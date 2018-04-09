你有「賣刻瘋」嗎？九項特質檢視你有沒有上台真本事

近日參加一位朋友小雪開的課程「自僱者工作坊」，這個課程是小雪第一次開辦的首發班，她個人在事前除了非常緊張、卯足全力之外，還很客氣的請我以及其他兩位在課程開辦非常有經驗的專家（包括台灣談判教學天王Alex）到場幫忙「督課」。

有點汗顏的是，好聽說是人家請你來「督課」，結果學到最多的竟然是我自己！

活動當然是大大成功！而這不僅是開課意義上的成功，事實上，單純就授課技巧以及課程成熟度來講，小雪的課還有不少精進的空間，但我看到的是，她已經具備身為一名好講者的所有條件，甚至比線上許多有經驗的人都更配得起手上的麥克風！

都說現在是個「人人都能發聲」的時代，筆者因為自己曾經參與不少課程、自己也有些許「演說、簡報」相關的教學經驗、加上觀察身邊蠻多年輕講師躍躍欲試登上台前，也有一些反思體會，今天就把我在小雪身上看到的幾項「講者成功條件」，整理成「賣刻瘋」三原則、九小項特質，跟大家分享！

1. 賣：賣命的準備

小雪這次的課程，至少籌劃半年以上，加上至少兩次正式活動上對不同族群的小規模試講、修正，這兩個月甚至推掉手上利潤豐厚的「大案子」，全神投入，所謂「獅子撲兔用盡全力」，我看過很多自恃有經驗的成功者、老師，演講一塌糊塗。

反觀你去看現在很流行的「美國大學畢業演講」，無論是李開復還是馬克祖克柏，都是親自撰寫講稿、卯足全力準備。一場演講尚且如此，遑論七小時的課程。

上台要成功，賣命準備（甚至暫時做出某種程度的犧牲，犧牲睡眠、家庭、利益...等）絕對是必要的。不過，有道是「方向錯了，再努力也到不了目標」。除了抽象的「努力」外，我提供三個「準備方向」給大家參考：

1-1. 準備賣給誰？

今天你的內容有十個重點，根據聽眾組成不同、需求不同，要拿哪七點出來跟他們講，絕對不會一樣。

以小雪的「自僱者工作坊」為例，現場的人是「目前受雇中（上班族）只想瞭解看看？」、「目前受雇中正準備跳出來自雇（吃自己）？」還是「已經是自雇者有問題想解決？」，想知道的絕對不同。

如果聽眾混搭怎麼調配授課內容比例？有沒有這三種聽眾共有的問題或議題？......s等等，我認為小雪處理得很妥當！

1-2. 準備賣什麼？

很顛覆你想像的是，大部分的人在上課或聽講前，都對議題已經「有所成見」，他來聽別人說只是想「藉由別人來替他的既定成見背書」，如果有人說了違背他既有世界觀的論點，好一點的充耳不聞、糟糕一點的就當場一直腦筋打亂問問題、干擾課程進行。

這就是所謂的「帶著有色眼鏡找答案」。

所以你能不能一開始先破除聽眾的迷思？你的東西有沒有打中聽眾的痛點？還是講一些大家都知道的事？

小雪在「破除迷思」這點上也做得非常好！

1-3. 準備怎麼賣？

你的東西很好、但怎麼樣讓人聽懂、接受？就好像食材不錯，怎麼料理的好吃？包括故事、互動、小組活動、運課手法、演講技巧等。

這些「外功」如果有，當然是很重要的加分、但不是必要的項目。

2. 刻：深刻的底蘊

2-1. 深刻的底蘊

許多人（包括我自己在內），嚐到舞台甜頭、上過幾堂課、學過一些手法，就覺得自己是一個好講者。

缺乏底蘊的「花拳繡腿」，也許可以迎來一陣子的掌聲、但畢竟換不來一輩子的榮耀。有看漫畫《一拳超人》的讀者都知道，主角是個「每次都一拳就打趴對手」的強大存在，有一個跟「以招式華麗著稱」的角色對決的漫畫橋段很有趣：

主角吃了「華麗招式攻擊」後毫髮無傷，對於一般人口中的「武術」產生疑惑？：招式華麗但沒有攻擊效果就叫武術嗎？

水龍（對手）大感不解：你這傢伙還真是不懂啊！

我們可以角色置換一下，假設你就是像水龍一樣，一個「稍有實務經驗、但學滿演講授課技巧」的講者，「一拳超人光頭仔」則是「很有實務歷練、想聽真料」的聽眾，你的花拳繡腿，對上一般人還行，對上這種真的有料的聽眾，就會完全不起作用。

小雪在求學階段就半工半讀、撐起家裡經濟支柱，職場歷練多年，然後從一個no body變成somebody的「自由工作者」，「真槍實彈」具備，背後真正實力，是她的講座課程成功的最關鍵條件！

