡單網頁表格製作！免語法用Google試算表教學」。甚至我還介紹過更特殊的：「用Google試算表製作背英文單字的記憶閃卡，超簡單範本下載」。
或者也有更好看、功能更多，但也一樣簡單的方法，例如「全新Google協作平台推出，做漂亮網站跟編輯文件一樣簡單」、「Sutori免費製作最好看說故事圖表，老師與行銷都零程式碼上手」。
你說不定還可以反過來，把商品網頁的資料直接抓取成Excel試算表：「Listly自動抓取網頁轉成Excel表格！支援中文購物與資料網站」，這些工具都值得我們好好利用。
- 「sheet2site」網頁
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航