你的身上有細菌：深受霸凌和學習障礙之苦的福島核災區學童

文：姚巧梅

你的身上有細菌

《政經東北》雜誌的佐藤仁對核災導致社會斷裂的探究，表現出捨我其誰的氣概。他因經常外出採訪，結識許多市井小民，因而認知到隱藏在福島社會底層問題的「根很深」，「我們下個月的專題就是談災民的歸返困難。」

《政經東北》雜誌在二○一七年五月號，訪談了福島縣縣長內堀雅雄。透過訪談，試圖從行政指導的立場，了解縣政府復興福島的具體做法。

與佐藤仁約在雜誌社見面。辦公樓是兩層建築，一樓會客室牆上掛了一幅書法「正道」，反映了這本在一九七三年創刊的地方雜誌的精神。「連結東北和中央、個性十足的政治經濟雜誌」是其理念，目前發行量一萬五千本，震災後，廣告沒變少。

四十五歲的佐藤有三個孩子，最大的十五歲，讀中學，很自然的話題轉到教育。他提及核災同時帶來教育的斷裂「霸凌」。這是一種心靈層面的斷裂，而心靈復健艱困漫長。

霸凌不是福島才有的問題。根據日本警察廳資料，二○一六年，日本因霸凌自殺的小學、中學、高中生合計三百二十人，而且毫無改善的趨勢。在三一一受災區，霸凌變本加厲，青少年和成人都深受其害，讓日本社會與福島重建蒙上另一道陰影。

福島的核災避難難民，不由得讓人聯想因戰爭而流離失所的移民、難民。二○一七年歲末，羅馬天主教教宗方濟各發表耶誕文告：「危險伴隨著離開家鄉的人」，呼籲世人敞開胸懷接納移民，切忌透過拒絕來強大自己。

受邀在《朝日新聞》為阻止霸凌發言的僧侶作家玄侑宗久指出，「團體比個人重要」的單一社會價值觀，助長了霸凌的風氣。

「日本是一個凸出的樁子會挨打，過於要求同調的社會。這是霸凌的根源。」福島縣立雙葉學園未來高中校長丹野純一坦承。丹野校長出身教育世家，深諳積習已久文化的黑暗面。雙葉學園於二○一五年合併了五所學校後重新開校，是文部科學省指定的「全球創造型教育示範」學校，學生有四百二十人，百分之八十出身雙葉郡。學校位於雙葉郡廣野町，曾是緊急時避難指示解除準備區，於半年後解除。

霸凌事件極難掌握，除非孩子自己申告或學校教師因做家庭訪問獲知，不然若是拒絕上學，能透過出缺席紀錄得知。特別是到了外縣市的孩子人生地不熟，更增加舉報的困難。一個高中女生因為避難換了五所學校，作業、教科書被撕破是常事，塗鴉牆上寫著「滾回去！」不僅在外地，就連在縣內也可能因地區不同而被欺凌。

三一一發生時，這群高中生都還只是小學生，處於感受性強烈的年齡。經驗了大自然的殘酷和人為的無情，在心靈留下的創傷非短時間能療癒。雙葉學園開學時，曾透過繪圖做心理測驗，結果發現，「很多孩子們畫的樹木，都浮懸在半空中。」丹野指出，這是內在缺乏安全感的表現。

二○一一年九月，各級學校從高中到幼稚園，約有一萬八千名學生因避難而被迫轉校。來自災區的學童，在新環境遭霸凌的新聞開始見報。而且，經文部科學省調查後證實，學童在離開故鄉，經歷過「喪失地域」後，學習也隨之出現障礙。

以下是《朝日新聞》報導的真實事情。

一名小學一年級學生從福島縣轉到橫濱市公立小學後，被同學取了綽號「菌」（把輻射能當作細菌）。三年級以後，孩子一度不肯上學。五年級時，「你們家有領賠償金吧？」加害的同學開始勒索他。孩子不敢反抗，隨後，同學結伴去遊樂園玩或吃東西，錢都由他出，結果一共花掉一百五十萬日圓。後來，這個孩子再度拒絕上學。

在語言上，霸凌的箭頭多指向出身地區、輻射能和賠償金。「你說的是方言吧？聽不懂」、「你身上的細菌會傳染呢」、「滾回去」、「摸了你，我的手會髒掉」、「你住的房子，不用花錢吧」⋯⋯

其中，和金錢相關的嘲諷，最令人匪夷所思。加害者畢竟也是孩子，他們是從哪裡知道這些資訊的？「你住的房子不用花錢吧」、「你們家有領賠償金吧」之類，有人認為，賠償金一事從成人處聽來的可能性很高。而這也凸顯了一般民眾不滿東京電力公司提供優渥賠償金的現狀。

