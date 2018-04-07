從「點線面體」，看Amazon、Google和你自己的戰略規劃

文：Evonne Tsai

最近我讀到了一篇文章，是梁寧的產品思維三十講中，引用中國曾鳴教授提出的「點線面體」的戰略概念，覺得是不錯的分析架構，所以拿來分析一下Google與Amazon如何從「點」開始，到今天成為屹立不搖的一個經濟「體」，也來分析一個人，該怎麼做生涯規劃。

什麼是點線面體？以下是我的簡單理解

點：可能是個別的產品、功能，或是個人技能。

線：兩個點能連成一個線，指的是幾項單一能力的點，能發揮綜效，例如具有溝通能力的工程師，能讓專案運行更順暢，或是具有法律知識的醫生，能保護自己避免風險。

面：許多線組成了面，且彼此互相強化，形成網絡效應，例如越多人到KKDay上購買旅遊行程，KKDay對旅行社就有更大的談判力量，能談到更好的條件，吸引更多人購買行程。

體：許多的面，組成了一個體，這個體是一套生態系統，在這生態系統裡面，多面向的角色，為了多面向的目的，依附在這個體上，彼此競爭或共生。

其實這些定義中間有模糊地帶，我想是因為從「點」到「體」，是一個循序漸進的過程，而非絕對的分界，以下是我用Amazon和Google做為範例，快速分析這兩家公司的點線面體布局。

PHOTO CREDIT: REUTERS/Mike Segar/達志影像

Amazon的點線面體

點：一開始Amazon是以網路購書起家，容易被取代，只要有其他人也提供網路購書，價格比較低，速度比較快，就會變成強大的對手。

線：將點的優勢延伸，連成了線，例如對消費者來說，Amazon的存在，從網路買書方便，延伸為「各種平常書店找不到的書，都能在亞馬遜上找到」，再加上出貨的物流能力、庫存管理能力、低價進貨能力、品牌與信任，讓亞馬遜成為非常具有競爭力的線。

面：從線的優勢展開，整合許多的線，張成一個面，所以Amazon不再只是賣書，一開始他延伸到賣玩具，到現在什麼都找得到，在這個面上，所有點與線都藉著平台的種種優勢，放大其影響力，Amazon也藉由龐大的交易量，壓低供應商的價格，提供更多優惠，再衝高交易量，一步步打造能自我運轉的輪子，建立壁壘。

體：Amazon不只是電商，而是成了一個生態系，連賣家的基礎建設，例如AWS、出貨物流、通路……都架在Amazon上，甚至亞馬遜還推出智慧音箱，要用「生活中的語音命令」這個介面，讓使用者無時無刻都能消費，擴大其滲透率，也讓賣家與開發商更依賴Amazon。

Google的點線面體

點：一開始是單一的搜尋服務、接下來推出郵件服務、地圖服務等等，這些都只是個別的產品，其實個別要被取代都是可以的。

線：Google利用搜尋、郵件、地圖服務等種種完備的生活服務，擴大使用者的依賴，也得知使用者偏好，將使用者，以及想接觸到這些使用者的商家，精準串聯起來。

面：將各種服務串起來，建立了無所不在、無所不能的「入口網站」，之後推出了Android OS——智慧型手機的「入口平台」，利用大量的使用數據、資料庫以及單一帳號，將所有Google使用者緊黏在平台上，人們的生活再也不能沒有谷哥大神。

體：利用Android上的Google market，建立了一個可以和Apple媲美的生態系統，一切都為手機硬體廠商、開發者，以及使用者準備好了，Android加速了手機的普及，與蘋果一起定義了移動平台的新風口，將硬體廠商、開發者、使用者、廣告供應商……等，都牢牢地黏在Google的介面上，再利用數據及人工智慧，不斷強化每個點線面的強度。

