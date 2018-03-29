狄鶯獨子一句「掃射學校」遭逮捕，美國校園槍擊恐懼自「科倫拜高中」開始

目前就讀於美國賓州的一名台灣交換學生孫安佐因為曾警告同學5月1日別到學校，因為將「開槍掃射」，當地時間27日晚間遭到美國警方逮捕。自從1999年科倫拜高中（Columbine）槍擊案以來，美國就對校園槍擊特別謹慎和敏感，加上今年2月佛州高中槍擊案，以及其後大規模的反槍遊行，全美國校園聞槍色變。

（中央社）一名台灣交換生孫安佐因為曾對同學表示要「帶槍來學校掃射」，27日晚間遭到美國警方逮捕。賓州上達比警察局（Upper Darby Police）局長奇伍德（Michael Chitwood）28日在記者會上指出，警方搜查發現，台灣交換生孫安佐使用學校發放的iPad，在網路上搜尋如何購買AK-47步槍和AR-15步槍。

上達比警方表示，從孫安佐住處搜查發現的可疑物品，包括一件軍用防彈背心、加裝望遠鏡及燈光的強力十字弓以及弓箭、29發9公厘子彈、一個軍用滑雪面罩、槍枝專用隔音耳罩以及一套可疑裝置。奇伍德在記者會上說：「能夠有辦法搜集到這麼多物品，而且還不是一個美國公民，由此可見其中真的有問題。」他說：「顯然有人為疏失。」

Photo Credit：6abc Action News螢幕截圖

奇伍德在記者會上指出，根據警方調查，孫安佐目前在賓州邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner & Prendergast Catholic High School）就讀，日前他向同學聲稱：「5月1日不要來學校」，因為他計畫在那天要「來學校開槍掃射」，但後來他又改口對同學說，槍擊所言「只是在開玩笑」。

奇伍德說，這名學生聽到孫安佐打算到學校開槍的說詞之後便向學校師長通報，校方也在第一時間通知上達比警察局。奇伍德也表示，孫安佐2月間帶子彈到學校，還對同學展示，也曾給同學觀看他的自拍影片，影片內容是他戴著面具在操作噴火器。孫安佐27日晚間以恐怖威脅罪名遭到逮捕並移送法辦，在押等候精神鑑定，不得保釋。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，孫安佐的辯護律師拉托森（Enrique Latoison）指出，孫安佐雖然對軍事有興趣，但其實不具威脅能力，他也不知道自己所開的玩笑，可能會被同學誤解，不了解目前來到的美國，經歷過許多慘痛的重大校園槍擊。

孫安佐的學生簽證是在2017年7月才生效，有效期限至2022年7月。拉托森說，孫安佐並不是像美國年輕人一樣，是在1999年科倫拜高中槍擊陰影下成長，「他才來美國5個月，他對事情的理解程度，跟我們不一樣。」

隨後，狄鶯證實被捕的孫安佐正是她與孫鵬的獨生子，孫鵬今早原定錄製節目，臨時請假取消。另有媒體報導，狄鶯明天將到美國處理。

費城WPVI電視台報導，奇伍德在記者會上表示，孫安佐也曾經跟同一位同學詢問如何買槍。

《蘋果日報》報導，狄鶯接受專訪表示，兒子從小就想當李昌鈺，想當反恐小組，想當美國警察，所以從小就很喜歡槍和武器，那些防彈背心什麼的是在台灣買的，從台灣過去的，是合法的，是俄羅斯網路上買的。他已申請到美國的犯罪心理學的大學了，今年8月就要入學。

科倫拜高中槍擊案，「大型槍擊案世代」的起始點

（中央社）孫安佐律師所提到的科倫拜高中槍擊，是1999年發生於美國科羅拉多州傑佛遜郡科倫拜高中的屠殺事件，當時兩名青少年槍手在校園內槍殺了12名學生和一名教師，另外造成24人受傷，隨後兩人自殺身亡。

