台灣勞工的地表遷徙：為什麼台北平常人這麼多，過年就唱空城？

人口遷徙與勞工流動研究

《冰原歷險記》動畫中，長毛象們為了生存而遷徙。現實世界的台灣，勞工們也為了謀生而離鄉背井。中研院人社中心的林季平副研究員，利用各類人口個體資料分析勞工遷徙（labor migration）的路徑，研究指出，若想解決失業問題，要幫助失業者經歷一個「成功」的勞工遷徙，才有機會再次就業。

圖片來源│iStock 你是否曾想過，為什麼台北人那麼多？是從什麼時候開始，從哪裡來的？（圖片來源│iStock）

1990年代的青壯年，聽著林強的〈向前走〉熱血沸騰：「鬥陣的朋友告辭啦！阮欲來去台北打拼～」；而來到這個時代，年輕人聽著草東沒有派對的〈爛泥〉而搖晃：「我想要做的，有錢人都做過了，我想要的公平，都是不公們虛構的……」

這些歌詞，是在大時代環境中誕生。在互相指責誰不努力前，讓我們搭上時光機、戴上竹蜻蜓，飛到1950～2000年代的台灣上空，鳥瞰勞工們在地表遷徙的求職歷險記。

1950－1970：戰後嬰兒潮變成做工的人

未曾擁有過一塊土地的你，可能在課本背過「三七五減租、公地放領、耕者有其田」。1950年代國民政府推行土地改革，台灣經濟活動以發展農業為主，此時有為數眾多的嬰兒呱呱墜地，一個家庭常有七八個小孩互相揪著頭髮、共穿一個麵粉袋。

戰後嬰兒潮，如颱風天的海浪般洶湧。後浪推前浪，嬰兒長大後，農村這些爆增的人力怎麼辦？

在此情況下，1960年代中期開始，國民政府大力推動「出口導向」的輕重工業政策，成立加工出口區、推行十大建設。雖然戰後嬰兒們普遍只有接受國小基本教育，但離開農村後，只要學習基本組裝或機械技術，就能無縫接軌變為大量勞動力，在生產線上奏出人力轉型的完美樂章。

做農的人，變成做工的人，觸發台灣有史以來規模最大的人口遷徙與勞工流動，並長達10年之久。此時青壯年大多前往台北、高雄找工作，少部分前往台中；台灣呈現北高分流的勞工遷徙趨勢。「1970年代高雄的家戶所得排名全台第二，房價也跟當時的台北差不多！」林季平說明。

1980－2010：做工的人變成失業的人

然而，1970年代末期，台灣外交失利、連帶引發政經結構劇烈變化，同時也面臨中國打破鎖國政策、東南亞諸國經濟體興起，台灣過往的傳統勞力密集產業漸漸失去競爭力。再加上第二次石油危機的震撼，政府部門將政策修正為發展技術及知識密集的產業，例如電子資訊工業、金融業等等。

此時南台灣地區受到石油危機影響，石化及重工業開始沒落；雖然官方沒有親口證實，美麗島事件等政治挑戰，也可能削弱了當時執政黨對南台灣區域經濟發展的支持度。

種種人擇因素下，北部漸成為新興產業的大本營，例如新竹科學工業園區、台北市信義計畫區等等。影響範圍甚至擴展到中壢桃園都會區，從1990年至2000年，此區人口增加了31.4％（行政院主計處2000）。

從下圖不難理解，為何當今農曆過年前，台北車站、高速公路會湧現驚人的返鄉潮，而過年時，台北則唱著空城計。

在這個產業轉型、勞工往北遷徙的1990年代，你會聽見此時的青壯年唱著林強的〈向前行〉一曲：「親愛的父母再會吧！鬥陣的朋友告辭啦！阮欲來去台北打拼，聽人講啥咪好康的攏在那～」。

然而，領取好康的通行證，僅限於高科技代工、金融業、資訊業等等勞工，傳統「做工的人」被眼尖的守門員踢除在外。

1990年代由於生產成本提高，台灣傳統工廠大規模關廠歇業，外移珠江三角洲或東南亞地區。這群被輕重工業釋放出來的勞力，是只有接受基本教育的戰後嬰兒一代（此時約為40－50歲），缺乏所需的專業知識，無法被新興產業吸收，就業問題持續累積至今。

因此，你可能聽過在工廠工作的長輩們，道出這句期許（或感慨）：「好好讀書，長大後才不用像我們賺辛苦錢。」

「遷徙」是改變的開始，也是高度冒險的過程

了解這些勞工流動路徑有什麼用？林季平說明：「遷徙本身要付出很多代價，但常常被忽略。」

解決失業問題，最重要的是失業者能再就業，而失業者能成功再就業的關鍵，在於能經歷一個「成功」的勞工遷徙。

以勞工小明為例。首先，是有形的遷徙成本，當小明要從高雄到台北找工作，原先在高雄累積的區域性資本（人脈、房地產等等），必須通通砍掉重練。第二，是心理成本，到了台北人生地不熟，可能會遇人不淑、或是水土不服。

第三，也是最常被忽略的，是「資訊成本」。當小明決定要從高雄到台北找工作，需要花費很多心力尋覓職缺、或打聽消息，但過程可能蒐集到錯誤資訊，直到遷徙至台北才發現「完了！跟我想的不一樣……」。這時小明又得再遷徙至別處找機會，或是沮喪地回老家。

因此，薪資水準、房價等各種生活資訊，應該要越來越透明；職缺內容、實質收入等資訊也要清楚明確，這樣才能降低遷徙求職的誤判機會。

林季平用數字舉例，假設一名「勞工小明」從高雄到台北的遷徙成本是台幣10萬元，包含租房子、適應、收入減少等等，當他發現在台北找工作不利，這台幣10萬元也就付諸流水。

