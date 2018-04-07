《漫遊女子》：一個女人仍不能以男人被允許的方式在城市裡行走

作者：蘿倫．艾爾金

跋．女子漫遊

Epilogue．Flâneuserie

在最聞名的女子行走圖像中，有一張情景的意涵讓大家莫衷一是。

一名年輕女子走在佛羅倫斯街頭，將披肩抓在胸前。她周遭的街上有十四個男人。至少有八個在看她。有一個手插在口袋裡，擋住了她的路。她右邊的男子表情有點扭曲，看起來正抓著他的褲襠。步子踩到一半，她帶著像是擔憂掛慮的神色。而構圖的張力──那條彎路，她往前挪的重心、往後飄的裙擺──暗示往前的動勢，同時她彷彿正預備著要繞過那些擋在路上，一動也不動的男人。

這其中表現的東西太好猜了。畫面截下的是二十世紀中的街頭騷擾。看看女人當眾過街時要處理什麼東西。

但旁人的臆測不同於照片中的女人自己所說的。二○一一年正逢那張照片的六十週年紀念日，她受到美國國家廣播公司（ＮＢＣ）《今日秀》（Today Show）的節目採訪，說：「這象徵的不是騷擾，而是女人在充分享受這段時光！」因為實際上這名女子──真名叫妮娜利．克雷格（Ninalee Craig），但當時自稱金克絲．艾倫（Jinx Allen），將要嫁給一位威尼斯公爵。她是個二十三歲的美國人，自己在法國、西班牙與義大利旅行。攝影師茹絲．歐爾金（Ruth Orkin）也是個二十幾歲的美國女性，自己在外闖蕩，手頭拮据但享受這種生活的每一分鐘。她們在城市中帶著相機「信馬由韁地亂逛」，由歐爾金拍下金克絲欣賞風景、問問題、殺價和在咖啡館裡打情罵俏的情狀，那張照片就是那時拍的。那塊披肩是塊亮橘色料子，墨西哥式的，她身上的洋裝則是向迪奧New Look系列作品致敬的款式。她的手提袋是馬的飼料袋。對金克絲和茹絲而言，照片要給觀者的訊息，關乎的是獨立性和啟發力，要敢於和常規玩耍，不論是在衣著打扮還是對女人應有舉止的期望上。

街上的女人是個游移不定的形像，這肯定是的，就像那幅很有名的鴨兔同形圖，證明了感官接收本身既有的模稜兩可。她究竟是個無入不自得的漫遊女子，還是男性眼光下的物件，是隻兔子還是鴨子？有趣的解讀方式其實產生於兩者之間，在那個充滿張力與牴觸的地帶，我們的抗拒與人們的期待對峙。那張照片便這樣成了備受崇拜的圖像，裝飾著從大學宿舍到披薩店的牆壁，這意味那張圖孕育著豐沛能量。那樣的信馬由韁，克雷格和歐爾金口中那樣的憨傻和好玩，展現了空間是拿來讓我們重塑用的。

空間不是中性的。空間是個女性主義議題。我們所占據的空間──這裡，在城市裡，我們這些城市人──時時刻刻經歷著重塑和拆解，經歷著建構與驚嘆。「空間是項疑難雜症」，喬治．培瑞克這樣寫道，他說：「我得不時劃記空間、界定空間。它永遠不是我的，永遠不是送上門來給我的，我得去征服它。」

從德黑蘭到紐約，從墨爾本到孟買，一個女人仍不能以男人被允許的方式在城市裡行走。

城市羅滿看不見的疆界、摸不著的規矩，滿是區隔誰可以去哪的閘門──特定的街坊鄰里、特定的酒吧餐館、公園，所有表面上通屬公共空間的地方，實際上保留給不同種類的人。我們對之如此習以為常，以至於我們幾乎沒有注意到，在表象底下決定這些區隔方式的價值觀。這些價值觀可能是隱形的，但它們決定了我們如何在城市中流動。

