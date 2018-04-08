六個選擇大學主修的迷思，你中了幾個？

選擇科系時，不少人的決定依據是家人朋友的意見，就算進一步諮詢過來人，可以參考的方向仍有限。可能是因為我們對於選擇科系，一直想錯了。

美國大學各科主修畢業生的收入預測：

圖片來源：作者提供 資料來源： by Douglas A. Webber

紐約時報不久前指出選擇大學主修的迷思，看看你中了幾個。

迷思一：選賺大錢的科系就對了？

英文裡稱STEM的科系：Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Mathematics（數學）。家長和學生的想法是，具備這些專業能帶來高薪，但一個專業內，仍有很大的薪資差距。

主修STEM或商管科系，拿到最高薪的一群人，收入或許高於其他專業，但是幾個專業中的中等薪資卻差不多。

美國大學各種主修畢業生，屬於中等收入者的終身薪資分別是：

商管主修→286萬美元

歷史主修→264萬美元

心理學主修→257萬美元

英語主修（收入排行前40％者）→276萬美元

迷思二：選科系不分性別？

喬治城大學教育與勞動力中心（Georgetown University\'s Center on Education and the Workforce）調查，美國女生在這些主修科系中的佔比是：

商業經濟→31％

化學工程→28％

計算機科學→20％

電氣工程→10％

機械工程→8％

此中心主任說，選擇這些領域的女生如增加百分之十，男女薪資差距就會大幅縮小。

迷思三：選系（主修）比選校重要？

紐時報導，熱門大學的校友、同學組成的職涯網路相對佳。這些學校中，學生選系也比較不收入導向，更多人選擇藝術、人文與社會學科。原因之一就是他們能靠人脈圈，找到好工作。分析顯示，不太熱門的學校裡，超過一半的學生選擇與職業相關的科系，如商業、衛生、教育；熱門學校中，僅四分之一學生選擇這些科系。

迷思四：選文科找不到工作？

過去30年來，就業、薪資成長幅度最大的，是需要軟實力和思考能力的工作。 ──哈佛大學教育與經濟學副教授David J. Deming研究

文科找工作的門檻在第一份工作，但文科畢業生如能透過線上課程、輔系、實習掌握以下任一相關技能，獲得第一份工作的機率就可提高一倍：

社交媒體

視覺設計

數據分析

電腦程式

IT網路

行銷

業務

商管

迷思五：主修要盡快選定？

紐時提出，加州大學洛杉磯分校（UCLA）對全美進行調查，認為自己不會更換主修科系的學生中，有五分之一在第一學年後換了主修。能先體驗、了解各種課程差異，或透過旅行、參加社團，更了解希望投入領域，可以降低一、兩學期後才轉換主修的風險。

在台灣，交通大學、政治大學、陽明大學、台科大、元智大學等校，皆有開設大一或大一大二不分系學院或學程。

迷思六：你需要主修科系？

MIT教授Christine Ortiz正在規劃一所沒有主修科系的大學，她告訴紐約時報，「主修專業源自大學的學術架構，和經典學科相連。沒有必要這樣限制主修。它們無法考量到跨學科的新興領域。」

美國印第安納大學、華盛頓州立常青學院等校，也開放學生不選主修，為自己設計學程。

大學科系經常跟不上職場的變化，許多工作可能自動化、被電腦程式取代，依據當前工作選擇主修科系，顯然不是絕對。

參考資料

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航