我們的電從哪裡來？2017台灣能源情勢回顧

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燃煤、風能或是核電？電怎麼發在台灣一直是個爭執不休的議題，回顧2017年的數據，讓我們看看台灣的電都從哪裡來，未來又該往哪去？
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圖文：台大風險社會與政策研究中心能源資訊組整理
一、全台能源消費變化趨勢
- 我國2017年能源總消費量約1.17億公秉油當量，較2016年下降約0.26%；能源密集度為7.20公升油當量／千元，較2016年進步2.77%（能源局，2018a）。
- 除了工業部門，其他部門的能源消費量皆較2016年削減，又以非能源消費部門[註1] 以及住宅部門的削減率最高；如從能源消費之成長（削減）的貢獻度來看，則以非能源消費部門、運輸部門為主要的能源削減貢獻來源（表1）[註2]。
- 工業部門：能源消費量較前一年成長0.82%。
- 電腦週邊及視聽電子產品製造業（電子業）之能源消費量較前一年成長2.99%，能源消費量創下歷史新高，即將追上耗能大戶－化學材料製造業的能源消費量，成為工業部門能源消費成長驅動力（能源局，2018c）。
- 如細看工業部門的能源消費種類，煤炭與石油產品的消費量皆創下近五年來的新低點，天然氣、電力消費量則創下新高，顯示工業部門能源使用轉換為天然氣與電力已是趨勢（能源局，2018d）。
- 服務業部門：能源消費量較前一年下降0.26%。以工商服務業、住宿餐飲業、倉儲業的能源消費成長幅度最大，而金融保險及不動產業、批發零售業，以及公共行政的削減幅度最大（能源局，2018e）。
二、 2017年台灣發電結構與再生能源發電種類佔比
- 燃氣發電佔比再創歷史上新高：34.7%，核能發電佔比為近35年來最低：8.3%（圖1）。
- 自2014年底核一廠1號機大修、2016年5月核二廠2號機大修後，兩座核電機組至2017年底皆未併聯運轉。且2017年6月因豪雨沖塌核一廠的輸電鐵塔，迫使核一廠2號機停機（後續又因燃料池滿停機）；核二廠1號機則因裝載池改裝；核三廠2號機歲修延宕等等，種種原因皆使得2017年核能發電量大幅下降，而此核能的發電缺口，主要以天然氣與煤炭補足。
- 再生能源發電占比較2016年略為下滑，為水力發電量下降所致，但太陽光電與風力發電量之總和佔整體發電量的1.2%，創下歷史新高。然而再生能源發電量僅達原本規劃目標的75%，其中以太陽光電落差最大，實績值較目標值低了約7億度。
三、 全台用電量與尖峰負載變化趨勢
- 我國2017年能源總消費量雖較2016年略為下降，但其中的電力消費－全台用電量成長2.32%，高於過往五年平均的1.4%，且相較於2025年能源轉型目標：須將年用電量成長幅度抑制於0.7%的目標值有顯著落差。
- 2017年各部門用電皆成長，以能源部門自用、運輸、農業部門的用電成長幅度最大，服務業部門以及住宅部門的用電成長率降至1%以下，較2016年有明顯進步。若從用電量的增長貢獻度作分析，則以工業部門為主要的增長貢獻來源（表2）。
- 2017年的尖峰負載較2016 年成長1.6%，尖峰負載成長幅度較2016年為低。主因應為2017年尖峰日的需量競價抑低成效達到312MW，較去年尖峰日抑低成效174MW成長80%。2017年最高抑低量則達到866MW，已高過一座燃煤火力發電機組的發電能力（楊正光，2017）。
- 工業部門：
- 用電成長率為3.14%，成長幅度高於前一年的1.6%，主因為800KW以上的工業大戶用電大幅成長。然而2017年800KW以上，以及小於800KW的用戶數量事其實皆較2016年減少，此顯示2017年工業部門的用戶平均用電呈成長趨勢（台電，2018a）。
- 如細部檢視各行業別，則僅有紡織成衣及服飾業用電量下降，其餘業別用電量皆成長，又以電子業、金屬基本工業、化學材料製造業用電成長幅度最大（能源局，2018h）。
- 服務業部門：
- 如涵蓋機關用電，[註3] 其用電成長率為0.68%，但若扣除機關用電，則用電成長率約為1.09%，顯示公部門仍為該部門用電削減的主要貢獻來源（能源局，2018g；台電，2018b）。
- 800KW以上大用戶2017年的用電成長率為-0.2%，較2016的1.88%成長率已顯著下降，而小於800KW的用戶其用電成長率為1.05%、表燈營業用電成長率為1.84%，考量其用電成長幅度以及在該部門所佔之用電比例，節電推廣與規範實有必要進一步擴及中小型業者（表3）。
四、 台灣歷年燃煤火力電廠發電量與燃氣火力電廠發電量變化趨勢
- 燃煤發電量自2007年開始趨緩、呈持平趨勢。燃氣發電量則是自2009年起大幅提升，2015～2017年燃氣發電量幾近追上燃煤發電量（圖2）。
- 2017年燃煤與燃氣發電量（不含汽電共生）皆創下新高，與當年用電需求大幅成長有關（用電成長率：2.3%，較2016年增加59.3億度的用電量）。
五、近兩期空污季燃煤與燃氣火力發電量比較 （不含汽電共生）
