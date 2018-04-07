《漫遊女子》：吳爾芙眼中，那些女人與城市的關係

作者：蘿倫．艾爾金

城市有些東西是無法記在地圖上或存在手機裡的。那是和氛圍緊緊相連的強烈關係，吳爾芙將之給予了克萊麗莎．戴洛維（Clarissa Dallowy）。「住在西敏寺區──到現在幾年了？有二十了──在車流之中，或半夜醒來，仍有些感觸，克萊麗莎是肯定的。就在大笨鐘響前，有份奇異的安靜，帶點莊嚴，難以言喻，懸在那裡（但那有可能是她心臟的毛病，他們說的，患流感）。就是現在！鐘響了。第一聲是如歌的示警；接著是報時，一去不復返。鐵灰的鐘形在空中溶解。我們是這樣的蠢，她邊穿過維多利亞街邊這麼想。天知道人為何對此愛不釋手。」鐘響前的那份安靜，那份對必然性的回神意識，點出了繫在我們每個人生命之間的連結，使生命有意義，儘管我們終究難逃一死。

在城裡日子過呀過到一個地步，我們不會只是出於反應而行動，我們會開始互動，並在這些連綿的遭遇裡獲得新生。吳爾芙提醒著我們，有股牽動全身的引力將我們嵌入城市的脈動，而城市則因不同調的光線、不同質的空氣和不同向的道路移形換貌。有一天在南華克橋（Southwark Bridge）上，我只是過個馬路，指節就不明不白破皮了。我沒事甩什麼手呢？我不知道。但在城裡甩甩手，你便會實實碰上城市，或碰上住在城裡的人。我們晃著，磕磕碰碰，擦上城市的邊界，或踩到自己的底線。城市圍繞著我們，向裡滲透。是我們碰著了它，還是它摸了摸我們？

那一碰之間所迸發出來的朦朧感觸，簡稱作「感覺」。所有最有趣的感覺都很難形容。給他們取個正式的名字便抹去了一點神秘，就像為一條僻徑冠上官方路名一樣。我們找尋著不會使它們貶值的字眼。這就是吳爾芙當作家要做的工作。

她在一九二八年的日記裡說，倫敦始終帶給她「源源不絕的引力和刺激」，還有「一部戲、一則故事及一首詩。」這在《戴洛維夫人》中成了首城市之歌，演唱者是名將會頻頻在她的小說與日記中現身的女子，用一種她不懂的語言。彼得．沃爾許（Peter Walsh）經過攝政公園地鐵站（Regent’s Park Tube Station）時，有個盲眼老嫗在路邊要錢，「一手張開，等待銅板，」唱著歌：

一陣聲音擾亂了他，歌聲顫抖疲弱，嗓音漫無目的也無力地飄著，沒頭沒尾，蚊吟一般尖尖微微地拖著，毫無任何人能懂的意義： 咿嗚法娑 福歲土咿嗚── 沒有年紀或性別的聲音，古老的泉水湧出地面的聲音。

關於這位老太太的描述，呼應著二十年前吳爾芙在日記裡寫下的一個人。搬到布魯姆斯伯里不久，她在牛津街上察覺到一個老太太，用幾乎一模一樣的方式紀錄了她。她再度出現在一九二○年六月八日的日記裡，吳爾芙開始尋思那個老太太到底哪一點非比尋常。

一個行乞的老太太，瞎了眼，在國王道（Kingsway）上的石牆牆角坐著，抱著隻茶色的混種狗，高聲唱歌。她帶著股義無反顧，十分像倫敦的精神。凜凜反抗著──接近欣欣然──撫著狗好像是為了取暖。她坐在那裡幾個六月了？就在倫敦的中心？她為什麼坐在那裡？她究竟歷經了些什麼，我無法想像。該死，我怎麼沒辦法知道呢？也許這都是夜裡那奇怪的歌的緣故。她尖聲唱著，但她是唱開心的，而不是為了乞討。消防車經過了──也是那樣尖聲呼嘯，他們的頭盔在月色下淡黃。有時候東西就是這樣，染成了同一片。我不知道該怎麼說才是──

在國王道和牛津街上唱著謎樣的歌的女人，會不會是同一個呢？或其中一個是她的鬼魂？那個唱歌的女人帶著不合律的調，混進了讓吳爾芙有難言之感的城市之歌裡：

現在，我常常被倫敦打敗，甚至會想著那些曾經走在城裡的亡者……亨格福特橋（Hungerford Bridge）灰白的塔柱使我往那裡想──不過呢，我無法講出「那」到底是什麼。

