劇場裡的社會課：論壇劇場以「丑客」瓦解第四道牆，引發思辨能量

文：劉欣韋、曾令愉｜審訂：侯雲舒

去（2017）年12月25日，耶誕節的晚上，大學生忙著狂歡的時刻，政大校園藝文中心聚集了一群看戲的人。他們時而靜默觀戲，時而交頭接耳，時而與舞台上的演員交換身分——更準確的說，他們是來參加一堂劇場裡的社會課。

這一夜， 26名來自不同系所的政大學生，共同演出了兩齣論壇劇。《十點三十分》關注日常生活中無處不在的性暴力問題，伴隨著職權霸凌形成更加緊縛的壓迫力道，同時也帶出社群網路在此結構中觸發的微妙作用；《Siti》以移工處境為題，探討台灣的移工制度、雇傭關係與歧視如何一點一滴剝削移工的權利，最終困於密不透風的壓迫之網。

特別的是，這兩齣戲劇採取「論壇」的形式，在戲劇開始前及結束後，均有一名由劇組學生扮演的「丑客（joker）」主持場面。在劇中議題發展到矛盾衝突的最高點的時刻，丑客現身拋出問題與任務，引導台下觀眾思考角色所處的困境，並且邀請觀眾上台取代角色演出提供解決方案。

換言之，每個台下觀眾都不能置身戲外，所有人都在絞盡腦汁：「如果劇中受壓迫的角色是我，我能擺脫這個困境嗎？」

走出紙上談兵 跳脫純理論的戲劇課

這場演出，是由政大中文系侯雲舒老師與台灣應用劇場發展中心（CATT）賴淑雅老師共同指導「從自我到他者：戲劇的社會實踐力」課程的期末成果公演。相較於中文系傳統的戲劇學理課程（戲劇史、戲曲理論、劇本賞析等），「從自我到他者：戲劇的社會實踐力」這門課程強調戲劇與社會人群的真實對話，學生需在短短一學期的時間裡了解論壇劇場的原理、共同探討社會議題並上台演出一次完整的論壇戲劇。因此，不論是課程內容設計或教師的跨領域教學模式，都跟傳統的理論課有極大差異。對師生來說，這是一項跨出舒適圈的挑戰。

談到開課的動機，在中文系講授古典戲曲、中國現代戲劇課程同時自己也經營劇團的侯雲舒老師表示，學術上的理論當然重要，但從藝術上看，真正的戲劇是整體的舞台藝術，必須透過實際的操作展演，才能完全發揮其藝術特質：「即使我們教戲劇的目的不是培養演員，但要了解戲劇藝術，一定要透過舞台。」而且，在時代的演進之下，古典戲曲逐漸成為大眾陌生的歷史名詞，中文系的戲劇課若仍只有古典戲曲的選擇，是否也會讓學生對戲劇的理解侷限在課本的框架中？不論古今，戲劇中最重要的核心——現實社會中「人」的精神與關懷，該如何有效地在大學講堂中呈現出來？如何將戲劇置入每個人的日常之中？

於是，在學院裡的侯雲舒老師，開始將這想法傳達給劇場界的朋友，陸續接觸到差事劇團鍾喬老師、台灣應用劇場發展中心賴淑雅老師等資深民眾劇場工作者，累積了長時間的情誼與默契，並且對劇場操作模式與教學方法有一定的掌握信心之後，在政大申請轉注藝遊計畫的契機下，侯老師正式在中文系開設了這門「從自我到他者：戲劇的社會實踐力」課程。

瓦解劇場裡的第四道牆 以戲劇張力引發思辨能量

本學期的「從自我到他者－戲劇的社會實踐力」課程，在台灣應用劇場中心賴淑雅老師與侯雲舒老師協力指導之下，引入應用劇場、論壇劇場的理論與實作形式，帶領學生鬆動「台上演員／台下觀眾」之間的第四道牆，以非專業戲劇人員出發，帶領參與的同學從簡單的肢體開發開始，到劇本的形成，慢慢由自我的探索到開始關心身邊的結構性問題，追索壓迫者與被壓迫者的關係，而後將這些社會性議題透過劇場形式包裝為戲劇演出。

