「短期移民」帶動GDP：日本如何活用歷史資源促進觀光？

短期移民作為填補人口危機的漸進式政策

面臨高齡少子化，接踵而來的問題是：人口一少，該如何提升GDP，以及每一個國民的生產力。在移民政策尚未為多數日本人接受前，「短期移民」成一個解方，特別是以觀光客為主的短期移民政策，將補足人口減少的GDP缺口。

事實上，根據2017世界經濟論壇觀光評比，日本從2015第9名躍升到第4名，成了世界評比中旅遊經濟成長度最高的國家。

資料來源：世界經濟論壇（World Economic Forum）

氣候、自然、文化、飲食X細心、禮儀、服務、治安

若要成為觀光大國有四個條件，「氣候」、「自然」、「文化」與「飲食」，也就是不極端的氣候、豐富的天然動植物自然資源、歷史、藝術與演藝娛樂文化產業，以及特殊飲食料理。拿法國與英國的例子來看，他們是否有能以觀光立國的條件，英國有深厚的歷史與音樂等文化，也有風光明媚的自然文化遺產，然而與法國一比較，英國氣候多雨霧，且沒有如法國料理般聞名的飲食文化。

日本四季分明，北海道能滑雪、沖繩有海水浴場，春天賞櫻秋天賞楓，有豐富的自然資源，像是富士山、屋久島森林、皆十分出名；文化方面則是日本一直引以為傲的，包括能劇、歌舞伎、和歌、排句、三味線、日本庭園，道文化香道、華道、茶道、劍道、柔道，神道教等，以非物質世界文化遺產的和食，日本有一個鮮明的特徵是，總是能吸取不同文化意涵，內化成自己的文化，造就出幅員更為廣闊的文化政策。

日本在爬梳其觀光政策時，特別強調另外三條件，分別是「國家知名度、交通基礎建設、治安」，做國家觀光行銷（國家PR）時，從外國人對日本印象調查中，第一印象是日本人很有禮貌，再來是治安很好、日本食物、以及洗鍊的日式服務，很意外地與上述提到的觀光立國四條件不大一樣，實際上是「細心」、「禮儀」、「服務」與「治安」，從這篇有如感性層面的調查結果，倒推回行銷戰略上，到底觀光客來日本的動機是什麼？

此外，美國報紙USA TODAY統計了日本的魅力在於歷史的名勝古蹟、京都的寺廟神社、傳統體驗、以及飲食與自然景觀（雪、沖繩和富士山），該如何運用訪日數據調查，搭配上觀光立國的條件，制定吸引世界去日本的行銷策略，而行銷背後的理念，是否能搭配理念貫徹執行，日本觀光立國的價值觀就是無償的款待（おもてなし），在追逐來客數的同時，不斷反思觀光業的設備投資，是否有跟上旅客的需求。

面對觀光不足之處不該提出抽象口號，而應對症下藥盤點解決

安倍內閣從2012年至今，訂定觀光戰略，採訪寬簽證、擴大免稅、整備入出國管理機制並擴大航空網絡，並直接訂定下一階段具體的戰略關鍵績效指標：

外國人旅遊數，從2012年的836萬人，成長到2016年2,404萬人；新的挑戰目標，要在2020年達兩倍成長率至4,000萬人。 訪日外國人旅遊消費額八兆元日幣（現約為三兆）。 都市圈（「東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）之外的地方外國人住宿率7,000萬人（現約為2,753萬人）。 外國人再訪數2,400萬人（2015年約1,200萬人）。 日本人國內旅遊消費額21兆日圓（以最近五年平均增加5%）。

Photo Credit: AP/達志影像

為達成各項戰略數字目標，安倍內閣同時提提出「觀光先進國」三大焦點與多項改革，完善觀光底運、觀光內容以及觀光便利性服務：

1. 以地方創生為基礎，魅力觀光資源極大化

開放歷史傳統公共設施，如赤坂迎賓館與京都迎賓館

讓文化財成為觀光資產，集中強化文化財產業

將國家公園品牌化，結合民間力量提升活用公園空間，2020年外國人使用數達1,000萬人

推動景觀優化計畫，推動歷史重點街區無電線桿化

確立「滯留型」農山漁村，讓旅客體驗傳統「農村民宿」，2020年達到全國創生出50個

擴大地方商店街的傳統工藝品的消費，外國人友善街道改造

改善周遊觀光道路，派遣專家團隊去世界考察開發景色與體驗計畫

復興東北六縣（福島、宮城、山形、青森、岩手）觀光

2. 革新觀光產業、提高國際競爭力並成為日本骨幹產業

觀光制度法規修正，包括導遊、旅行社、旅宿業

民宿法規制度修正，包括以文化交流與活用休眠資產維目的的《住宅宿泊事業法（民泊新法）》

根據產業需求，強化觀光經營人才育成，並成立相關工商管理碩士（Master of Business Administration, MBA）

解決住宿設施不足的問題，促進投資多元供給

全國成立100個有世界水準的目的地行銷組織（Destination Marketing Organization, DMO）

提供觀光地再生活化基金，加大投資觀光人才

訪日推廣戰略高度化，於海外關鍵局處宣傳海外著名人士體驗日本文化的影像

強化對外宣傳，促進入境觀光，強化在外使館宣傳及內容

促進政府層級的MICE活動（Meeting會議研修、Incentive招待旅行、Conference國際會議學術會議、Convention、Exhibition展示會）

