加吉安特「從絲綢之路到聖戰之路」，但聖戰士基本上像宅男不出門

文：張翠容

2017年的夏天，我從伊斯坦堡先飛抵東南部與敘利亞接壤的邊境城市加吉安特（Gaziantep），一探究竟。土國最大的敘利亞難民營就在這裡。鄂圖曼帝國時，加吉安特原屬敘利亞阿勒坡的一部分。現在，阿勒坡難民視這裡為第二故鄉，到處可見敘利亞人。

如果沒有邊境的話，從加吉安特開車到阿勒坡市中心，只要兩小時車程。因此，有不少外國的獨立記者，便以加吉安特為基地，方便進出敘利亞採訪。敘利亞反對派亦在這裡成立敘國臨時政府，只要現政權一倒台，他們便可即刻返國執政。

當然，聖戰組織也會跑到這裡來從事特務活動。他們一般不會打正旗號，而是以營運教育中心或社區中心來做身分掩飾。但土耳其的情報機關同樣不是省油燈，他們在此的反恐行動來得特別狠。看來，加吉安特真是個龍蛇混雜之地，媲美間諜電影《北非諜影》（Casablanca）。不要以為它位處邊陲的小城，它原是土耳其第六大城市，都市化頗深，擁有成熟的工業園區，是東南部的工業及經濟中心。

來到此，你要能抵受八月的熱力，下午氣溫總是在攝氏40度上下，一外出太陽便如熨斗般燙在身上，陽光刺眼，走不到五分鐘，便得找個有空調處休息一會兒。

這裡並非處處有空調，民居更不用說，他們連風扇也沒有，只會在庭院的樹蔭下乘涼，不然就乾巴巴熱著，任由汗水從額頭滴落。

對我而言，最難忍受就是在酷暑時還要吃烤肉。在這個城市，到處是烤肉餐廳，沒別的選擇。令我想起某年夏天在巴格達，溫度比這裡還要高出十度，酒店附近只有一間小餐館，獨沽一味烤肉串，客人說出要多少串，隨即就會在你面前烤，炭爐擱在你面前，沒空調，地方擠迫，估計室溫高達60度。我的天，宛如在十八層地獄接受火刑。

我告訴這裡的朋友，他們一陣大笑，指我不應拿加吉安特做比較。加吉安特有不少公園，綠意盎然，而且太陽走了，微風馬上來。

我和朋友邊走邊聊，經過一棟小樓房，大門深鎖，在門上貼有各種各樣的標語字條。友人說，這原是個教育活動中心，後來政府發現背後的主事者與極端組織「伊斯蘭國」有關，旋即拉人封樓。2016年這裡就發生過「伊斯蘭國」襲擊一場庫德族婚禮，死了五十多人，傷者也有百人。其後，該組織又襲擊當地的警察總部，讓這個城市成為「危城」。

這裡不僅是「伊斯蘭國」在阿拉伯地區外的盤據地，也是敘利亞反對派自組的臨時政府總部所在，他們有總理及各部門部長。我欲登門拜訪，試想能做個訪問。友人立刻出言阻止，指他們對外人相當敏感，即使土耳其媒體亦難接近。現在，他們索性表明只接受阿拉伯媒體的訪問。

不過也有消息指出，這些反對派四分五裂、醜聞不斷，連流亡政府也因資金缺乏，付不起總部租金，使得「總理」與各「部長」只能在自家工作，瀕臨解散。

無論如何，在婆娑樹影搖曳間，這座城市還隱藏著多少詭異組織和故事？有西方媒體曾出現這樣的標題「加吉安特：從絲綢之路到聖戰之路」，指伊斯蘭激進組織在這個城市有不少同情者。當地一名土耳其記者向我解釋，東南部教育和資訊相對落後，居民未必知曉「伊斯蘭國」的所作所為，加之該地區較為窮困，人們就這樣在「伊斯蘭國」的積極「傳教」下容易被洗腦。特別是近年大量敘利亞難民湧入，他們首先落腳於東南部，活在貧窮線下的難民成極端組織的招攬對象，然後再滲透到各階層。

敘利亞難民的確困擾著這個城市，他們占了該城四分之一的人口。再加上聖戰組織的存在，令外界有不安全的印象，除嚇壞旅客外，也嚇退了投資者。

一名酒店老闆頻向我抱怨說，加吉安特原是旅遊勝地，也是聯合國教科文組織（UNESCO）認證的「美食之都」，當地烤肉菜式（kebap）首屈一指，相當受遊客歡迎，更吸引了世界各地廚師前來取經。可是，自敘利亞戰爭爆發後，這裡便一直活在敘利亞的陰影裡。首當其衝的自然是與旅遊相關的行業。他表示，過去兩年發生過兩次襲擊，且不是針對遊客，卻也因此讓不少遊客取消行程。