那麼，鬆動演員與觀眾之間第四道牆的關鍵到底是什麼呢？這也是論壇劇場與一般戲劇最大的差異，即是「丑客（joker）」的存在。由學生所擔任的丑客，在演出過程中設定論壇的問題點，並穿梭舞台上下引導台下觀眾上台與演員交換身分，針對問題點演出自己的解決方案。而後，台上演員再順著觀眾的演出延續故事，在演出的過程中達到議題的意見交流與討論的目的，甚至讓觀眾在離開劇場後，還能夠持續思考身邊的相關議題。

賴淑雅老師表示，丑客是整場戲劇最厲害的演員：「丑客要掌握全場的反應，視現場氣氛隨機應變，而且丑客的任務是把問題一層一層引出來，而不是塞答案給觀眾。這是最困難的。」

從壓迫關係逆向發展劇本，讓戲劇變成一種發聲工具

除了丑客之外，論壇劇場的劇本也很不一樣。論壇劇場是從巴西戲劇家奧古斯都・波瓦（Augusto Boal）所倡「被壓迫者劇場（Theatre of the oppressed）」的概念發展出來的一種形式，著重以戲劇形式呈現社會議題，強調戲劇活動是每一個人（尤其是被壓迫的人）都可以掌握的社會運動工具。

因此，這次的戲劇課絕對不是浪漫抒情的偶像劇路線，而是花了相當多時間探索當下時空發生的社會議題，在小組討論中從各種面向、各種立場反覆辯證觀點，釐清權力結構及其相關法規制度，漸次的勾勒角色，並透過分析壓迫者與被壓迫者之間的利害關係，也是透過分析壓迫者與被壓迫者之間的利害關係而成立，逐步發展具有當下時間、空間意義的故事架構，而後統整回演出的劇本之中。換言之，學生不只是完成一次集體創作，更經歷了一段社會議題的參與及討論。

以《十點三十分》為例，主角是一個嚮往戲劇之路，卻遭到色狼導演染指的年輕女演員。同學們在發想劇本的過程中，劇情曾經一度偏向八卦連續劇的發展，但賴淑雅老師一再強調：「這裡不能往感情戲偏，要去思考：女演員到底為什麼要忍受導演的壓迫？他們之間的權力關係是什麼？」

引導觀眾理解權力結構 而不是灌輸單一觀點

在論壇劇場的實作過程中，最關鍵也是最困難的挑戰，恐怕就是實際演出時與觀眾的互動。論壇劇場裡的溝通，並不是將某個觀點灌輸給觀眾，而是希望觀眾能切身同理劇中被壓迫者的處境；同時，當解除了台上與台下的界線之後，觀眾對議題所產生的反應也是一個未知數，丑客與演員必須有穩定的心理素質去承接觀眾的反應，並讓觀眾一步步進入議題討論的核心。

以本次演出的《Siti》為例，丑客邀請一名觀眾上台取代劇中受到雇主壓迫的移工Siti，該名觀演者選擇雇主在念大學的兒子為求助對象，而兒子在劇中的權力結構中屬於無實質權力的旁觀者，於是飾演兒子的演員向觀演者拋出兩個問題：「你希望我怎麼幫你？」、「你是需要錢嗎？」藉此讓觀演者發現自己其實尚未釐清行動的目標，同時也體會到劇中Siti之所以未向兒子求助的動機，進而能對於Siti所處的困境有更深一層的了解。

將他者放入視野 也是對自己的重新認識

當天來觀賞戲劇的觀眾裡，有部分是對劇本所討論的移工與性暴力議題感興趣者，也有不少觀眾是為了理解「論壇劇場」而來。在演出結束後，我們採訪到一位遠從中壢而來的公民老師，表示這次論壇劇場的表達形式很有啟發性，未來也將嘗試融入自身的公民課程教學中。也有不少觀眾意猶未盡，在演出結束後仍與演員交換意見，直至場地關閉方才依依不捨散去。

在這過程中，戲劇不再只是個人的表演技巧，或是自囈式的情緒抒發，而是成為一種溝通的方法。透過論壇劇場的實作，學生必須將「他者」放入自己的學習視野之中，學著探索身邊人群的問題、學習與他人交流，讓「理解」與「溝通」成為演出的基礎；而這當中流動的對話能量，亦不僅僅是學習關注他者、關心社會，回到根本，這亦是一個認識自己、與自我對話的學習歷程。

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航