以中國、菲律賓、越南、印度、俄羅斯為主要對象國推進簽證戰略

提高訪日教育旅行人數達一年20萬人

充實觀光教育教材內容

開發並推廣年輕人出境海外旅遊服務

3. 所有旅客能沒有壓力，並享受舒適的觀光環境

引入世界高水準人臉辨識出入境系統

推動民間的社區總體營造，特別注重完善住宿設施與觀光巴士

推動無現金環境，主要觀光地實施100%信用卡應對

通訊環境成長，推動免費Wi-Fi和SIM卡互補

鼓勵中小企業網站多國語言化

增加外國患者醫療機關

堆動「世界第一安全的國家，日本！」口號並完善外語警察體制

完備地方創生迴廊交通，推動訪日後能購買「JR PASS」制度

強化區域機場閘道機能與廉航班機

擴充郵輪旅遊旅客人數

公共交通使用環境創新，可在海外線上預約主要的交通設施

休假改革，第二年年假取得率達70%，並導入家族休假制，使旅遊需求標準化

奧運帕運會推動通用設計

善用歷史資源，活化沉睡的地方古屋，創造更多吸引外國人的旅遊內容

在諸多觀光改革中，關於推動活用文化觀光資產項目，日本政府成立了「活用歷史資源觀光社區營造任務派遣隊」，希望達到創造地方工作機會、增加原在都市打算返鄉工作者、提高出生率及定居人口等目標，同時解決棄耕地多與空屋率等問題。各部會分工的內容，及協調的架構如下表：以推動辦公室作為主要協調平台，分配工作內容包括人才培育、政策宣傳、公部門支持、議題共識、金融支持以及法制改革。

作者製作

如何對症下藥，搶救台灣觀光「短視近利」的後遺症

日本推動觀光改革，以2020東京奧運為一個觀光立國的成果檢驗場域，一舉將旅客人數推到高峰，並同時集思廣益，調節國內產業缺失。台灣也面臨到觀光產業體質調整的問題，看一看交通部觀光局2001觀光政策白皮書，2002觀光客倍增計畫、2002台灣生態旅遊年計畫、2004台灣觀光年、2008旅行台灣年、2010感動100旅行台灣、觀光拔尖領航方案、觀光大國行動方案、2020台灣永續觀光發展等方案，每一年台灣觀光的國內劣勢及國外威脅，是否有被重視，抑或在新的方案中徹底解決？

S（內部優勢） W（內部劣勢） 與亞洲主要城市距離近

人民好客友善

治安良好，安心安全

美食、風俗與文化具吸引力

觀光產業發展成熟

觀光人才育成量充足

交通路網便利

國際郵輪優勢

資訊、通訊設施普及 國際化接待能力不足

觀光產品特色仍待開發

熱門景點承載量負擔過重

旅遊安全仍待提升與確保

部分景點缺乏關懷服務設施

部分景點可及性較低

各部會尚未完全體認觀光產業之重要性 O （外部機會） T（外部威脅） 亞太區旅遊人口增長最快

天空開放，新航線航點增加

亞太區域經濟情勢穩定

鄰近中國大陸

觀光知名度漸開 油價、燃油稅增加，幣值波 動，旅遊成本提高

亞洲各國宣傳手法推陳出新

臺灣觀光印象不足，與大中華 區其他國家相較，國家特色不 夠明確

世界旅遊趨勢朝向短天數、近 距離發展

競爭國推出免簽措施

資料來源：觀光大國行動方案 p.12

若以《觀光大國行動方案2015-2016年》報告中，台灣觀光產業優劣勢分析為例，每一個對應的解決政策是什麼？而計畫實施後是否能看到成效、觀光局的資源究竟有沒有被善用、外部機會與環境是否隨著國際環境改變？這不能只是在紙上談兵，特別是面對各國正在整併旅遊相關部門，像是本文念茲在茲日本觀光立國大戰略，以及中國將國家旅遊局組織改造為文化和旅遊部，聚焦自然文化旅遊無煙囪產業等，台灣準備好了嗎？

參考資料

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航