它們存在於大樓與大樓之間，藏在一堵牆的兩面，環繞籬笆與欄杆，上下樓梯，穿過紅綠燈，散見於路標與告示牌。

它們成形於地下鐵道和地上電車，在地上地下迆邐而行，俯衝地表，環套電線。它們住在小道、死巷、邊街和中庭的負面空間中。

它們占下了空間。空間中的空間，各種各樣的空間，布著一道道社會常規，像一塊禁止標誌一樣，鐵錚錚有力地嵌在那裡：

私人花園──沒鑰匙就別進來，可別跳過圍欄，非法穿越。

公共花園──晚上不要去。本園天黑後即關閉。

開放公園──住滿了流浪漢，如果你在他們的長椅床上和他們並肩坐下，會讓他們大吃一驚，除非你也無家可歸。但如果是這樣的話，你應該會坐在自己的長凳上。

城市廣場──Plaza，Place，Piazza，Platz。你怎麼使用那空間取決於你是誰，民族誌學家娜賈．莫內（Nadja Monnet）在研究巴塞隆納加泰隆尼亞廣場（Plaça de Catalunya）時，注意到了這一點。雖然那座廣場是全城最出名的景點之一，當地人傾向避開那裡，寧可在附近的酒吧碰面。她曾與一名因為坐在加泰隆尼亞廣場而感到不舒服的（女性）觀光客交談，莫內本人對那份不舒服也有同感。「在那裡見誰都不對，你不知道該把自己擺到哪裡去。如果你站在廣場中央，你會覺得自己很蠢，好像被看光了。」莫內發現就算是當地人，使用廣場空間的女性仍少於男性，「雖然在工作時間接近尾聲、學校放學時，會出現女性使用者的高峰」，女人鮮少會獨自坐在那裡的長椅上，「如果她們這麼做，並不會久留。」

維吉尼亞．吳爾芙一九二七年的散文〈出沒街頭〉意圖要藉走越城市，劃出一個去性別化的空間。出外上街，我們就成了觀察周遭的個體，是「無名閒晃人組成的茫茫共和軍一員」。無論我們想用雌雄同體的雙性目光賞覽城市，或當城市中勾起慾望的身體，或以千萬種方式遊走兩者間，吳爾芙想告訴我們，人能藉由關注有情風景的千變萬化，而將自己融入城市的世界。只有意識到城市裡那些無形的疆界，我們才能挑戰它們。女性的漫遊（flânerie）──女子漫遊（flâneuserie）──不只改變了我們在空間中移動的方式，也介入了空間本身的組織。對於空間，我們主張自己有權去攪亂和諧、去觀察（或不觀察）、去占據（或不占據），還有去組織（或拆解）──以自己的方式。

相關書摘 ►《漫遊女子》：吳爾芙眼中，那些女人與城市的關係

書籍介紹

《漫遊女子：大城小傳，踩踏都會空間的女性身姿》，網路與書股份有限公司出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟 。

作者：蘿倫．艾爾金

譯者：許淳涵

Flâneur，沒有目的漫遊者，城裡遊蕩的觀察家，尖尖的â和舌頭捲捲的eur，充滿法式優雅。一提起漫遊者，十九世紀巴黎都會的影像便躍然紙上：大道、廊街、廣場、露天咖啡座，波特萊爾等文人雅士穿梭，過著波西米亞式生活。

Flâneuse，漫遊女子，法文名詞，陰性，源自陽性名詞flâneur。學者專家判定這個詞不存在：社會按性別設下規範，女子不可能像男子一樣漫遊──然而，為什麼要像男性一樣呢？女性自有與城市互動的方式。穿越時空，我們終將發現當年的街頭，有個漫遊女子踩踏著文化疆界，和波特萊爾擦肩而過。

蘿倫．艾爾金認為漫遊女子心意堅決、能幹聰穎，深諳城市的創造潛能，熟知一趟美好散步伴隨的解放可能。她將腳步和筆鋒一路劃過巴黎、紐約、東京、威尼斯與倫敦的街道，記下自己的故事，也追訪曾在這些城市生活、行走的女性蹤跡。當盈盈步履走進城市，踏上人生與社會的變化浪頭，會是怎樣的一段冒險？

《漫遊女子》是本回憶錄，也是場文化漫步。從作家喬治．桑、吳爾芙、珍．瑞絲到藝術家蘇菲．卡爾，從戰地記者瑪莎．葛虹到電影導演阿涅斯．華達，再加上她自己，艾爾金書寫著這些漫遊女子的愛恨悲歡，一步步細細梳理城市與女性如何豐沛彼此的生命和創造力，也激勵女性迎向城市空間，去跨越、去擁抱、去挑戰。

Photo Credit：網路與書股份有限公司出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航