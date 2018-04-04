所謂反抗歐盟的民粹政黨，只是想幫義大利「出一口氣」

從去（2017）年奧地利、荷蘭、法國總統與國會大選到義大利甫結束的大選，可以看出民粹浪潮載浮載沉。近年來歐洲內部的民主政治代表性危機，表現出普羅民眾對政治精英領導階層益發不滿，認為主流政黨的政策已無法代表自己的意願，政治精英不擅長遠計畫，無力對這不安、不確定的社會提供保護，以上種種則反映在不斷遞減的政黨註冊人數和選舉投票率上，特別是傳統左派政黨的失勢，更是多數政治觀察家聚焦的重心。

值此之際，民粹政黨趁勢崛起，口口聲聲為全球化利益受損者謀福，傾力幫教育程度較低的底層民眾發聲，藉機收割，贏得了不少支持。

2008年伊始的歐洲金融危機是導致民粹主義勢力大增的外部誘因之一，其爆發所帶來的影響和歐盟隨後採取的大規模的財政撙節政策，進一步加深了大眾對精英決策層的不滿，間接滋生了民粹主義者更大的政治空間。更有甚者，緊接而至的移民與難民危機也哄抬民粹政黨的聲勢。

迄自2014年中東與北非的穆斯林難民大批湧進歐洲以來，歐盟未當機立斷拿出有效的解決方案和行動，任由難民問題發展成難民危機；復加上去年以降，法、德、比利時與英國等恐怖攻擊的頻繁發生與移民犯罪事件使歐洲公民充斥著不安全感，促使民粹主義的聲勢來到了高峰。

從2008年金融危機到2014年的難民危機以來，歐洲民粹政黨如雨後春筍般崛起，引起全世界高度關注。其中頗為人知的有奧地利自由黨、法國國民陣線、德國另類選擇黨（AfD）、義大利聯盟黨（LN）、義大利五星運動黨（M5S）、荷蘭自由黨、英國獨立黨等。當某些國家的債務危機影響歐盟之際，疑歐和反歐力量的尤為強烈，而移民與恐怖主義的威脅則讓民粹政黨如虎添翼。

五星運動從2013年大選成為第一大黨，2016年6月甚至一舉拿下羅馬（Rome）和杜林（Turin）兩市的市長職位，成功否決2016年12月4日的義大利修憲公投，以及今（2018）年國會大選勝出，蔚已成為義大利政壇上的重要政治力量。

若依長年研究民粹政黨的義大利政治學者、著有《義大利民粹主義》（Italia Populista）的塔爾起（Marco Tarchi）對民粹主義政黨的定義：那五星運動、聯盟黨與貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi）的義大利力量黨（FI）都是榜上有名。

義大利民粹主義崛起，五星運動是佼佼者

在2008年經濟危機乍現之際，反體制力量激增，逐漸成為多數。普林斯頓大學政治系教授米勒（Jan Werner Muller）對民粹主義的定義有以下幾項特徵：

仇視精英：民粹主義者認為政治權力為一小撮的政治精英把持，但精英並非代表真正的人民，惟有民粹主義者，方為真正的代表。 帶有強烈道德主義，民粹主義是政治道德的形象：民粹主義者聲稱政治精英是腐敗的，只圖自己的政治利益而出賣人民，應將有道德的一群人（民粹主義）團結起來，反對道德敗壞的精英。 反多元主義（anti-pluralista）傾向：民粹主義者單方面視其意見為整體人民的意願，即便社會上有不同的意見，民粹主義者認為真正的人民會支持他們，從而忽視了社會上的多元聲音。 帶有生產主義（producerism）：民粹主義者宣稱其倡議的政策可收即時功效。此外，民粹主義者強調人民的意願才是真正合乎道德的，其意願是不會出錯，任何人不認同人民的意願，皆屬人民的公敵。