「當社會上有40萬名這樣的勞工小明，就累積了40億付諸流水的勞工遷徙成本。但如果政府及公司行號，願意花個一兩億把這些社會資訊好好提供出來，幫助遷徙的勞工評估什麼地方找工作是最有利的，降低的社會成本怎麼算都划算！」林季平說明。

依照遷徙路徑，設計就業對策

進一步分析不同年齡、性別、職業別的勞工，會發現找工作的遷徙路徑有其原因。

女性因結婚或家庭因素而失業者，傾向選擇「回流遷徙」，例如從台中到台北、又從台北回到台中。難道這是現代版的「孟母三遷」？

離婚或分居，通常遷徙的是女方，這反映出父權體系國家的文化因素。

林季平說明：「在東亞社會，女性的決定權不在女性本身。」結婚時要同住一個地方，至少有一方得變動工作和居住地點，通常會是女性搬遷，這個現象可透過「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的俗語來映證。然而分析「人力運用擬－追蹤調查資料庫」發現，離婚或分居時，搬走的也通常是女方。

根據內政部戶政司的資料，民國90年至105年的有偶人口離婚率顯示為升高趨勢，雖然「離婚」很難想到跟「勞工遷徙」有什麼關係，但透過勞工流動研究，可得知就業政策已無法忽視離婚趨勢的影響。

考量女性因結婚或家庭因素而失業，通常選擇「回流遷徙」回到熟悉的舊地，然而已離開了一段時間，就需要清楚的就業與生活資訊、人脈網絡支持、或是社福政策的照顧。

另外，低教育/低職業階層的失業者、50歲以上的失業者，也傾向選擇「回流遷徙」，回老家找工作。

林季平回想：「我曾問過前者，為什麼別的地方有機會不去找工作？他們都會回答，我曾經在某個地方待過，到別的地方應該也一樣，乾脆就不去了！」過去遷徙求職的不愉快經驗，一朝被蛇咬、十年怕草繩，這種失望尤其常見於低教育程度、低職業階層的失業者。

而50歲以上的失業者面臨另一種現實問題：這個年齡若要做粗重活，體力不比年輕人；若要轉職新興產業，技能不相符；若要找更低階的工作，年輕時做過了不願意；只好轉身回流老家，至少有熟悉的人脈相挺。

「這兩種失業者，除了本身要積極透過職訓局課程學習新的技能，也需要克服心理障礙，這點常被忽略。」林季平說明，並提醒政策設計要鼓勵這類型的人「不要怕，再重新踏出一步」，否則時間一久，可能會成為回老家頹廢喪志的人。

《大佛普拉斯》電影中提到：「生活中本來就有各種困難。」缺乏專業技術的甘苦人，也面臨外籍勞工的競爭壓力。

外籍勞工來了，本地勞工去哪？

1989年之前，在台灣你應該看不到外籍勞工的身影。直到1992年通過《就業服務法》後，其中的外籍勞工專章允許民間產業引進外勞，並逐次放寬行業種類。

據行政院勞動部2017年資料顯示，台灣的外籍勞工總人數前三多為桃園市、台中市、新北市，職業別以低技術的產業外勞、社福外勞為主。這個數據，可與下圖本地勞工的遷徙趨勢做對照。別忘了，這些雖然看起來只是「箭頭」，卻是活生生、在地表遷徙謀生的「人」。

外籍勞工如同一把雙面刃。對高技術人員有互補作用，例如幫忙照料家事、完成基礎生產線工作，讓高技術人員有更多時間資源拼業績、研發新科技、開刀醫治病人等等；但同時也排擠了該地區的本地勞工，尤其是工作同質性高、但時薪比外勞高的本地勞工。

因此，1996－2000年，外籍勞工集中的台灣北部都會區，出現了本地勞工外移的現象，千里迢迢遷徙至南部、東部找工作。

外勞這帖藥，治療了北部都會區的經濟，副作用卻在其它區域出現。

由於南部、東部得承擔本地勞工遷徙的社會成本，長年下來造成和北部的資源分配衝突。林季平不諱言地說明，並接續強調：「我們不能否認外勞的貢獻，政策並不是要去限制外勞。川普執政後打擊低技術外勞，造成社會嚴重的分裂，這我們要引以為鑑。」

採訪至此，已然可以想像當政客、鄉民看到這番研究分析，會施放地圖砲無差別攻擊。問及會否擔心不同立場的壓力，林季平堅定地回應：「學術研究就是據實以報，真理會越辯越明，只是負面攻擊的話沒意義。」

埋首分析人口遷徙與勞工流動資料、為改善就業問題尋找著力點的林季平，另一個身分是軍事迷。軍事因戰爭而生，雖然戰場上砲火隆隆，但塗裝考證各種軍事模型、欣賞珍藏的戰機圖片，林季平的內心卻感平靜。

「戰爭真正的受害者，是一般的軍人和百姓。獨裁者與煽動者，才是萬惡之源。而借鏡戰爭史，知識份子要勇敢成為阻擋戰爭的防線。」或許這也是，為什麼林季平要以有憑有據的學術研究，涉入勞工之戰，儘管背後會中了許多槍。

Photo Credit：研之有物 採訪過程中，談到勞工遷徙，林季平的表情總是嚴肅凝重。直到最後分享珍藏的二戰不列顛之役（Battle of Britain）英國皇家及德國空軍參與戰役的戰機飛行員簽名畫，笑容才含蓄地在臉上展現。（攝影│張語辰）

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航