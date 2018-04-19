六○年代日本學運學生之死，促使新左運動青年重探自己的人生

文：安藤丈將

死去好友的記憶

對許多運動者而言，改變自己的日常生活並非簡單的事情，因為他們過去並沒有參與運動的經驗，而且一開始參與時也沒有抱持著強烈的意識。對這樣的人而言，自我變革的動力來自好友為獻身運動而死的記憶。樺美智子、山崎博昭、奧浩平、和井田史朗等人或是在安保鬥爭中或是不久之後過世，還有無數人在運動中受了重傷。如同第一章提到本尼迪克・安德森的民族主義研究，出於對死者的敬意，死者的存在把活下來的人給團結在一起。死去的人，是強化人與人之間共同感的媒介。

對第二次世界大戰中死去的人所存有的記憶，創造了日本戰後民主化運動的共同感。然而進入高度經濟成長期後，對這些戰死者的記憶日漸淡薄，民主化運動的共同感也越來越弱。因此，青年們是透過記憶運動中的死者，來產生新的連結，形成新左運動的共同感。這個做法或許不能像民主化運動那樣普及全民，但是透過新左媒體的報導，以青年族群為中心的運動者之間，開始有了這樣的共同感。於是，運動者之間形成了一種規範，也就是不把運動中死亡或受傷的好友視為不相干的人，反而是強烈意識到他們的存在，然後努力克服自己的脆弱，盡全力去摸索出更好的生活方式。

東大學生運動者樺美智子，是奉獻運動而死的代表性人物。她是新左黨派之一的「共產主義者同盟」成員，參加了一九五○年代後期「警職法反對鬥爭」等民主化運動，然後在一九六○年一月阻止岸信介訪美的羽田示威中被逮捕。此後她持續參加抗議新安保條約的一連串行動，結果在六月十五日的包圍國會行動中，在國會內與警察發生推擠衝突而死亡。在她死亡的現場所設的祭壇上有一首無名詩寫著「我們不會忘記 殺死妳的那雙黑手 朋友啊 守護我們 我們要去戰鬥」。這首紀念她的詩，在一九六○年代後期不斷地反覆被提起。

真正給許多青年造成衝擊的，則是第一次羽田事件中，京都大學一年級學生山崎博昭的死。我們可以看看日本大學經濟系學生安藤根八的例子。他過著每天喝酒、裝扮時髦、打麻將和玩柏青哥的日子。但是透過媒體得知山崎博昭的死之後，他的日子被大大地打亂了。安藤對「（山崎）他有著可以賭上性命的東西」這件事十分驚訝，並且痛切反省自己並不擁有這樣的東西。此後，他瘋狂閱讀報章雜誌上有關全學連的報導，並為學生運動者的純粹真誠而流淚。「我想了解山崎君的死。我想知道，在警棍下骨頭碎裂，即將死去以前，他到底在想什麼。」安藤一面這樣想著，一面加入馬克思經濟學的專題課程，並參加班級代表的選舉。他甚至因為「想早日趕上山崎君」而參加了日大鬥爭（詳後述）。

獻身社會運動，最後死亡、受傷的運動者所留下的記憶，促使許多新左的運動者去重新探尋自己的生活方式。一九六八年年初，時年二十三歲的大學生木村勝俊，儘管與三派全學連保持距離，仍然對他們的行動有所共感。他對於自己很猶豫是否要參加一九六八年一月的佐世保抗議行動而感到後悔：

「我也很想要去佐世保。流出來的血，是我們大家的血。至少是青春的血。因此，我也應該要流我的血。但是一萬日圓的旅費、家庭因素、期末考都成了我的制約。還有更嚴重的──來自社會的制約。但是，我真的只是因為這些，就沒去佐世保？還是我只是在逃避呢？逃避也沒關係吧。逃走吧。⋯⋯直到今天，我還是沒有流血。」

即使擔負受傷的危險，犧牲自己的未來以及家庭關係，甚至犧牲生命，也要參與運動的這些人，成為運動者形成自我主體意識的鏡子。這種犧牲自我的運動者形象，給了他們不能妥協、必須自我變革的無形壓力。但另一方面，新左運動這樣子禁欲的思想，也使他們得以對管理社會的存在予以嚴厲的批判。