- 環保署於2017年修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，台電因應空氣品質惡化程度配合燃煤電廠降載，並以燃氣電廠補足。然而，因2017/10～2018/02的用電需求較前一年同期成長，因此空污季的燃氣發電成長量約為燃煤發電下降量的三倍（圖3）。
六、運輸部門電動車成長趨勢
汽車（含大貨車、小貨車、大客車、小客車與特種車）：
- 2017年全台汽車成長率為1.36%，約新增10.6萬台。小客車中的低碳燃料車（瓦斯車、電動車、油電混合車）的比例由2016年的1.5%微幅成長至1.6%，而其中的純電動車數量較去年成長112%，增加824台（其中的純電動小客車增長761台），油電混和車增長近9000台。整體而言，電動汽車的占比極微。
- 根據聯合國國際資源專家小組2017年報告，在燃煤佔比超過七成的國家推動電動車，反而會導致空污增加（IRP, 2017）。以台灣目前的燃煤發電佔比來看（約45-47%），發展電動車有助削減空污。行政院去年底宣布電動車化時程—2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車，然而詳細的政策規劃、時程與配套尚不明確，亟需跨部會整合，將電動車時程明確入法、提升財務誘因、優先路權以及充電站基礎設施建設。
機車：
- 2017年全台機車成長率為0.64%，約新增8.7萬台，其中的電動機車台數由7.2萬輛成長至11.4萬輛（新增4.2萬台）。即，2017年新增登記的機車數量有48%為電動機車，電動機車占比從0.53%增長至0.83%。新增登記的電動機車數量多寡依序為：桃園市（10,186）、高雄市（6,020）、台中市（5,787）、台北市（5,714）、新北市（5,149）、台南市（3,494），顯示電動機機車的推廣已有一定成效，但仍以六都為主。
註解：
- 主要生產工業所需的基本石化原料，如：石油腦。
- 該部門能源消費成長率計算方式=[（2017年該部門能源消費量-2016年該部門能源消費量）/2016年該部門能源消費量]*100%；總能源消費之增長貢獻度計算方式=[（2017年該部門能源消費量-2016年該部門能源消費量）/（2017年全台能源消費量-2016年全台能源消費量）]*100%
- 根據台電官網說明，機關用電（機關及公私立大專院校售電）統計範圍包含：1. 中央機關（含中央機關、高中職以下學校及實驗林場）、地方機關（含地方機關及高中職以下學校）、公私立大專院校（含國立、市立及私立），依能源局列管電號辦理。2. 包燈（包括路燈用電、交通號誌燈用電、表制公用路燈及其他用電）。資料來源：https://www.taipower.com.tw/tc/sell_amt_city/sell_amt_gov1.aspx ，檢索日期：2018/01/31。
參考資料
- 台電（2018a）。＜縣市工業用電資訊＞。2018/01/31檢索。
- 台電（2018b）。＜縣市住商用電資訊＞。2018/01/31檢索。
- 台電（2018c）。＜107年2月份淨發購電量及售電量＞。2018/03/21檢索。
- 交通部（2017）。〈統計查詢網〉。2018/02/26檢索。
- 能源局（2018a）。〈能源統計月報，能源指標〉。
- 能源局（2018b）。〈能源統計月報，國內能源消費（按部門區分）_歷年〉。
- 能源局（2018c）。〈能源統計月報，工業部門能源消費（按產業別）_歷年〉。
- 能源局（2018d）。〈能源統計月報，工業部門能源消費（按能源別）_歷年〉。
- 能源局（2018e）。〈能源統計月報，住宅與服務業部門能源消費_歷年〉。
- 能源局（2018f）。〈能源統計月報，發電量_歷年〉。
- 能源局（2018g）。〈能源統計月報，電力消費_歷年〉。
- 能源局（2018h）。〈能源統計月報，工業部門電力消費_歷年〉。
- 楊正光（2017）。〈節能技術服務業（ESCO）如何有效推動需量反應計畫〉簡報。台灣電力與能源工程學會電力需求面管理論壇。2018/03/23檢索。
- IRP (2017). “Green Technology Choices: The Environmental and Resource Implications of Low-Carbon Technologies.”Suh, S., Bergesen, J., Gibon, T. J., Hertwich, E., Taptich M. A report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. Retrieval Date: 2018/01/31
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本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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