網路上，還有民眾把箭頭指向負面後果，PO文指責賠償金是災民生活糜爛的禍源。指謫部分災民高調購買高級賓士車、在高級地區買房炒高房價、領了錢不再工作、沉溺於嗜賭和酗酒，皆因錢引起。

針對這些指控，楢葉町一名四十多歲的女性對著NHK記者沉痛地說道：「被這麼誤解，我們覺得自己像犯罪了的加害者，連大口呼吸都不敢。」

事實上，賠償金確實是個複雜的問題，造成另一種社會層面的斷裂。

這是東京電力公司網頁的資訊。到二○一七年十二月止，提撥給災民的賠償金，達七兆六千億日圓。根據日本文部科學省試算，從二○一一年四月開始，先以精神賠償為名，針對八萬名必須避難的災民，不拘性別和年齡，一人一個月提撥十萬日圓補助，此外還有其他支付。根據被輻射程度的高低，以三十世代一家四口為例，一年最多支付一億多日圓，其次是七千萬日圓，最少也有四至五千萬日圓。

自動避難者也有份，到二○一六年三月止，合計提撥四千億日圓。

「牽涉到錢，更是有理說不清了。受災程度不同，賠償條件也不一樣。

舉例來說，兩家也許才隔一條長三公尺的路，但因為被輻射的程度不同，賠償金額額度如天壤之別。還有，一樣是賠償，必須避難者和自動避難者的條件，差距也很大。這一來，後者當然不服氣，因為自己也是被情勢所逼的呀。」佐藤仁對賠償金的公平問題頗有意見。

作家憂慮的則是生活面。玄侑宗久的看法是用金錢彌補物質損失實非得已。但一旦「生活」被數值化了以後，生活就變得不普通了。缺乏掙錢的動力，部分自制力較差的人會開始賭博、酗酒，在逐漸失去鬥志和人生目標中，變得頹廢或自暴自棄，這些都原非所料與所願。「豈僅是一個錢字了得？」

因此，有人寄望賠償金的問題能隨中止而化解，例如，福島民友新聞社社長五阿彌宏安就表示：「我贊成災民及早自立。」據了解，自動避難賠償於二○一七年三月、指定避難賠償將在二○一八年三月截止。

與作家的想法較接近的是教育家。他們以數據證實，比金錢更值得憂慮的其實是地域喪失導致的各種後遺症。例如，學校和家庭環境發生重大變化，「連帶的，孩子的品德跟著降低，並非不可能。」本多環表示。

日本文部科學省在調查「全國學童學力和學習狀況」後發現，環境改變確實會影響孩子的學習效果。原本成績優秀的孩子轉校後，可能無法理解授課的內容；在家鄉原本受歡迎的孩子，到了陌生的環境，很可能遭到忽視。孩子的能力在無法發揮或自我無法定位之下產生的挫折和苦惱，都會影響學習的效果。

問卷同時設計了與生活、品德相關的項目。例如，「遵守學校的規定嗎」、「遵守朋友的約定嗎」、「想成為懂別人心理的人嗎」、「無論理由多麼充分，都不能霸凌別人，你認同嗎」、「想成為對別人有幫助的人嗎」等等。

結果，在「想成為懂別人心理的人嗎」和「無論理由多麼充分，都不能霸凌別人，你認同嗎」兩項中，福島孩子答對的比例全國最低，其他回答也不盡理想。

因避難而衍生的地域喪失後遺症、賠償金糾紛、不休止的霸凌和有增無減的死亡率、健康損害等，主要皆因核害引起，這些現象也為福島縣帶來迄今揮之不去的負面風評。

化解負面風評需要時間。不同於核災，因工業公害導致的水病（註：汞中毒，一九五六年在熊本縣水市附近發生，因地得名），直到現在，日本還有人以為會傳染，在被正式承認是公害病為止，前後費時六十一年。

相關書摘 ▶專訪日本急救醫師：311核災發生時，病患的疏散與被曝醫療問題

書籍介紹

本文摘錄自《地獄是可以克服的：一個台灣記者的311日本東北紀行》，蔚藍文化出版

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作者：姚巧梅

2011年3月11日震災，是日本戰後所面臨最大的災難和危機。在一萬八千多人罹難，數萬個家庭破碎，福島縣、宮城縣和岩手縣濱海區的基本建設遭到毀滅性破壞後，時過七年，這個台灣的鄰居現在怎麼了？

面對史上首次結合核災、海嘯、地震複合式災難的慘劇，日本政府耗資約兩兆日圓，結合了受災三縣朝復興之路亦步亦趨地堅挺前進，有如冬天過後春天到來。日本人如何在不確定的大海上，打造可預測性的島嶼？在慘痛的教訓下如何反思、處理善後並規劃未來？在巨大計畫下，個人的力量如何發揮？作者於訪談了五十餘人、構思一年、一個月實地採訪，以及觀察日本四十年之後寫成本書。

Photo Credit: 蔚藍文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航