有人問四大巨頭（Google/Apple/Amazon/Facebook），哪一個最容易被取代，好問題！

但這個問題很難回答，因為這四家公司都已經各自發展成雄霸一方的經濟「體」，結構超堅實，即使要挖掉一角都是不簡單的，如果是你，會選擇哪一個呢？

個人的生涯發展也要看點線面體

點：個人的能力，例如以一個專案經理來講，就是專案管理的能力，以業務來講，就是銷售能力。現在很流行的斜槓青年的概念，與其說是一個「有多個點」的人，我反而更期待這個人能夠將自己的「點」，連接成有綜效「線」，不過我個人認為一個人的力量，能夠到「線」的等級，已經很了不起了。

線：與他人合作，結合不同的點，創造出更大的成功。例如PM即使長於專案管理，但沒有團隊還是沒用的，好的PM應該要能借助自己專案管理的能力，與工程師、測試人員……等等合作，成為一道橋，團隊就能發揮更大的價值。同樣的，只有會銷售的業務也是沒用的，你還要有行銷幫你打知名度，也要有產品可以賣呀！一般來說，擁有協作能力，能統合多方資源的人，在市場上已經會是占許多優勢的人才了。

面：再怎麼厲害的團隊，若是在一間普通，甚至是向下沉淪的公司，也很難發揮出價值，這我非常有感，當年在新創公司的我，拚勁十足，天天工作12小時以上，管理公司最大的產品，但賺的錢以及贏得的市場認同，遠比不上我到監控龍頭公司，只專心做產品策略定位與推廣。因為這間公司已經將整個面都鋪好了，有強大的市場品牌、顧客認同度、通路與夥伴，品質與技術都是頂尖，我的策略只要使力在對的方向，整個輪子就能快速運轉起來，帶來槓桿般的成功。

體：是我們傳統說的「天時與地利」、是風口，甚至是新的遊戲規則。這也是為什麼我們看所有事情，都要去看他的脈絡。我的前公司監控龍頭為什麼會崛起呢？因為當時整個市場的傳訊方式，都在從傳統的類比，轉為網路數位化。而Axis發明了第一台網路攝影機，帶動監控產業往數位化邁進，乘者這股勢頭崛起的廠商太多太多了，這也造就了台灣（曾經）監控產業的榮景。

同樣的，為什麼王永慶能成為一代巨富呢？

當然不是一堆報章雜誌講的——他節省到不行，或是賣米服務很好。

除了他本人的經營能力（點，統合成線的能力）之外，當時塑膠是政府大力扶持的產業——1957年台塑設廠，政府扶持，1960年代，台灣石化產業起飛，1970年代，石化工業更是十大建設之一，同時二次世界大戰後的消費主義興起，也創造了大量的需求，這些都是王永慶崛起的「體」，他做對的事情是，攀附在一個崛起的「體」上，做一個強大的「點」，整合了許多「線」，創造了一個「面」，也就是他的石化王國。

對你來說，對台灣來說，甚至是目前的世界分工來說，這個「體」是什麼呢？人工智慧？區塊鏈？大數據？IoT？這些詞早已被媒體炒到大紅大紫，但我有時候又認為，這個「體」被強調的太過了，反而變得很空泛。

若是一間公司，並沒有很具體的描述他產品的切入「點」，還有他要如何透過這個點，創造出一條價值「鏈」，提供給他的客戶更多價值，而是直接從「體」來描述他的產品，例如說我要做AI、智慧家庭、智慧零售……等等，其實很難吸引人，因為顧客實際上並不知道你為他解決了什麼問題，體實在離他們太遙遠了。

這個「點」，我想也可以理解為「痛點」，抓準時機與痛點，一次一個，用力地戳下去（所以最近宏碁推出的智慧佛珠，真的是很精準切入的一個點啊！），然後再下一個點，才能延伸成線；展開成面，撐開為體，這一切需要循序漸進，Google也是從一個搜尋做到極致開始的呀！

這是我的理解，歡迎你留言跟我說說，你的生涯點、線、面、體的策略，又是什麼呢？

推薦書籍：《貝佐斯傳：從電商之王到物聯網中樞，亞馬遜成功的關鍵（暢銷改版）》

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航