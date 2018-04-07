楊翠：一個原住民女性文學「蕃異者／翻譯者」的研究心路

文：楊翠

後記：一個「蕃異者／翻譯者」的研究心路

細數起來，我關注原住民女性文學，進行相關研究，已歷二十年。初始，其實是無關學術的。

二十年前，有個歷史畫面，一直銘刻在我的記憶中。二十年後，《少數說話》的出版，彷彿是在叩應當年的記憶場景，召喚一些早已散逝的情懷。而這些，確實都是無關乎學術的。

1997年，阿（女烏）和瓦歷斯的女兒麗度兒過五歲生日，阿（女烏）邀我們上山，說是麗度兒的乾爸爸，也是我們的共同好友江冠明，依泰雅禮制殺了一頭豬，請大家來同樂。

我們依約前往。那年兒子魏揚九歲，女兒魏微三歲，我還帶了爸爸媽媽，全家擠成一車，前進和平鄉雙崎部落。

生日會來了很多人，部落族人也都齊聚，細節記不得太多，只有生吃調味豬肉和豬肝這個歷史性的味蕾經驗，最是強烈難忘。因為出乎意料的好吃，我又去討要好幾次，某個部落族人還勸我，沒吃過的話，也不要一次吃太多。還有瓦歷斯在烤肉架前的風采，無人能及，烤著烤著，烤出兩對兄弟，他們互稱rawin。

當時，魏貽君正在撰寫他的碩士論文《另一個世界的來臨：原住民運動的理論實踐》，而瓦歷斯正在進行部落歷史踏查，探掘了許多故事，兩人就著烤肉的滋滋聲，暢談文學、運動、部落故事。烤肉架的另一側，坐著兩位初識的初老男子（現在想起來，當時他們也才剛過六十），瓦歷斯的父親諾幹，我的父親楊建。兩個兒子初時都還關照招呼著，話題談到入迷，就把兩個父親晾在一旁了。兩個初老男人的性格都靦腆少言，又是言語不通，只好尷尬坐著，猛啃豬肋骨，禮貌性的點頭微笑也已經重複好幾次。

我跟母親帶著女兒到處走逛，那時女兒極怕生，黏得很緊，一刻也離不開。而瓦歷斯和魏貽君兩個中年男子，在烤肉與文學的共同語言下，結成rawin，愈談愈熱，烤肉架另一側兩個初老男人，就這樣被遺忘在午后的雙崎部落一隅。

等大家回過神來，諾幹和楊建已經談得很熱絡，比手畫腳，還拼起酒來。兩個害羞的初老男人，大聲說話大口喝起酒來，還真有些氣魄。我們好奇語言不通的兩人是怎麼說上話的，還說得有來有往，趨前去聽聽看。一開始還真是聽不懂，嘰哩呱啦的，一串一串，後來才聽出來，兩人講的是日語。

一個是泰雅，一個是大混血，身上有著至少八分之一的西拉雅（或許應該更多）、四分之一的排灣族，再加上不知幾分之幾的漢族血脈，兩人雞同鴨講許久，最後，他們以上一個世代的殖民語，找到相互說話的方法。

這當然是荒謬的。但即使這兩個跨越語言世代、分屬不同族群的初老男子，能夠流暢操演華語交談，我想，我也不認為那個場面會比較合理。用前世代的殖民語，與用這個世代的殖民語，差別只是再殖民化的速度快慢而已。

總之，兩個初老男人在雙重共同語言—日語和酒精的流動牽引下，結成了rawin，亦即兄弟。那一日，諾幹和楊建就在烤肉架前，rawin來rawin去的相互喊聲，那是我父親此生學會的唯一一句泰雅語。楊建的父輩，放膽文章拼命酒，寫出殖民地反抗史的燦亮一頁，但楊建只是一個童年時期就因父親成為政治犯，一生孤苦貧窮自卑的失敗者而已；諾幹的父祖輩，是埋伏坪泰雅獵場的勇士，縱橫大安溪左岸台地，而諾幹也只是從獵場退居果園勉強營生的勞動者而已。

諾幹與楊建的rawin情緣，也許只是酒精的一時情迷，日語的穿梭牽引，但就算只是暫時片刻，我都相信他們在彼此身上找到某種靈魂上的共頻；那種跨越過兩個殖民時代，生活上都屬於挫敗者的初老男子的生命情境。