＊小練習：換位思考，問自己，如果我是聽眾，會不會花這些錢買票來聽「ＯＯＯ」（自己的名字）講課。

2-2. 刻畫細節

小雪的演講中，礙於許多工作內容保密協定關係，沒辦法把故事案例細節交代清楚，往往點到為止，是比較可惜的部分。但魔鬼在細節裡、天使也在細節裡。如果能改寫故事，在不違反規定的情形下又能把細節刻畫清楚，一定更為精彩！

＊小練習：把改寫的故事講給某個熟人聽，看他的感覺、順便檢查會不會透露太多真實資訊。

2-3. 刻意安排

「一下子想把所有知道的都告訴你」這樣的想法，是很多講者（特別是實力派）一開始容易掉進去的坑。

小雪的內容超級豐富，許多同學都以「收穫一車都載不完」來形容。很可惜的是，如果聽眾腦袋塞爆，他可能就什麼也記不到。

＊小練習：用Xdite的16格筆記法，列出自己要講的所有關鍵字，重新排列組合講綱內容。換位成聽眾，看看對哪些關鍵字最有感、哪些無感，將16格拿給朋友看，比對他們跟自己的感覺，看看有沒有一樣。

3. 瘋：瘋狂的意志

3-1. 突破體能的鬥志

小雪身體不算好，課程前當然是沒有一天好睡，但是一整天下來接鬥志旺盛、甚至到吃飯時還精神奕奕，令人佩服！（我想回家一定累到趴掉吧）身為朋友我建議她至少休息半年再出發。

給自己一個break ，你會用更成熟的姿態前進！

3-2. 風雨前行的信念

小雪勇敢的「回朔」自己一路來的酸甜苦辣、這個過程需要非常強大的心臟，而且不是一次就能做到的。最後還能整理出東西來面對群眾侃侃而談，我數度在課程中觀察到她以自己為課程案例，雖然勉力維持鎮定理性、卻仍然隱隱眼框泛紅激動的畫面。

「忘記傷痛」不是真正的堅強，真正的堅強是「背著傷痛奔跑」。

另外，在開辦課程的一路以來，小雪忍受非常多的流言蜚語，很多還是臉書公開的批評留言。她坦言在當下是難受的，但是很幸運的是這也篩選出「誰是真正值得交的朋友」。

凡事都有正反兩面，可貴的是仍舊「逆風前行還能帶著微笑」的信念！

3-3. 超越自我的理想

我在文章一開始提到，小雪為了準備這場「根本沒賺錢」的課程，甚至推掉「兩個可以賺錢」的大案子，我在過年與她聚餐的時候，也曾多次問她：你為什麼要辦這個課？

她每次都回答：因為太多的受雇者對自雇者有太多幻想、太少的準備，然後「被迫自雇」，一跳進來就太慘的陣亡，連自己都養不活。我想要幫助他們！

找到天賦使命，那個「Something bigger than yourself」，而不只是為了享受掌聲，是你拿起麥克風前，最後、最重要的事。

寫在後面：一個「不壞」的人

有一天在醫院查房的時候，我跟專科護理師一起搭電梯，搭著搭著所有其他人都出了電梯，我們可愛的專師站在我後面，竟語重心長地說：「楊醫師...其實你這人不壞...」

聽到這裡我整個頭皮發麻，原因是當你領到一張「不壞卡」，甚至比「好人卡」更慘，因為「你這人不壞」往往後面要接的句子開頭三個字是「但就是...」（後面請讀者自行腦補）「不壞卡」往往暗指你「難相處」，被發這種卡真的要虛心檢討！

小雪是我出社會後，少數覺得「真正值得交」的朋友，從我三年前第一次「醫病溝通實戰講座」就到場支持、到現在我們兩家發展很好的交情、小孩常常一起玩耍。

但剛認識小雪的時候，不少人跟我提「她怪怪的」、「我不喜歡她」，幾年後過去了，時間證明，這些人才是不那麼值得深交的「朋友」。

小雪的「怪」，說穿了就是「對朋友有話直說」，她的人生奮鬥培養出的剛性、也是外人一開始覺得「似乎比較難接近」的原因。很奇怪的是，她擁有的「真朋友」、「貴人」，卻一點也不輸這些當初不喜歡她這些特質的人，甚至是他們的好幾倍。

我很幸運擁有她這位朋友！我 100% 推薦小雪的 「自僱者工作坊」給所有無論待在職場、或想成為自由工作者的朋友，因為她講了一句很重要的話「好的自雇者，在職場也是一位好的受雇者」，許多共同心法值得你我所有人修煉！

最後，如果我分享的「賣刻瘋」對大家有幫助，請在臉書幫我們分享轉貼這篇文章。

誠心祝福各位： 做好「賣刻瘋」，拿起「麥克風」！

本文獲亂世俠醫部落格授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航