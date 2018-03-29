議員擬參選人「慣老闆」到被開除黨籍，但勞基法管不到「競選服務處」

民進黨籍台北市議員擬參選人蔡宜珊被指控助理薪資違反《勞基法》。民進黨台北市黨部今（29）日表示，蔡宜珊聘用助理薪資低於基本工資，背離黨理念，會移送評委會懲處並開除黨籍。但仔細查詢勞動部公布的內容，「民意代表選舉服務處」真的不適用勞基法。

《鏡週刊》26日報導，一名設計新人「呱呱」爆料，去年底以兼職身分加入蔡宜珊團隊，除了設計，連掃街、選民服務都需要做，然而呱呱月薪卻只有2萬元，換算時薪遠低於勞基法規定的最低基本工資每小時140元。

設計師表示，蔡宜珊經常以「特殊理由」要求修改圖片，「有一次我替蔡宜珊設計競選帽子，她認為短髮的設計很像蔡英文，經過三、四次修改她仍不滿意」。設計師不願繼續待在這種工作環境，進而向蔡宜珊提出辭呈，但蔡多次私下找呱呱談，希望她能少領一點薪水，或是改為按件計酬。

對於相關指控，蔡宜珊表示，因為競選團隊沒有這麼多文宣需設計，所以才會要求設計師在沒有案件之餘，一起掃街拜票、做選民服務，「因為我們是一個team。」她強調，從事選舉工作沒有在計算時間和加班費，且給設計師一個月2萬元薪水算很高，並沒有虧欠她。另針對未替助理保勞健保一事，蔡宜珊則說自己之前在阿扁、謝長廷、姚文智競選總部擔任助理時，也沒有保勞健保。

蔡宜珊的說法引起討論，不少人痛罵她是「慣老闆」、「血汗老闆」。蔡宜珊今日在臉書發布聲明，表示設計師「呱呱」是個剛畢業、毫無正職工作經驗的美編，但蔡宜珊仍給予每月40K的薪水，因為她希望「從自身帶頭做起，改善低薪環境」。蔡宜珊解釋，之後領取20K，是因為「呱呱」另外也在畫廊上班，不願全職工作，故雙方約定每週僅需工作三天，薪水折半。

蔡宜珊也表示，「呱呱」加入團隊僅一個月後，就自行離開團隊，期間只完成四張粉絲專業的貼圖，蔡宜珊強仍依照原先約定支付20K。而工作期間，「呱呱」僅參加過一次艋舺青山宮大拜拜活動，以及一次協助在萬華祖師廟定點發文宣，但參與大型活動都是合作初始的共識。

蔡宜珊更表示，由於競選團隊尚未進入國家法定競選程序，只是競選前的籌備期，去電勞保局與健保局詢問就業保險、勞動保險與健康保險，皆因為沒有「單位」，無法根據相關法規辦理投保。

蔡宜珊也表示，競選團隊暫屬「不適用《勞基法》之各業工作者的『未分類其他組織』」。蔡宜珊還說，因尚未選上議員而無法根據勞動部所指定之適用《勞基法》之「地方民意代表聘（遴）、僱用之助理人員」。

蔡宜珊還在臉書直播中表示，在競選之初，她就請業界有名的設計師完成主視覺，字型、顏色等都已定稿，呱呱身為美編只需要進行排版就好，她也說，「我不會把我的設計工作交給一個剛畢業的學生。」她也批評，呱呱執著於插畫形式的創作，所做出來的臉書封面圖都沒有黨徽、沒有競選者的臉孔，讓她很難跟選民溝通。她也印出設計師畫的圖，讓大家公評。

民進黨：開除蔡宜珊黨籍

（中央社）民進黨台北市黨部主委黃承國發聲明指出，蔡宜珊入黨未滿兩年，不具備市議員參選資格，蔡宜珊聘用助理薪資低於基本工資違反勞基法，且嚴重背離黨內照顧勞工權益理念，並傷害黨內形象。

台北市黨部將針對此案成立調查小組，市黨部說，會蒐集相關證據並向蔡宜珊助理求證，蔡宜珊近日言行嚴重悖離民進黨長期照顧勞工權益理念，會把相關證據送至評議委員會討論懲處，並開除蔡宜珊黨籍。

《ETtoday》報導，對於民進黨市黨部主委黃承國將蔡宜珊開除黨籍一事。蔡宜珊稍早表示，黃主委如果還有一絲絲良知良能，「他就知道他欠對我蔡宜珊一個誠懇的澄清與道歉。」

「民意代表選舉服務處」真的不適用勞基法

根據主計處「行業分類標準」查詢平台，「民意代表選舉服務處」和「民意代表服務處」都屬於「S大類－其他服務業」中的「9499細類 －未分類其他組織」，跟棋社、老人會、獅子會等屬於同一類。

根據勞動部「勞動基準法適用之例外情形說明」，行業別代號「9499－未分類其他組織」中只有「國際交流基金會、教育文化基金會、社會團體、（已選上）地方民意代表聘（遴）僱用之助理人員、依立法院通過之組織條例所設立基金會之工作者、大廈管理委員會，適用勞基法。」勞動部說明「除上開情形外，其餘皆不適用。 」也就是說，像蔡宜珊這種還未選上的民意代表選舉服務處人員，的確不適用勞基法。

Photo Credit: 截圖自 勞動基準法適用之例外情形說明

而勞保雖然大多是以公司為投保單位，但勞動部在2015年就確定，「受僱公職人員候選人或擬參選人從事競選活動並獲報酬之工作人員，得以候選人或擬參選人為投保單位辦理加保。」

而健保方面，衛福部健保署解釋，「第一類及第二類被保險人，以其服務機關、學校、事業、機構、雇主或所屬團體為投保單位。」《蘋果日報》2017年也報導，公司聘僱兼職人員，如每周工作時間達12小時，也須為其投保。而蔡宜珊的確是設計師呱呱的雇主，一週工時也超過12小時，必須幫她投保健保。

就算選上議員，助理公費補助仍然有限

但即使蔡宜珊選上議員，她的助理開始適用勞基法，但大部分民意代表都只給助理「公費補助」的薪水，但是補助有限，議員助理薪水也有限。依照《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第六條規定，直轄市議員每月助理費總和上限24萬元，縣、市議員每月助理費總和上限8萬元，而但都沒有編列助理加班費預算。

曾任台北市議員助理的吳家豪投書《蘋果日報》表示，就算是直轄市議員，助理新人平均起薪為2萬5～3萬不等，累積一定年資成為辦公室主任月薪約4萬5～6萬。但要升到辦公室主任通常要花5年左右的時間，而一旦升到主任，薪水也差不多就到天花板，通常就不再加薪了。因為民代每月助理費是固定的，所以助理不論表現得多好、資歷多豐富，薪水終究有其極限。

《自由時報》2014年報導，當時的台北市議長吳碧珠說，助理雇主是議員「個人」，議員取得每個月24萬元助理費屬於補助性質，只能道德呼籲守法。當時的勞動局長陳業鑫也說，勞動局業務、預算受議員監督，勞動局要去檢查監督自己的人，實在很困難，因此問題要回到助理應組工會爭權，如個案有委屈，可以申請勞資調解。

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核稿編輯：楊之瑜