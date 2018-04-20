專訪日本急救醫師：311核災發生時，病患的疏散與被曝醫療問題

文：姚巧梅

專訪谷川攻一醫師──核災發生時，病患的疏散與被曝醫療問題

我的本業是拯救突然受傷或發病的患者，是急救醫師。與災區醫療接觸，可追溯自一九九五年的阪神大地震。看到眼前傾塌的醫院和被燒成廢墟，深刻而沉痛地感受震災的可怕。

一九九八年以後，赴福岡大學醫院工作。福岡大學醫院曾是九州電力公司的員工專屬醫院，接收過在玄海核電廠中毒案（註：電廠位於九州佐賀縣玄海町，是日本核汙染最嚴重的地區）的傷患，因此我曾與九州電力公司交涉過，後來屢次造訪該公司。一九九九年，茨城縣發生東海村JCO事件（註：一九九九年九月三十日，茨城縣東海村JCO公司核燃料製備廠的沉澱槽，達到可能發生核分裂的臨界狀態，有六百六十六人被輻射汙染，兩名工作人員死亡，是二○一一年福島第一核電廠事故之前，日本最嚴重的一次核災意外）後，得知作業員曾曝露在高劑量輻射能下，身為急救醫師，無法坐視不管。

二○○二年，到廣島大學赴任。眾所周知，廣島、長崎是人類史上唯一被投擲原子彈的都市。赴廣島後，我尋訪了市內殘留的原爆遺址、廣島大學核能放射醫學與放射線影響研究所，以及廣島國際放射線被曝者醫療合作協進會（簡稱HICARE）等，讓我感受到核曝的歷史近在身邊。

避難犧牲者

二○○五年，廣島大學西棟被指定為第三階段核曝醫療機關，也就是說發生核災和輻射意外時，負有收容傷患的責任。當時，我就預感會親臨災區現場。福島第一核電廠發生意外，我果然必須前往。

其他參與福島救災的醫師們，都各有不同的理由，或擁有向大眾推廣核曝受害醫療的經驗，或與消防單位有所關聯。其實他們即使不來也沒關係，但結合震災、海嘯和核災的複合型災害史無前例，世上沒人體驗過，儘管生命安全無法保障，他們仍然決定來了。

當政府宣布「核能緊急事態宣言」後，人們自然會躲開輻射量高的地區。發生核災時，避難目的是為了降低被幅射的風險。但很遺憾的，有災民因而失去寶貴的生命。

福島第一核電廠附近有老人看護中心，以及收容高齡重病、精神患者的醫療機構，所以必須疏散的都是患者，例如罹患腦梗塞、腎不全、營養失調、失智症、精神疾病等。對這些人來說，長時間移動和低品質醫療等，都會威脅他們的生命。

二○一二年三月十二日傍晚，政府下達疏散指令，許多居民、醫院人員和看護中心患者，都必須趕緊離開。事故前，震央半徑二十公里內的七家醫療單位，原有一千兩百四十床，十七家安養中心有九百八十人。

三月十二日，患者開始搭上自衛隊軍機撤離災區。但與此同時，二本松市的醫療人員和器材因嚴重不足，導致有些患者疏散後病情加劇。還有，在磐城市（福島縣南部），有避難到高中校舍的病患去世。

日本國會事故調查委員會針對福島第一核電廠半徑二十公里內的醫療機構和安養中心，做了詳細的調查後發現，不幸身亡的患者中，多為臥床不起的年長者或罹患失智症與精神疾病患者。病患因疏散而賠上性命，這件事絕不能忘記。

患者因緊急疏散而犧牲，意味著毫無計畫的撤離年長者或重症患者有多魯莽和危險。因此，我想，就算輻射量高，但是否可能一邊躲在室內爭取時間，一邊進行疏散？或者派遣更多醫療團隊，在疏散途中或避難所，提供更周全的照護服務？