身無定形，轉換著意義，這講不出來的東西團團圍繞著行走於城市的人，使她涉入一份詞義不明的文本裡。吳爾芙用了一輩子的時間推敲如何為之命名，並試圖為這份難以闡明的感覺找到一個形體。

女人與城市之間的關係，吳爾芙常常放在心上。一九二七年她寫出了關於女子漫遊的名篇，稱之為〈出沒街頭〉（Street Haunting）。英文就兩個字，沒有連字符（-）。為了找枝鉛筆，她的敘事者徒步穿過了倫敦，四下觀察。她的城市觀察者是「（碎裂硬殼）中央感知敏銳的牡蠣」，而非挖礦或潛水的有腦行動者，甚至只是隻「巨大的眼睛」，一路被城市沿著河沖到下游去。吳爾芙很清楚地意識到女人體驗城市的方式和男人截然不同，她相信就連女人也能掩人耳目地遊走倫敦，通篇文章便立足在遊走的匿名性上面。冬夜出遊，那位觀察者被「香檳般的明快氣色及氣氛和悅的街道」包圍，同時「晦暗與街燈製造出的隱匿」使她大大鬆了口氣。在街上，我們不再是「我們自己」──而成了「都會景觀的元件」。我們一度是被觀看的客體，但在街上逛時，我們是除去種種性別的觀察實體。披上了匿名的罩袍，城市看不清我們，一如我們也常常讀不懂城市。（舉例想想，如果來畫一張屬於行人的地圖，那會如何亂成一片！）

不過，行走對她的自我意識帶來的影響，和她一路上所見到的一樣重要。她寫道：在我們屋裡，我們被形塑自己的各種事物包圍──那些我們挑選並安置的東西，「傳達」之外也「強調」了我們的身分。但我們一離開「那個由靈魂釋出來承載自己、殼一般的居所」，我們便「甩開了朋友們所認識的自己，成為共和大軍無名浪人中的其中一員。」

雙性性格是吳爾芙在《自己的房間》中最重視的價值之一。那本書提到，對某些女人而言，寫作能跨越界線。在一趟去「牛劍」（Oxbridge）兩校出遊的紀錄裡，她說「我現在不記得是哪道主意促使我放膽犯規了」──當時只有（男性）教職員和學生可以走在草坪上，或獨自進入圖書館──她踩上了草坪，然後被典儀官凶巴巴趕走。《自己的房間》寫的並不純粹是對安靜私密空間的需要，它也寫女人在房間外的世界頂撞界線，也寫智性上的跨界，敢於質問關於女人與小說、女人與歷史這些前所未有的問題。吳爾芙問，如果莎士比亞有個妹妹，和他一樣同是才華洋溢的作家，那會如何呢？她不會和他一樣，受過教育；她不會和他一樣，被准許去所有她想去的地方。她有可能會被許配給一個她不喜歡的丈夫。所以吳爾芙想像在午夜，茱蒂絲．莎士比亞（Judith Shakespeare）偷偷摸摸溜到了倫敦去。她想演戲，但被舞臺經理嘲笑。「他扯了一些關於貴賓狗跳舞和女人演戲的話，」他說「女人不可能當演員，」然後暗示了一番（可想而知那是什麼，不然）她無法得到演戲的訓練。結果她有了身孕然後自殺了。她「被埋在大象堡（Elephant and Castle）今天有些公車停經的交叉路地下。」

讀到這裡，我意識到從二○○四年六月的那天，我站在塔維斯托克廣場忖著吳爾芙的房子是哪棟，走到今天是多遠的一趟路。那時要我在地圖上指出大象堡在哪裡，我根本做不到。而現在我對東南倫敦有著親密的好感和熟悉，包括明白今天的大象堡是如何的糟：在吳爾芙的時候那裡跑滿了公車，而今那裡則是後資本主義的廢田，老舊的國宅一棟棟被拆除，換上亮閃閃的新豪宅──老百姓吃自己吧！也許很快有一天，大象堡過去遭遇的種種，會成為心理地理學家才曉得的冷知識。至於現在那裡一片狼藉，便讓它的醜暴露社會對邊緣人置若罔聞的醜吧！