這還沒完。屋子裡另外還有一對兄弟，阿（女烏）的兒子威曙和魏揚，也在發展他們獨有的情誼。威曙完全收服了魏揚，他口中的部落、森林、自然知識，是把整座山都放進去的，是用腳走出來的，這讓當時正著迷於螳螂、蚱蜢、鍬形蟲等昆蟲世界的魏揚聽得神往，一愣一愣的，頓時，他認知到，自己筆下的螳螂、蚱蜢、鍬形蟲，都只是虛幻的紙上世界而已。

回程，楊建因酒精催眠而搖晃入睡，魏揚滔滔不絕講說威曙的山上經歷，飛鼠山豬猴子陷阱之類的。我只是想著，午后大安溪左岸雙崎部落，諾幹和楊建咧嘴大笑喝酒談天，這情景真有些超現實，又有些後現代，去脈絡，缺乏現實理路，我不知道這一對rawin日後會如何。

後設來說，其後二十年的歷史變化，確實有太多超出當日記憶疆域之外的，令人傷感的故事地圖。然而，無論如何，麗度兒五歲生日那天，三對rawin的臉容，我都還記得。

只是現在想來，當時我竟未曾問過阿（女烏），排灣族語的「姊妹」該怎麼說。我和阿（女烏），我們沒有以任何語言、酒精、文學情懷、自然知識相互辨識，卻相交二十年，不曾相棄，見證了彼此在生命道路上的顛簸、困頓、堅定與執著。我們到雙崎部落為麗度兒慶生時，阿（女烏）已經出版《誰來穿我織的美麗衣裳》。1998年，我在台大歷史所博士班的課堂中，首度發表阿（女烏）作品的研究初稿，被同學溫和地質疑，妳說她是妳好友，那麼，她適合拿來做為研究對象嗎？

二十年後，我的回應仍然是，請問有何不可。學術客觀性不是真空狀態下的思想遊戲，我們哪個人不是在各種看得見看不見的關係網絡中進行思考，誰敢保證你的研究沒有這些千絲萬縷的牽動和觸發。看得見的線索容易釐清審視，看不見、自以為不存在的線索，才是影響思想與論述，甚至意識型態位置與史觀的幕後黑手、思想之鬼。

我相信馬克思・韋伯（Max Weber）所說，研究者選取研究主題時，必有其「價值關聯」，也奉行新歷史主義所主張的，關於研究者與其研究之間的動態關係。我相信研究沒有真空狀態下的客觀，所有的「客觀性」都是在材料的信度、論證的效度之間所操演，我更相信研究者必須真誠暴露自身，真誠揭露自己的說話位置，為自己的主體觀點與見解負責。而我的原住民研究，確實是緣於多重的價值關懷，緣自與阿（女烏）的相識，緣自諾幹和楊建互換rawin的動人場景，更多的是關於自己的身世，以及台灣歷史發展中，更多台灣住民的身世辨識與文化認同。

Photo Credit: 鳥居龍藏 @Wikimedia Commons Public Domain 著正裝的布農族人，鳥居龍藏攝於1900年。

其實，早在三十年前，我就認識了（我自以為的）第一個原住民朋友，布農族的拓跋斯・塔瑪匹瑪，當時他以漢名田雅各寫作，成為戰後第一個具有原住民主體意識的小說創作者。那是1986年，我唸碩一，我和魏貽君初識拓跋斯，那時他是田雅各，剛以小說〈最後的獵人〉獲得吳濁流文學獎。其後，好長一段時間，雅各是我們家的常客，我們連度蜜月都是到蘭嶼，當時雅各在蘭嶼衛生所服務，而我們極窮，婚禮結束後，全家僅剩的總財產不到五千元，也訂不起房間，雅各就讓我們在他的衛生所宿舍打地舖。

安靜靦腆的雅各，在我們面前就暴露悶騷布農族的另一面，他打電話來，永遠是以「猜猜我是誰，我是全世界最帥的男人」開場，我就回以：「你到底煩不煩」，然後兩方開懷大笑。雅各非常會說故事，那些年，他的許多小說都曾先以說書形式向我們展演，話語靈動，唱作俱佳，我們鼓勵他，這個故事一定要寫出來。

然而，每當雅各以全稱說法，將我們也包含進去，說起「你們漢人」如何如何時，總會讓我有些惱怒，卻又自覺必須隱忍。我心裡懊惱的是，為什麼老是將我也放進去罵，我可是那個「關懷並理解原住民」的漢人啊。那些年，原運剛起步發展，像我們這樣的台灣史研究者，總期許自己展現一個「進步知識份子」的形象，其間當然有很多可笑的心路。