老闆問我，在這裡是否感到生命安全受威脅？我搖頭，老闆隨即附和說：「對，我在這裡居住多年，生活如常，從未如美國或西歐媒體所描繪的恐怖，西方對這裡的報導實在太誇張了。」

自問我在這裡也沒有大問題，難道正如武俠小說作家古龍所說，最危險的地方反之是最安全的地方？一位在加吉安特工作的國際救援人員B君表示，沒錯，加吉安特被有些敘利亞聖戰組織視為隱居處，又或做為在外基地，正因如此，他們在此地行事相當低調，不想打草驚蛇，引來政府加強反擊。

B君又說，在大街小巷可能隨時碰上敘利亞反對派成員，但是很難碰上聖戰組織成員，他們基本上多留在室內不出門，日常食物和用品會由當地支持者代勞，儼如宅男。他們等待的是上頭發出的執行任務。不過，這聽起來也足以嚇人了。

聽聞從西方來的「伊斯蘭國」同情者，就是被安排到這裡，等候時機進入敘利亞「伊斯蘭國」勢力範圍。

我遇到一名突尼西亞遊客，他告訴我，突尼西亞政府對加吉安特特別感冒，對於來訪過的國民，返國後便隨時會被扣查問話，為什麼？由於過去數年約莫4,000名突尼斯年輕人來到這裡轉至敘利亞，加入「伊斯蘭國」，這讓突尼西亞政府對加吉安特不免緊張。

不過，這裡的居民生活作息如常。穿梭於加吉安特老城的大街小巷，可見工匠們正辛勤打造手中的銅鐵工藝製品，聽到叮叮噹噹的聲音此起彼落；掛在庭院商店的絲製圍巾隨風飄揚、五彩繽紛；還有市集（bazzar）的各種香料和堅果，嗅到的盡是古絲路的味道。可是，幾許繁榮，多少衰落？在這個非庫德地區的加吉安特，人民在窮困中卻仰望政府的強人政治，期待艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）這「安那托利亞之虎」再次飛躍，帶領國家走出困境，一切從絲路復興開始。

土耳其東南部的一條古絲路。｜Photo Credit:馬可孛羅出版

復興古絲路的盼望

「絲綢」的土耳其語叫Ipek，這個字在土耳其各地隨處可見，土耳其人深諳古絲綢之路，加吉安特更有一條名為「絲路」的公路，有趣的是，這條公路中間有一隊駱駝馬匹商旅的石頭雕塑，重現古代絲路的情景。

一位曾在某外國領事館商貿處工作的土耳其朋友奧斯姿（Ozge），她選擇從伊斯坦堡搬到加吉安特來，並且辭掉領事館的工作，與朋友拉美・沙瓦克（Rami Sharrack）計畫協助在這裡的敘利亞難民創業。沙瓦克本身是非政府組織「敘利亞經濟論壇」（Syrian EconomicForum）的執行經理。

奧斯姿說，在土耳其收容的300萬敘利亞難民中，有能力開店做小買賣已算幸運了，有更多只能苟延殘喘，流落街頭行乞。我在伊斯坦堡旅遊區經常會碰上一群又一群的難民向遊客乞討，奧斯姿表示難民在加吉安特的生活更是苦不堪言，土耳其政府沒能力對每一位難民提供照顧，他們的處境可謂是自生自滅。

「毋寧坐以待斃，又或伸手等待救援，不如就為自己創造機會吧！」奧斯姿得知沙瓦克有這個計畫，願意貢獻自己在商界所長，為難民尋找創業的機會。她說，難民不一定是社會的負累，也可成為收容國的經濟資產。讓他們擁有奮鬥的目標、生活得到保障，這才是對抗極端思想的最好方法。

「貿易區代替戰爭區」便成為他們的口號，這也是艾爾多安對外推銷「中間走廊」時所展示的願景。奧斯姿指敘利亞有好些邊境城市已從極端組織解放出來，局勢漸趨穩定，有非政府組織正研擬該如何重建經濟活動，首個實驗城市是哲拉布魯斯（Jarabulus），將成為對外的貿易區。

另一方面，滯留在加吉安特及其他土國邊境城市的敘利亞難民，已迫不及待出現回歸潮，陸續返回被解放的哲拉布魯斯和阿勒坡。訪問當地難民時，他們對敘利亞政權和反對派同表失望，但流亡在外又無以為繼，加之部分城市戰事已歇，願意先行回國。不過，回國的多是婦孺和老人家，男丁因害怕回國後被迫參軍，還是選擇留在土耳其。

土耳其老百姓對自家國境內這批龐大的敘利亞難民，不是沒有抱怨。加吉安特當地人把不斷攀升的通膨歸咎於難民推高需求，連房屋都供不應求，租金暴漲。最重要的是，他們感到社會較過去複雜。