所以呢，一個伊莉莎白時期的女人根本無法寫出莎士比亞的作品，因為她根本不會有教育機會和閒暇時間來創作。但是吳爾芙問道，要是她有，女人的史詩、女人的五幕悲劇詩會是什麼樣子？「這些是屬於茫茫未來的難題，」她寫道。「我得先擱下這些，只因為它們會將我從主題牽進無序的森林裡去，在那裡我會迷路。」看在她論述的分上，也看在那些終究不會被她說服的人的份上，吳爾芙體認到她得留在事實和理性的大路上，別去碰假說條件。對吳爾芙而言，如此地恍惚其神有助創作，以「無序的森林」這個比方指稱似真實假的推論，帶著反諷，觸及了對女性的迷思──蒙昧與不講理，那樣有閹割威脅的女性空間，讓進去的旅人出不來。「大地之母」（Mother Earth）幽暗的秘境是文化評論常用來討論我們身分脈絡的修辭語彙。想想杜象（Marcel Duchamp）的《既定之事》，呼應著庫爾貝的畫《世界的起源》，和達爾文的「蜿蜒河道假說」，就不難理解。我們都是從女人身體的蠻荒黑暗中誕生的，誕生到光明之中，而如果我們希望自己的論述被當一回事，就得留在亮處。

我們的文化如果要存續，就需要那些深不可測的事物來庇護邏輯和審查所不允的東西。而且我們樂於將這個區塊跟女人連在一起，好幾世紀以來，她們在一個拒絕給予自己完整公民身分的世界裡努力，今天這個世界不承認她們有跟男性不一樣的權利。在《艱難時世》（Hard Times）裡，露易莎．葛拉格林（Louisa Gradgrind）盯著火爐許久，最後她哥哥湯姆問她到底在裡面瞧見了什麼。「你能找來好好看上一眼的東西，比我多上好多，」他這麼說道，「我想這是當女生的另一項好處吧！」但當我們能在火中看見更多，假使我們上前去追，我們也會失去很多。我們能延續家裡的灶火，也能讓家毀於一把火；我們能守在家裡，在內心焦灼，或在自我肯定的火焰中冉冉上升。毀滅、欲望與野心的火在我們眼中燒著，我們好奇可以賭上什麼，又可以獲得什麼。

相關書摘 ►《漫遊女子》：一個女人仍不能以男人被允許的方式在城市裡行走

書籍介紹

《漫遊女子：大城小傳，踩踏都會空間的女性身姿》，網路與書股份有限公司出版

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作者：蘿倫．艾爾金

譯者：許淳涵

Flâneur，沒有目的漫遊者，城裡遊蕩的觀察家，尖尖的â和舌頭捲捲的eur，充滿法式優雅。一提起漫遊者，十九世紀巴黎都會的影像便躍然紙上：大道、廊街、廣場、露天咖啡座，波特萊爾等文人雅士穿梭，過著波西米亞式生活。

Flâneuse，漫遊女子，法文名詞，陰性，源自陽性名詞flâneur。學者專家判定這個詞不存在：社會按性別設下規範，女子不可能像男子一樣漫遊──然而，為什麼要像男性一樣呢？女性自有與城市互動的方式。穿越時空，我們終將發現當年的街頭，有個漫遊女子踩踏著文化疆界，和波特萊爾擦肩而過。

蘿倫．艾爾金認為漫遊女子心意堅決、能幹聰穎，深諳城市的創造潛能，熟知一趟美好散步伴隨的解放可能。她將腳步和筆鋒一路劃過巴黎、紐約、東京、威尼斯與倫敦的街道，記下自己的故事，也追訪曾在這些城市生活、行走的女性蹤跡。當盈盈步履走進城市，踏上人生與社會的變化浪頭，會是怎樣的一段冒險？

《漫遊女子》是本回憶錄，也是場文化漫步。從作家喬治．桑、吳爾芙、珍．瑞絲到藝術家蘇菲．卡爾，從戰地記者瑪莎．葛虹到電影導演阿涅斯．華達，再加上她自己，艾爾金書寫著這些漫遊女子的愛恨悲歡，一步步細細梳理城市與女性如何豐沛彼此的生命和創造力，也激勵女性迎向城市空間，去跨越、去擁抱、去挑戰。

Photo Credit：網路與書股份有限公司出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航