義大利的政治評論家賈努利（Aldo Giannuli）曾在義大利知名期刊Focus上寫出幾項民粹運動的特徵：

對政治階層有公開的敵意；

對政治精英不信任，將之視為政治人物的同夥；

拒絕意識形態，特別是左右派之分，將之視為區分人民的人為技倆；

相信其實複雜問題存在簡單的解決方法；

傾向直接民主，強烈反對議會代議政治；

拒絕任何結盟，只相信自己；

反對任何組織形式，特別是政黨；

偏好民粹魅力的領袖；

相信人民是神聖價值的媒介，無需經由任何人來教化；

堅持「誠實」視貪汙為上（貪污者）與下（誠實者）的分界線。

總結上述的詮釋，義大利內部較符合的有：五星運動、聯盟黨與力量黨。他們或多或少都符合了上述幾個特徵。其中，五星運動是民粹主義的佼佼者（特別是用網路強調直接民主），而聯盟黨與力量黨則有若干特徵。以下介紹三個政黨迄今的發展。

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五星運動

五星運動被視為民粹與反體制的政黨，該政黨以諧星格里羅（Beppe Grillo）為首號召一群年輕人，成立於2009年10月，格里羅因之前被定罪，不能充當該運動的領導人，僅能權充精神領袖。

其13頁的政見訴求傾向模糊，但大抵可歸納出幾點：該黨當選的議員僅能領議會的薪水且僅最多連任一次、支持可再生能源與免費網路的提供、參與參議院的投票年齡從25歲降至18歲；眾議院則從18歲降至16歲、舉辦公投考慮歐元的實用性、制定反貪汙法。格里羅拒絕中左派邀約組閣，且在部落格上批評民主黨組閣的程序就像市場裡面喊價賣母牛一般，從眾議院議長、委員叫喊到部長，宣稱五星運動不好其道，堅持審視每項法案來考慮合作模式。

2012年5月8日的義大利地方選舉結果，五星運動如選前民調預測，居關鍵第三勢力，還拿下帕爾瑪（Parma）市長，已顯崛起之徵兆，是此次地方選舉中最受矚目的現象。

2015年地方選舉，五星運動贏得108個鄉鎮市中的五個，隔年在143個鄉鎮市中，再拿下19個，特別是拿下羅馬（Roma）與杜林市（Torino）最為醒目。但2017年的地方選舉，五星運動在熱那亞（Genoa）、帕爾瑪、巴勒摩（Palermo）等大城全軍覆沒。當時一些分析認為，五星運動的潰敗象徵歐盟民粹主義的衰退，不過跌破分析家的眼鏡，僅僅不到一年時間，五星運動在迪馬尤（Luigi Di Maio）的領軍衝刺下，在今年3月5日的大選拿下32.7％的選票，為單一政黨的最高票，將五星運動帶往可能上台執政的康莊大道上。

格里羅作風獨樹一格，而該黨當選議員年輕無經驗，但反體制立場鮮明，恰好是反撙節與反無能政黨的最佳宣洩管道。他曾云：「倘若民主就是人民的政府，那民粹主義即是人民的運動。」根據Demos的調查：五星運動的基本盤是年輕人、勞工與企業家居多，特別是暴露在全球化威脅下的人，且男女性別相當平均，主要是城市且教育水準中上的年輕人（高中與大學學歷），其職業多為學生、老師、自由業、也有家庭主婦與退休者。其中的35％選民宣稱不屬於左或右派；33％認為自己是左派；21％是右派；而11％是中間派。

聯盟黨

成立於1991年的聯盟黨是一個帶有鮮明地方民族主義特色的政黨，主張義大利的聯邦主義，反對南部義大利、反對非法移民。 聯盟黨在第一共和結束，老牌政黨解體後崛起，曾於1994年、2001-2006年以及2008-2011三次與貝魯斯科尼聯合執政。

一路領導聯盟黨茁壯的波西（Umberto Bossi）被揭發擅自使用黨產，其妻兒也都牽涉其中，導致該黨在2012年的義大利地方選舉失利，聯盟黨僅拿下威洛納（Verona）的市長，甚至在過去的鐵票區、其發源地倫巴底（Lombardy）大區支持率也大幅衰退。聯盟黨在2013年12月由薩爾維尼（Matteo Salvini）接棒，且遇上貝魯斯科尼所領導的自由人民黨分裂後，成為右派最大黨的氣候隱然成形。 2017年12月，雄心壯志的薩爾維尼急欲成為全國性政黨，不甘其政黨僅被定位為屬性支持「北方」的政黨，改北方聯盟為「聯盟黨」（Lega），將「北方」的字眼拿掉。