法國哲學家路易．阿圖塞在討論意識形態如何對人們產生潛移默化的作用時，特別關注「大寫開頭的主體」（Subject）。這個主體相當於基督教文化中那個唯一且絕對的神。他認為，個人透過被「大寫開頭的主體」呼喚並予以回應的過程，逐漸將意識形態內化，然後成為一個「主體」（subject）。也就是說，「大寫開頭的主體」對他人而言是一個像鏡子的東西，後者在與前者的緊張關係中漸漸地成為一個主體。

如果用這樣的論點思考日本的新左運動，則所謂「大寫開頭的主體」就是運動中的死者，而運動者們則是以死者為鏡，從而形成為運動犧牲自我這樣的主體形象。自己的「主體性」問題，是日本戰後思想中最具爭議的主題之一。經歷第二次世界大戰的苦難經驗，個人要如何獨立於國家、黨、歷史，以自己為主體去思考、行動呢？這是知識分子們的提問。新左的運動者對這個提問，有一個屬於自己的答案。

安保鬥爭的陰影

一九六○年安保鬥爭的記憶，對一九六○年代後期的運動形成禁欲的倫理，產生很大的影響。我們看看日大文理學部的學生運動者所發行的《文理戰線》怎麼說。這個報導清楚地顯示出，運動者是如何看待自己的抗議行動與一九六○年安保鬥爭之間的關係：

六○年的安保鬥爭，就如字面所說的是個全民的鬥爭，連續好幾天包圍國會的抗議行動正顯示出其規模之大。但是，如同他們所喊的「守護議會政治！」「打倒岸內閣！」的口號，以及最終仍不免失敗的結果，說明了我們必須超越這種鬥爭的限制，因為這種鬥爭是建立在「波茨坦民主」的框架下（以波茨坦宣言為基礎，由聯合國在戰後所推行的民主），而在如此明確的框架下，是無法指望任何階級鬥爭的產生。

新左運動中一直被提出的質問之一，就是民主。一九六○年代後期的新左運動論述顯示，他們認為「議會政治」或是代議民主，就是安保鬥爭的缺陷。對學生們而言，「議會政治」的象徵就是校園學生自治會的決策過程。如同第一章所說，所有的學生在大學入學時就會自動成為自治會的成員。全學連所主導的自治會中，由學生們選出班級代表，然後由這個代表參加各學部以及全校會議。也就是說，自治會的決策過程，是依據代議民主的原則來運作。但是，一九六○年代後期的學生們主張，這樣的代議民主讓他們沒有實際參與決策的感覺，因此他們在組成全共鬥的時候，提出了直接民主的原則，也就是說，個人不能被埋沒在組織之中，並且在決定活動方針的時候，不是透過上意下達的方式，而是透過全員討論的方式。於是，新左運動否定了象徵安保鬥爭的限制，即「（代議式）民主」，強調個人主體行動的必要性。把安保鬥爭視為「失敗」並超越那些「限制」，正是一九六○年代後期的新左運動最重要的議題。

新左的運動者反覆主張，安保鬥爭的問題具體呈現在老左，也就是革新政黨和工會，二者的運作之中。例如新左會批判總評（日本勞動組合總評議會）這種龐大的工會組織，把反越戰那種政治問題視為次要而不認真看待，只關心自己的加薪問題。

新左運動特別嚴厲批判的對象，則是共產黨。我們可以看看柏崎千枝子對共產黨的批判。她於一九四三年生於「典型的小資產階級家庭」，一九六二年進入東大就讀。一九六七年結婚後，過著被博士學業、打工、家事追著跑的生活。但是，羽田事件中山崎博昭的死，對她的心靈產生強烈的衝擊。她以「賭上性命和越南人民一起奮鬥」的山崎為鏡，進行深刻反省，決心不再欺騙自己，並付諸實際行動。

一九六九年一月九日，柏崎和其他運動者一起參加了東大本鄉校區的封鎖行動。當時她被很多警察機動隊追著，但她卻看到建築物上面的日本民主青年同盟（簡稱民青）的成員朝她和她的朋友們丟擲石頭和瓶子，幫助警察機動隊逮捕新左的運動者。她對這些名為「前衛」卻跑去幫助警察機動隊的民青和共產黨充滿憤恨，怒罵他們是「騙子」，她如此說道：