山本定明在《深思核災預防—地方自治體的責任義務與單獨個體能做的事》（暫譯，《原発防災を考える——自治体の責務とひとりができること》，桂書房，一九九三年）書中提及，「核災事故時的疏散應探討得更深入。例如，調查人口分布、能使用的車輛數、道路情況和疏散所需時間，具體了解托兒所、學校、醫院的實際狀況，再擬定高齡者的疏散對策。」

輻射線落塵

緊急疏散時，一天究竟能送多少患者？這可從三月十五日，國家下達半徑二十至三十公里內居民退避至屋內的對策中窺知。

疏散時勢必造成混亂是可以預期的。因此，三月十六日調整了收容患者的醫療機構（包括福島縣外）與輸送方法。在急救隊員協助下，病患暫被安置在福島縣立醫科大學、福島紅十字醫院。三月二十日晚上，超過五百名病患被送到福島縣內外的醫療機構。當時負責的近藤醫師表示，即使有急救隊員的協助，一天可輸送病患的上限應該是一百人。

輻射落塵不會是圓狀似的散開，而是隨不同風向與地形，像浪潮起伏般從帶狀變成點狀地擴散。而且，落塵移動的速度很快，在無雨無雪的情況下，會不斷地轉動。換句話說，沒必要同時撤離事故處半徑三十公里內的所有住戶和病患。因為既然落塵不斷轉動，就算短時間內散發的輻射量高，躲在屋裡等其散去，還是較聰明的做法。

三月十五日，福島縣大熊町大野地區的最高輻射能曾飆高到每小時三百九十毫西弗。輻射能持續地處於極高（每小時兩百毫西弗以上）的狀態時，需要躲十天才能疏散。

我建議，在疏散計畫裡，把放射狀地形的核電廠與臨近地區分成區塊。讓這些區塊盡量能與行政區在一起，採取階段性避難。核災發生時，從輻射影響最強的區塊，逐次疏散。

為能順利進行階段性疏散，掌握各地區輻射能的機制就不可或缺。以核電事故為前提，必須在各分區設輻射劑量監測器，醫院和安養設施也要準備小型的輻射測量裝置，以便讓相關人士自行測量輻射劑量。還有，需事先從全國調用可攜式輻射監測器，以備不時之需。然後再透過電視、收音機、手機、網路和新聞，把輻射的相關資訊傳達出去。

這次的緊急疏散，暴露了災區醫療的共同課題。

事實上，政府對住院病患、安養設施患者，以及居家被照護者的處置，並沒有徹底地檢討。因為日本的災害醫療體制向來以地震為主。

根據復興廳（東日本震災後，政府在一定期間內設置的中央省廳，主要任務是重建災區）報告，岩手縣、宮城縣和福島縣在避難所死亡，亦即被認定為「震災關聯死」的犧牲者， 自一九九五年阪神大地震的九百一十九人，攀升至一千六百三十二人。其中，海嘯影響不大的福島縣有七百六十一人，占了半數以上，這些人大多是年長者。

這次震災，福島縣內所有早期輻射被曝醫療機構，全陷入麻痺的狀態。三月十二日，有五名核電廠作業員因一號發電機氫氣爆炸而受傷，其中一人左腕骨折。這名傷者一開始先被送到縣立大野醫院，該院是早期輻射被曝醫療機構，但因位於第一核電廠半徑十公里內，所有醫護人員都在十二日撤離。不得已，只好轉送到別家醫院，又因用水不足而無法動手術。如此輾轉運送，直到十五日才抵達日本放射線醫學綜合研究所，隨後在東京都內的醫院動手術，但那已是受傷後第四天的事了。三月十六日上午九點，疑似右胸部有外傷的作業員，被自衛隊用直升機送到福島縣立醫科大學。這名患者是在十四日三號發電機爆炸中受傷，頭部遭輻射，抵達醫院時已是四十八小時以後的事了。