五星運動和聯盟黨原本都是主張脫歐、反移民的非主流政黨，五星運動創辦人諧星格里羅更不諱言自己是川普（Donald Trump）的粉絲，只不過五星運動2013年一舉囊括國會大選25％選票躍居大黨後，便不再攻擊外來移民。

力量黨

貝魯斯科尼的義大利力量黨，是在20世紀90年代初義大利的政治腐敗醜聞（Tangentopoli）後的政治真空中崛起並贏得執政機會。作為該黨核心人物的貝魯斯科尼，選擇以典型的渲染民粹主義方式，要群眾不應輕信使該國陷入了嚴重的社會和政治危機的「舊政治勢力」，相反地，政治家必須聽從於「普通義大利人」的意願。貝魯斯科尼是一名億萬身家的媒體大亨，過去 20 年，他一直領導著義大利強大的中右派政黨，直到2013年歲末，他之前所擁有的支持才告瓦解。

►81歲「政壇不倒翁」，貝魯斯科尼的桃色壞富豪魅力

2013年7月，義大利最高法院維持了對貝魯斯科尼稅務欺詐指控的判決，12月20日義大利參議院經由一系列投票通過了取消其議員資格的決議。根據2012年的一項法律，任何被判至少兩年有期徒刑的公民，都必須被禁止在接下來的幾年裡擔任公職，現在還失去法律給予議員的特定保護。這是貝魯斯柯尼在20年的從政時間裡，首度失去了民選職位、痛失議員享有的特殊豁免權。

參議院表決其議員資格前夕，貝魯斯柯尼強行發起針對政府的信任表決，寄望迫使當局舉行新選舉，來恢復自己的政治地位。不過，幾名核心盟友背叛他，脅迫貝魯斯科尼扭轉立場支持政府。隨後，貝魯斯科尼宣布將其領導的自由人民黨重新更名為「義大利力量黨」，回到原本他初登政治舞台時對該黨的命名。之後，其入門弟子兼好友的阿爾法諾（Angelino Alfano）因戀棧官位，領導一群中右翼議員脫黨，另組了一個繼續支持聯盟政府的政黨，繼續當著副總理兼內政部長。不過，老當益壯的貝魯斯柯尼，除了在去年六月的地方大選證明了自己寶刀未老外，更在今年的國會大選拿下14％的選票，成為聯盟黨與五星運動爭奪總理寶座的關鍵性人物。

所謂民粹，只是想幫義大利「出一口氣」

三個政黨紛紛打著「保護人民利益」為號召，有別於中左派政黨遵循著歐盟路線，三黨皆強調「義大利優先」，試圖爭取義大利的利益。三個民粹政黨不同程度地反對移民（難民），認為他們剝奪了義大利人的社會福利，並製造社會不安，反之歐盟的《都柏林規則》（Dublin Regulation），卻強制難民第一個落腳的國家必須處理難民問題。

此外，義大利從2008年的歐債危機迄今陷入經濟失落，失業率嚴重，卻被歐盟的《穩定與成長公約》（Stability and Growth Pact）綁住，規定赤字佔GDP比例不能超過3％，公債比也不能高於60％（義大利目前132％），惟有脫離歐元區方能再創義大利經濟奇蹟。

有鑑於此，能代表人民心聲的政黨，必然是敢於反抗歐盟的政黨，這成為三個民粹政黨的最大公約數（儘管當過總理的貝魯斯柯尼政黨反歐傾向略少），經濟與社會失序的義大利正是這股民粹勢力大漲的溫床。

根據民意調查，對今年國會大選的僵局，有三分之一的受訪者希望新政府盡快產生，而非重新大選，這意味著受訪者樂見五星運動或聯盟黨與力量黨的中右派上台執政，甚至願意見到五星運動與中右派聯合執政。就算雙方聯合組閣的談判破局，重新大選也不會讓親歐的中左派得利。

在可預期的未來，義大利會是背離歐盟、強調「主權優先」的會員國，而民粹勢力會延續多久，正是考驗他們聯合執政的能力。法西斯政權的產生是當時美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）撕毀了義大利與英法的倫敦協議，之後造成義大利人民的不滿，讓獨裁強人墨索里尼（Benito Mussolini）來幫義大利「出一口怨氣」，同樣地，民粹勢力的登台，無疑是另一個對歐盟宣洩怨氣的管道。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航