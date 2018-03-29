【素人抗爭者】「我們穿著校服，唱著抗爭者的歌」

雨傘革命的時候，我們穿著校服，在學校的操場上唱歌。

當時，我無意中看到同學在社交媒體提到，第二天會在操場唱《Les Misérables》的歌曲《Do You Hear The People Sing》，以響應雨傘革命，呼籲大家自發參與。

其實那只是我的同校同學，我並不認識她，但那個時候，我去操場了。我找不到不去的理由。

我看到了，全校一千個學生中，有五十個聚集在操場唱著這首歌。對我來說，這是一首抗爭者的歌，歌者在向政府作出宣告：你要聽到人民的聲音。

那時候的歌聲，後來不時在我腦海中播放。我現在還清楚記得，這一幕為我帶來的感動，我深切感受到，在操場唱歌的我們是心連著心的，我們有著同樣的願望，我們爭取著同樣的目標，我們都希望讓政府聽到我們的聲音。

也許因為曾經如此感動，後來每當我想起這一幕，總會感到灰心失落。

當時的我們如此熱血，可現在呢？大家到哪裡去了？

政治啟蒙來自雨傘革命

雨傘革命那一年，我13歲。

那是我第一場親身參與的大型社會運動，也是我的政治啟蒙。我還記得，當時學校有很多人

會在衣服別上黃絲帶配飾，全校有三分之一老師會這樣做，同班同學也有三分之二。

雨傘革命讓我看到了感動和希望，我從未見過這樣的香港：有這麼多人站出來，為這個地方作出爭取。

雨傘革命後很長的一段時間，我卻陷入了低谷。如果你問我，我會用「失敗」來形容雨傘革命。當然，它凝聚到很多力量，而政府對這麼多香港人的訴求，也可以置之不理，令人沮喪。但我會覺得雨傘革命失敗，不是因為我們未能成功爭取真普選，而是因為我們沒有延續這場社會運動的精神。

雨傘革命後，我身邊大多數同學關心的，仍然是日常生活和學業功課。我很想和他們討論時事，但發現他們並不關心這些。很多香港人其實也是這樣的。我覺得香港人很奇怪，社會運動出現的當下，會吸引到一大班人的關注和參與，例如「我要真普選」，但過後呢？大家的熱情有延續下去嗎？

我知道不能怪責大家，因為當下的情況太令人感覺無力了。只是，我也會為此感到灰心。

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對於抗爭者，我恨愧疚

我本來只是旁觀者。因為媽媽擔心我會有危險，雨傘革命時，我逗留在佔領區的實際時間只有一天；魚蛋革命時，她也不容許我在現場。

但我其實很後悔，魚蛋革命那一晚我沒有在現場，真的很後悔。我有一個好友，她一直希望我能夠是她的同行者和戰友，但我在那晚無法出現，只能重看關於那夜的新聞和影像，無法感受她所經歷的。不過，雖然我一直說很後悔自己當晚不在，但我覺得，即使當時我在現場，都未必有勇氣走在前線。

我很愧疚，當我看著年輕抗爭者一個接一個入獄，有知名度的也好，是素人的也好，他們已經賭上了自己的青春和前途，他們爭取的、所做的，與他們所受的刑罰並不相稱。例如黃之鋒背負了幾宗案件的控罪，即使他不是本土派，和我並非同一陣營，但我也覺得不應該。我們都是年輕人。

我試過因為年輕抗爭者入獄，在深夜傷心流淚。很早以前，我已很怕瀏覽社交媒體，就是怕被這些不公義的事件牽動情緒。記得聲援「13+3」遊行當日，當我在facebook看到相關新聞，看到因為新界東北、公民廣場案而入獄的16個名字，看到朋友們就事件分享的感受，我忍不住哭了。

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對於這16個年輕人，我覺得很惋惜和愧疚。我也想到了因為魚蛋革命而入獄的抗爭者，如果當晚我在場、我在前線的話，我可能也會是被捕、入獄的其中一人。

就是因為這份愧疚，令我後悔自己之前沒有走在前線、沒有分擔更多，也推動我之後想要站出來、付出更多，即使勢孤力弱也好。

我開始在學校以不同形式宣揚本土理念，希望令更多同學關心政治，不要做「港豬」。當然這過程並不順利，連在學校派發傳單也不容易，我試過被校方召見，他們似乎不想我們討論本土派以至港獨。我覺得這樣並不應該，為什麼可以討論泛民、建制，卻不能討論本土、港獨？我們沒有言論自由的嗎？

同學的態度也令人難受，有人說我想「出風頭」、「搶注意力」。沒有人想被校方特別關注，也沒有人想因為自己的政治立場，而被全校師生認識。作為一個中學生，我的壓力很大，這樣的校園環境令我感到不安，我甚至想過轉校。

後來我想通了。畢竟避開他們，也不能解決問題，我有勇氣去做這些事，為什麼沒有勇氣面對一些閒言閒語呢？我知道自己這樣做是為了什麼，就夠了。

有前輩提點我，上到大學才「搞事」，畢竟中學自由度有限，校方、家長都有權監管你。我是同意的，現在回想起來，當時的方法可以再作調整，但我沒有後悔，誰人問我也好，答案都是一樣。我堅持自己的政治立場。

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給未來的話

我很喜歡村上春樹的一句話：「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，無論高牆是多麼正確，雞蛋是多麼錯誤，我永遠站在雞蛋那邊。」如果你問我對將來的期許，我希望自己能一直把這句話活出來。

家人知道我在學校的事了，媽媽說她心疼我，我答應她先「退下火線」、專心學習。因此我想要升上大學，以前我不在意大學學位的，現在我知道，大學生自由度更大，有見識的人也更有影響力，我希望能夠以大學生的身分影響更多人，說服其他人支持我的政見。

本土派現在正身處艱難的時候，我明白的，面對領袖們如梁天琦被打壓，大家都很迷茫。不過，我希望大家不要因為一時低谷而垂頭喪氣，我們捱得過去的。我們要重整心情，再走將來的路，路還很長，一日未到2047年，我們還有很多事情可以做。

至於香港，我希望政府不要一味打壓，要把異見者的聲音聽進去，你愈打壓，爆發只會愈大。

我希望將來從事音樂創作，以音樂表達政見，創作更多首類似《Do You Hear The People Sing》的歌曲。

到時，讓我們一起高唱抗爭者的歌。

文章獲作者授權刊登，作者Facebook：抗爭背後：他們的故事

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