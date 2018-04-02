台灣海峽的西邊，是「大陸」還是「中國」？

「你們有看到厭世姬的那篇新聞嗎？就是他被檢舉說是台獨，所以他的書在中國被封殺。」B女問。

「說真的，新聞我反而沒注意到這則，倒是我的牆上看到溫朗東的文章，說他女朋友的書被停。我才知道原來厭世姬是他的女朋友。」A女說。

「你說的那篇我有看到，不過那篇重點不是那個吧...」T女翻了翻白眼露出厭世的表情。

A女大笑。「哈哈哈，我知道啦！不過我對那篇內容，提到針對講大陸被糾正中國，倒是有些其他的想法。」

「什麼看法呢？」W女問。

「先來說說台灣人怎麼稱呼對岸的這件事吧。以前啊，我也是習慣都講大陸大陸，因為從小到大都是這樣教的啊，學校這樣教，新聞也這樣報。聽久了，這說法就變成一種習慣。我在講大陸的時候，我是反台獨的嗎？你們都知道我一直以來是堅決的台獨立場的。可是在早期，我也不特別覺得講大陸有什麼問題。

一直到這幾年，開始接觸了比較多的資料，政治的、社會學的、歷史的等等。然後我注意到像民視報導新聞的時候，即使畫面上或是說的人是講大陸，他們還是會直接把字幕打中國。我慢慢地理解到，在早期，學校教的跟新聞報的那種方式，其實就是一種中國國民黨政權透過學校與媒體在無形之中傳播的意識形態。這個意識形態就是台灣大陸都是地區，所謂的國家的概念其實是中華民國的概念，而他們認為中華民國才是代表中國的唯一政權。

我問問我自己，我覺得我是中國人嗎？不，我覺得台灣人跟大陸人是不同的。這無關乎好壞，而是我的認同就是台灣人，不是中國人。那大陸人是台灣人嗎？不是，他們是中國人。而實際上現在國際承認的中國就是中華人民共和國。所以後來，我也會習慣把對對岸的稱呼改成中國，而不是大陸。

然後呢，我有個朋友，跟別人對話，聽到大陸就會挑出來說請說中國，聽到西藏就會挑出來說請說圖博。至於新疆呢他還沒反應，不過也許他的BIOS很快會刷新。」A女說完調皮的吐了吐舌頭，咬了一口草莓泡芙。

「老實說，網路上這種糾正，我還可以接受，也許是因為沒有面對面的關係吧。但如果我常被這樣當面糾正，其實會反感耶。」W女說。

「是啊，如果都只是單純地糾正，卻不去討論為什麼要改成這樣的稱呼，那被糾正的人只會直覺的覺得『你正義魔人喔』。我覺得對某種東西怎麼稱呼，確實是一種表達自己立場的方法。而有些詞彙，在他被塑造的過程中，背後確實有著他的意識形態，就像我剛提到要說中國還是大陸。

但是，這並不等同某個人使用某些詞彙，就一定代表他是接受這個詞彙的意識形態的。就像我說我小時候一樣，我那時候就支持台獨了，而稱呼中國為大陸，只是一種習慣，因為我不理解這個詞彙當初是在有政治目的的狀況下被傳播與教育的。但不等於我認為我自己是中國人。我後來選擇改口叫中國，是因為我理解了這件事，並以我所抱持的立場決定做出這樣的改變。

而且反過來說，你用哪個詞彙，雖然在某些狀況下可以代表你當下的立場，但這卻也不代表你對那個對立場是否就真的有那麼堅決。說大陸的不見得就是反台獨，言必稱中國也有可能是在最後最快變節的」，A女說完，喝了一口咖啡。

T女想了想說道。「這感覺就像鐘擺效應，例如開始意識到你所說的大陸這個稱呼有他的意識形態，於是就不喜歡使用大陸這個詞彙，進而會聽到這個詞彙就不舒服而想糾正。可是自己卻忘了，這個詞彙本身也許確實有那個意識形態存在，卻不等同使用這個詞彙的人，一定有意識到或是真的抱持那樣的意識形態。然後聽到別人說，就急急忙忙要把對方貼上某個標籤。」

A女點點頭。「這也許是我們標準答案教育底下造成的某種遺毒吧。就是面對人生裡很多事情，我們會很習慣的要趕快做出分類，趕快提出一個說法，要趕快把對方歸類，因為這樣做會比較有安全感。但其實我有一點覺得，這樣的急忙糾正的本身，是不是也是一種小警總的心態呢？說真的，我們的教育裡面有很多威權的影響，而這樣的影響常常會在無形中內化。試著學習自我察覺這些無形中內化的習慣其實很重要。畢竟並不是社會走到民主制度，就代表我們的腦袋就會自動update，更新到有民主概念的頭腦啊。」

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航