科倫拜高中槍擊是新型態校園槍擊首例，犯人早有預謀，且以「盡可能能槍殺更多人」為目標，之後，多起大規模校園槍擊都是類似模式，包括2007年維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）案、2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克（Sandy Hook）小學事件，還有今年2月發生於美國佛州斯通曼道格拉斯高中（Stoneman Douglas High School）的槍擊事件。

過去，這些大規模屠殺被視為個案，難以有效防範，對「後科倫拜世代」的學生而言，他們成長在隨時得防範大規模槍擊發生的校園，對於校園槍擊特別敏感。

自科倫拜高中槍擊案之後，美國各地校園陸續發生動輒數十人死傷的槍擊事件，像是近期引發全美大遊行的佛羅里達校園槍擊案，根據《轉角國際》報導，美東時間2018年2月14日，下午2點40分，美國佛州派克蘭（Parkland）的斯通曼道格拉斯高中發生槍擊事件，19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）手持半自動步槍，於校區大樓掃射，造成17死、17傷，是美國死傷第三嚴重的校園槍擊案。

324的反槍枝示威，是越戰以來最大規模遊行

（中央社）佛州槍擊案後，美國再度掀起對槍枝管制的討論。3月24日，佛州槍擊案倖存學生岡薩雷斯（Emma Gonzalez）等人發起反槍枝示威活動，這場名為「為生命而走」（March for Our Lives）的示威活動在全美遍地開花，在美國就估計超過百萬人上街頭，是越戰後最大規模的示威遊行之一。

包括亞特蘭大、巴爾的摩、波士頓、芝加哥、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、紐約、聖地牙哥和聖路易等城市都舉辦活動，遠至英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、澳洲雪梨都有人響應，海內外各地共有800多場遊行活動。其中華府抗議規模最大，主辦單位估計有超過80萬人上街。

其中不少參加者都是年輕的學生，爭取加強槍管的「美國反對非法槍支市長協會」（Everytown for Gun Safety）主席芬布蘭（John Feinblatt）表示：「在『大型槍擊案世代』長大的人，快要達到可投票年齡，他們很明白中期選舉就在6月個後，很多人已準備就緒，到時會投票，要把此刻變成一場真正的運動。」

美國前大法官投書：「擁槍法」是18世紀的遺物

綜合《觀念座標》報導，27日，一位美國最高法院的前任大法官約翰・保羅・史蒂芬（John Paul Stevens），也打破政治禁忌，投書《紐約時報》，呼籲廢止憲法第二修正案。美國憲法第二修正案規範：「紀律良好的民兵隊伍，對一個自由國家的安全實屬必要，故人民持有和攜帶武器的權利，不得予以侵犯。」

史蒂芬評論指出，權利法案的第二條其實是「18世紀的遺物」。美國憲法第二修正案於1791年通過，這是美國宣布獨立後15年。當時立法的原因，是鑑於國家已擁有一支常備軍，但它可能威脅到13個新成立州的安全。前法官史蒂芬表示，此法案的用意是為了保護民兵的權利，但當初立法的初衷，已不符合21世紀的現況，如今持槍者施暴、濫殺無辜，卻成為迫切的問題。

過去，最高法院曾經判定聯邦政府有限制槍械的權利。然而，最高法院在2008年的「哥倫比亞特區對海勒」（The District of Columbia v Heller）判例表示，第二修正案不只保護民兵武裝的權利，也保障個人擁有槍枝的權利。這個判例使槍枝管制的立法變得困難重重。

但不少人將憲法第二修正案視為美國自由的基礎，代表美國人的生活方式。一位保守的擁槍人士愛蓮娜・馬斯傳節羅（Alana Mastrangelo）在推特上表示：「廢除第二修正案，就立下了一個前例，這代表權利法案的其他條款也可以廢除。這是大政府最終的目標，這是他們一貫的陰謀。」

憲法修正案的廢止，需要美國2/3州的議會表決通過。根據YouGov經濟學人上個月所做的民調，只有21%的美國人支持完全禁止攜帶槍枝的權利。但53%的美國人支持槍枝法應該變得更嚴格。

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核稿編輯：楊之瑜