我們不相信日共和民青所說的話，因為「鬥爭」對他們而言，總是和自己內心分離的，他們只在乎外在的東西。這就是長年來支撐著日本革新運動的精神形式，也就是，只有自己是「好孩子」，壞的是政府這個東西。他們絕對不知道他們這樣的想法有多麼的傲慢。

同樣的，許多新左運動的學生十分不滿這些不反省自己日常生活就跑來參加運動的老左。儘管新左學生多使用馬克思主義的用語來表現自己的情感，但是很明顯地，他們想要與戰後革新勢力保持距離。一九六○年代後期，新左、老左之間的緊張關係並不只存在於日本，其他工業社會也一樣。但是，如前述《文理戰線》與柏崎所說的，日本的新左運動（尤其是學生運動者）意識到自己有義務克服一九六○年安保鬥爭的「失敗」，以及把自己和老左做出區隔，著手在這個物質富裕卻令人苦悶的社會中改變生活方式。即使同樣使用馬克思主義用語，新左和戰後革新勢力的思想和風格都有所不同。為了彰顯這樣的不同，他們在論述中大量強調兩者的差異。由於新左運動思想的性格，激化了當時日本新左老左之間的衝突。

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書籍介紹

本文摘錄自《新左運動與公民社會：日本六○年代的思想之路》，左岸文化出版

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作者：安藤丈將

譯者：林彥瑜

以日本戰後的民主化運動、六○年代安保鬥爭、學生運動、反戰運動等「新左運動」（New Left Movement）為中心，總覽五○到七○年代的日本社會運動，從中思考對日本公民社會的正面與負面影響。

作者認為新左論述的核心思想是所謂「日常性的自我變革」，先是從思想形成之前的戰後民主運動、安保鬥爭、歸鄉運動當中，逐漸建立「自我反省」的思想基礎。等到日本進入高度成長時期，富裕的物質條件使得運動者開始注意到日常生活「被規訓化」的問題，為了有效實踐改變自己的生活方式，運動者積極地參與非暴力的直接行動。然而直接行動遭到警察強力的壓制，使得運動的動員能力大減，運動內部發生的暴力事件更是讓大眾失去對運動的支持。在「社會變革」的理想越來越困難之際，運動開始傾向「自我變革」這一方。到了1970年代前期，當許多人絕望地離開運動之後，留在運動的人只得思考要如何才不至於放棄一切，而他們找到的方法是發展學習運動、到公害現場向當地的「生活民」學習、甚至是去到菲律賓與種植香蕉的農場工人合作改善農業環境。

曾經狂飆的新左運動，對現今的日本公民社會難道一點影響也沒有嗎？作者認為，進入二十一世紀的日本公民社會出現了快速的變化，社會運動的性質也與過往大不相同。作者注意到「反貧困運動」中，運動者致力於把自己從痛苦中解放出來，以及在「志工文化」中強調做志工這件事情很快樂，一方面說明了越來越多人支持「自我解放」的論述之外，另一方面也代表了「自我反省」的思想，已經不像過往那樣能夠獲得人們的共鳴了。

在這個意義下，新左運動說不定可以說是已經成為歷史了。然而三一一福島核災的發生，讓作者重新反思新左運動所標舉的核心價值：「在大都市過著富裕的、像人一樣的生活方式」到底是什麼東西呢？是坐在員工椅上面對激烈競爭的生活方式。工作占去了絕大部分的時間，然後把賺來的錢花在超出必要以外的消費之上的生活方式。像核廢料處理那樣，讓那些地方或外國的弱勢者去支付我們浪費的代價的生活方式。我們真的必須守護這樣的生活方式嗎？日本國內那些想要從貧困中解放出來的人所期待的生活，難道就是這樣的生活嗎？在不得不試圖創造人類與自然之間更溫柔的生活方式的今日，新左運動中所謂的「日常性的自我變革」一詞，所點出的「改變生活方式」這個問題，就會慢慢浮現出來。

Photo Credit: 左岸文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航