其實，我那種難以言明的懊惱感，也並非僅僅緣自田雅各全稱式的「你們漢人」，因為，說起來，拓跋斯也不是我據以理解原住民的第一個人。我據以理解原住民的第一個人，其實是小我一歲的大妹。小時候，大人總是喊大妹「太魯閣仔」，「太魯閣仔」成為大妹一生的符號，直到我們都結婚生子了，外公那邊的舅舅們關心問起她，還是說「啊彼個太魯閣仔現在安怎？」

小時候我問過大人，「太魯閣仔」是什麼意思，大人說，就是生番啊，因為阿靜愛哭鬧，不講道理，個性「生番生番」，不像妳這麼聽話，所以才叫她「太魯閣仔」。當時我只覺得理所當然的驕傲，也因著要區隔於「太魯閣仔」，從小便習於乖巧、節制、察言觀色，扮演優雅「有文化」的漢系家族長女的角色。

認識田雅各時，我正是這麼一個矯情的「漢人」女性，一方面以區隔於「太魯閣仔」的優越感，以及根深蒂固的「純種漢人」血統自居，一方面又要努力表現出「關懷並理解原住民的進步漢人知識份子」的形象。

直到一九九○年代，我開始追索家族史，才被家族母系中的「蕃血」驚到，了解到自己身上的「混血」事實，而那時我已在大學教書了。原來楊逵的祖母是南島語系西拉雅族，我也被「蕃」到了，我與大妹都一樣。我們都是台灣「有唐山公無唐山媽」的歷史見證，我們的母系，都來自平埔族。

結識阿（女烏）時，我正在追問自己的身世，當時我已知道，楊逵祖母楊讓，確定是西拉雅族女兒，楊逵祖父吳文，入贅楊家，所以我們的「楊」，並非得自父系。每每我說起這些，我的一些做平埔族研究的朋友們都說，對耶，楊翠妳的臉容形貌，真的跟我蒐集到的平埔族女子的照片很像啊。

六、七年前，我又在家族口訪中得知，阿媽葉陶的母親，其實是從東部遷徙到高雄的排灣族女子。然後我就想起，葉陶在擔任公學校教員時，學生為她取的綽號，烏雞母，笑她長得黑溜溜。葉陶的沉黑膚色，終能解釋。

做為一個漢族閩系、西拉雅族、排灣族高度混血，又嫁給漢族客系的女子，做為一個台灣婦女史研究者、台灣女性文學研究者，我只能說，我所有的研究與教學，都必須返身自視，回應自己的身世，以及台灣的身世。

我必須揭露自己長久以來的荒謬，同時也是台灣社會漢族中心思想的荒謬。我們大多都混了血，為何我們都抹棄母系一方的認同，順理成章地朝向父系的、漢系的認同，去安置主體的位置？

這本書的初發，確實是緣於與學術無涉的關懷，包括兩個家族之間的情誼，我與阿（女烏）超過二十年的知交，以及我對自身與家族身世的回應，對台灣身世的探索。然而，這些支持我研究的價值關懷，事實上都與我的學術見解密切相關。

做為一個「蕃異者」，我選擇成為家族母系身世的「翻譯者」，我的學術關懷，朝向原住民女性文學，只是為了回應血脈中孤獨荒蕪、靜默無語的母系血流，沒有什麼其他的宏大理念與學術理想。

書籍介紹

本文摘錄自《少數說話：台灣原住民女性文學的多重視域（上）+（下）》，玉山社出版

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作者：楊翠

1990年代起，台灣的原住民運動有了新的進展，原住民女性的文學創作也有越來越多的成果。台灣文學研究者楊翠集結多年來的研究與關懷，以本書盤點二十年來原住民女性文學的發展，帶領讀者傾聽雙重少數（原住民、女性）位置的聲音。

本書採取宏觀、微觀的雙重視角並進，一面建構原住民女性文學的發展歷史；一面對這些作家的作品進行分析，討論她們的美學風格。全書共分為四輯，帶領讀者從宏觀全景、現代詩創作、家族史書寫、認同敘事與辯證、創傷與離散書寫等不同的面向，認識台灣原住民女性文學的圖像。

本書特色

盤點二十多年來原住民女性文學的發展，台灣文學研究者楊翠近年來最重要的學術研究專書。

本書採取宏觀、微觀的雙重視角，一邊建構原住民女性文學地圖，一邊對作者、作品、議題進行分析。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航