不要忘記，伊斯坦堡早就是敘利亞反對派的基地，多場大型會議都在這裡舉行。走在伊城街頭隨處可見敘利亞人。首都安卡拉有一個敘利亞城，伊城也有，而且不只一個。

有天，我在伊斯坦堡市中心不經意進到阿拉伯難民聚居處，敘利亞人占多數，其次伊拉克人和少部分非洲阿拉伯國家難民，他們有些租用小店鋪經營小生意，見到我友善邀請到他們的店鋪喝杯茶。

一位土耳其朋友告訴我，伊斯坦堡市中心也因這些敘利亞難民而有所改變。以前他喜歡每天固定前往的某家小咖啡店，現已變成一間由敘利亞難民經營的香水店。此外，這一帶近年出現一間又一間阿拉伯店，土耳其商店反變成少數。朋友說話時不無感嘆。

不過，能有點資金做些小生意的敘利亞難民不算多數，正如前述，有不少生活在貧困邊緣，孩子則淪為童工。土耳其政府只管接收，卻缺乏資源與動力照顧。有救援組織甚至透露，政府以政治立場來甄選難民，難民會被問到他們對敘國總統的態度，反對的可留下，支持的請離開。

因此，有觀察家認為艾爾多安接收敘利亞難民，並非全出於人道精神。早於內戰爆發前，他已讓敘利亞反對派在土耳其活動，而他更是積極介入阿拉伯事務，從堅定要推翻敘利亞阿薩德政權，進軍伊拉克，到聲援受沙烏地阿拉伯和美國等孤立的卡達，並在該國建立軍事基地，評論指這是出於艾爾多安的泛伊斯蘭情結。自與歐美盟友不和後，他重返中東的意圖，再明顯不過。

在大中東地區的伊斯蘭世界中有三大勢力：以突厥民族為主的土耳其、阿拉伯民族為主的阿拉伯地區和波斯民族的伊朗，前兩者雖同為遜尼派，但阿拉伯人自視為伊斯蘭正統，曾受鄂圖曼統治，對土耳其保持一定距離，因此什葉派的伊朗更不用說了。艾爾多安的泛伊斯蘭主義，重拾鄂圖曼的榮光，可謂是明知不可為而為之。

或許這是土耳其地緣政治的詛咒，當把腳踩進阿拉伯地區的鬥爭漩渦裡，其命運便與之擁抱在一起。敘利亞難民現象成了土國的新常態，而「伊斯蘭國」的困擾亦無法擺脫，直至他們被消滅為止。他們要從「黎凡特」（Levant）地區開始，再建阿拉伯帝國的美夢，同時也帶來禍端。

「黎凡特」一詞在中古法語裡，即指太陽升起的東方。其實它是個不太清晰的地理名稱，簡單說就是「義大利以東的地中海土地」，大致包括中東托魯斯山脈以南、地中海東岸、阿拉伯沙漠以北和上美索不達米亞以西的一大片地區，後者就是在兩河流域間形成的半月彎，有「肥沃月彎」（Fertile Crescent）之稱，這是古絲稠之路的傳統路線，在鄂圖曼帝國時期更擔任著東西方重要的經貿橋梁。

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書籍介紹

本文摘錄自《歐亞現場：見證現代化浪潮下的矛盾與衝突》，馬可孛羅出版

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作者：張翠容

這回，張翠容給了自己一個「新命題」：探究歐亞諸國在現代化進程中所面臨的焦慮與衝突。

她的行腳來到烏克蘭、土耳其、伊朗、印度和緬甸……

面對現代化的困局，它們究竟是該往東走或往西走？

才能走上國強民富的新文明之路！

歐亞在地理上位於同一個大陸的板塊，現代與傳統在這此交鋒，不同意識形態亦在此地較量。本書把焦點放在仍處於這個大陸夾縫中掙扎的烏克蘭、土耳其、伊朗、印度和緬甸，雖分別代表基督教、伊斯蘭教、印度教和佛教文明，卻同受東西兩邊政治的拉扯，並在面對現代轉型之際又受到自身文化傳統的挑戰。

張翠容想透過親身的體悟，提供讀者一個看待問題的面向與思維──東方與西方、傳統與現代、信仰與理性、個人與集體、私有與公共，是否有必然的對立？我們究竟該往東走或向西跑？還是站在東西之間開拓獨立自主、尋找具有回應自身歷史脈絡的現代化論述空間？這全是發展中國家或非西方國家的大挑戰。所有的問題都有其龐雜的成因，牽扯繁雜的人事糾葛，不能只用簡單的一把尺去衡量。而她置身歐亞現場扮演一個旁觀者與聆聽者，透過鏡頭與書寫，帶我們探索更多事件的真相與反思……

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航