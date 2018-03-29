【插畫】鼓勵功德、緣分收割，你支持「佛系」政黨嗎？

Photo Credit: 事件地平線

Photo Credit: 事件地平線

Photo Credit: 事件地平線

Photo Credit: 事件地平線

Photo Credit: 事件地平線

「佛系」這個名詞，在日本風行時的最初，是指不願花時間與異性交往的男性，之後在網路上爆紅成為流行用語，泛指為無所謂、怎樣都行、無欲無求的生活態度。

其實不只感情世界可以「佛系」，在我們日常生活中的各行各業，其實都充滿了「佛系」的人。就拿政治來說，不論政黨或官員，許多人都抱持著「不沾鍋」的態度，用一些冠冕堂皇的空話忽悠民眾，卻少能提出實質的政策或建設，講好聽一點是兩袖清風，真正卻打著搪塞和切割的算盤，用話術來避險，等到時機對的時候讓他人眾星拱月輕鬆上位。

身為選民的我們也要深切檢討，在資訊的狂轟濫炸之下，自己是不是也變成了盲目跟從的一份子？有些人或許對政治失望，會覺得不如不要投票，但這其實如同放棄自己的權利。我們真正該做的，應該是仔細檢視每個候選人的政見和他們的執行力，用超越選舉語言的視角，挑選值得讓自己投下神聖一票的候選人，這才是「公民參與」的真正意義。

►解構選舉經費爆表：我們選的不僅是西瓜，還是金西瓜

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航