核能廠兩次爆炸所幸都沒出人命。但之後，核電廠內仍有數千名作業員繼續工作，因此，政府有必要成立更進步的診療部門，為可能出現外傷和被輻射者做更周全的醫療（註：福島國際醫療科學中心內「先端診療部門」即是，谷川攻一是該中心理事長，於二○一七年成立）但不僅福島縣內，政府也應要求茨城縣、宮城縣和關東一帶的急救醫療機構在必要時緊急收容。

日本在輻射汙染急救醫療體制下，雖然指定成立特定的輻射醫療機構，但事實上，輻射被曝醫療被視為特殊的醫療。

正視被曝醫療

輻射被曝急救醫療，是特殊的醫療嗎？

福島核災事故讓人反思，與其說輻射線對人體的影響，不如說外傷和疾病的醫療需求更高，特別是重病患者的搬移和疏散，最需要的其實是救災醫療。

以核電廠所在地來看，全國共有一百零五家醫療機構被指定為輻射被曝醫療機構（初期被曝醫療機構七十一家，二次被曝醫療機構三十四家）。在核電相關設施所在的行政區與鄰接地區，指定為被曝醫療機構的行動也在進行中。

福島第一核電廠事故中，核電廠附近的三家被曝醫療機關都被迫及早撤離。剩下的兩家，一家位於半徑二十至三十公里的屋內退避範圍，另一家也因醫療人員的離散，而無法及時提供醫療服務。

因此，與其在全國指定設立被曝醫療機構，更期待迄今已準備好的五百所災害據點醫院與急救醫療機構，能及時提供被曝醫療服務。

目前，日本被曝醫療將被曝醫療與災區醫療分開。被曝醫療屬核能規制廳，災區醫療則隸屬厚生勞動省（相當台灣的內政部）。兩者所屬省廳不同的弊害是，在募集急救隊員時非常辛苦。對此，許多急救醫療人士都投訴，應將被曝醫療定位在救災醫療之下。因為是核災，更自由的醫療服務有其必要。

被曝醫療絕非特殊領域的醫療。

不僅在核能產業，在一般產業，都很容易接觸到輻射線。在醫療的領域，X光線檢查和電腦斷層（CT）檢查、核子醫學檢查與惡性腫瘤的放射治療等，都會利用到放射線。事實上，許多醫師和護士平常都會帶著個人放射線劑量儀（能測量個人的外部被曝輻射量，為推算個人輻射量而製作的小型輻射劑量儀）。

儘管我們在平常生活中也會接觸各種輻射線，卻對輻射線依然陌生，還很容易認為輻射災害很麻煩。醫學教育並沒有正確地看待輻射線教育，而且不期待其與被曝醫療連結。

輻射線在醫學教育中始終不受重視。反而比較熟悉藥物對生命體的影響或藥效與副作用等，把很多時間和精力都投資在這方面了。

日本是人類史上唯一被投下原子彈的國家。現在，還經歷了福島第一核電廠核災事故。我認為，醫師不應只重視輻射線在臨床上的應用，對輻射災害的醫療處置，有必要更深入地理解。（劉映君整理。取材自《醫師們的證言》〔《医師たちの証言》，へるす出版，二○一三年〕）

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書籍介紹

本文摘錄自《地獄是可以克服的：一個台灣記者的311日本東北紀行》，蔚藍文化出版

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作者：姚巧梅

2011年3月11日震災，是日本戰後所面臨最大的災難和危機。在一萬八千多人罹難，數萬個家庭破碎，福島縣、宮城縣和岩手縣濱海區的基本建設遭到毀滅性破壞後，時過七年，這個台灣的鄰居現在怎麼了？

面對史上首次結合核災、海嘯、地震複合式災難的慘劇，日本政府耗資約兩兆日圓，結合了受災三縣朝復興之路亦步亦趨地堅挺前進，有如冬天過後春天到來。日本人如何在不確定的大海上，打造可預測性的島嶼？在慘痛的教訓下如何反思、處理善後並規劃未來？在巨大計畫下，個人的力量如何發揮？作者於訪談了五十餘人、構思一年、一個月實地採訪，以及觀察日本四十年之後寫成本書。

Photo Credit: 蔚藍文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航