食品業新南向別只鎖定華人，清真市場才是新藍海

採訪、撰文：嚴永龍

政府自2016年起開始推行新南向政策，將產業發展的箭頭指向東南亞地區。根據國際貨幣基金（International Monetary Fund）的報告，2017年全球經濟成長率平均為3.6%，而東南亞國家協會（簡稱「東協」）部份核心成員國的市場增長超過全球水平，以馬來西亞為例，同年度經濟成長率高達5.9%，顯示當地市場正持續蓬勃發展！

馬來西亞於2016年食品及非酒精飲料的消費總額為34.46億美元，折合新台幣超過1000億元之多，東協有限公司林凱雄執行長在當地經商多年，他更指出，過去各大廠商只針對當地華人市場發展，但馬來西亞其實約有61.6%為信奉伊斯蘭教的巫裔人，此一客群的食品市場仍有待開發，清真食品的商業潛力實在不可估量。

清真食品審核嚴格 台商易不小心陷入認證誤區

伊斯蘭的經典《古蘭經》對於穆斯林（伊斯蘭教信徒）可食用的飲料和食物範圍有諸多嚴格規定。簡而言之，穆斯林禁止飲用酒類或食用豬肉及其他特定動物；至於豬以外的禽畜肉類，其宰殺工序須依清真宰殺方式，以割斷喉管方式為之，然後放血。烹調或加工處理的環境須是清真食品專用，而在運輸與儲存的過程，一定要與非清真食品分開。如果沒有符合上述原則而製造的食品，穆斯林是不得食用的，也因此「清真認證」制度就是幫助穆斯林消費者能安心食品的標示。所以，如果台灣廠商要販售食品到穆斯林市場，取得清真認證是第一步。

悅旺貿易有限公司佘恢緒董事長一直致力在馬來西亞推廣台灣食品，他表示，曾有參與食品展的台商想申請清真認證，但居然不知道旗下產品有豬肉成份，而穆斯林根本不可食用豬肉。因此，台灣食品業者想要進軍馬來西亞的巫裔市場，必先考慮其產品是否符合清真認證的資格。

佘恢緒重申，從原料取得、生產加工至運輸批發，清真認證的審核程序都非常嚴格，以求完全遵從伊斯蘭戒律。他表示，過去有些台商無法獲得清真認證，可能是在工廠內安放傳統神位，使用豬毛製的刷子、非指定消毒劑（如：消毒酒精），也有員工在工廠的飯堂吃含豬肉的便當，又或者駕駛同一輛車運送清真食品與豬肉製食品，凡此種種，皆不符合清真認證單位的要求。

馬來西亞在零售層面亦有清真食品的相關規定。佘恢緒表示，當地的零售場所一般會特別劃設清真食品專區，有些州的宗教意識較強，其超市中的清真食品甚至設置專用購物籃。他指出，由於有些清真食品在製程中會自然產生酒精（乙醇），如果酒精含量大於0.5%，穆斯林就不能食用。因此包裝上要明示製造成分表及配料表，以供穆斯林消費者檢閱。另外，佘恢緒提醒台灣的食品業者，包裝最好使用英文與阿拉伯文，因為不少穆斯林對華人食品有刻版印象，看到中文會聯想到含酒食品而不會購買。

整合食品供應鏈成發展契機 二線城市商機無限

林凱雄長期銷售自動化設備給各食品加工廠。他認為，在台灣經營食品產業相對方便，整條食品供應鏈運作有序，但馬來西亞則不然，由於當地的食品供應鏈上游尚未整合，商家較難取得食品原料，許多事情都要親力親為，導致重度仰賴勞力，經營成本很高。但對台商而言，這卻是難得的賺錢機會，只要能導入先進的食產業技術，加入當地食品供應鏈的整合進程，就能開拓清真食品的市場。

佘恢緒表示，目前在馬來西亞推廣台灣食品的方式除了在超市上劃設台灣食品區，還包括台灣主題的食品展、國際及年節展銷會、網路行銷等。他強調，各大廠商專注爭奪馬來西亞一線城市的市場，但其實二線城市同樣商機無限，他曾經在二線城市舉辦台灣食品的行銷活動，由於該城市的地主富裕，又無競爭者瓜分市場，故銷售情況十分理想。

馬國每年增60萬消費人口 健康食品迎合市場口味

至於什麼樣的食品才符合當地口味？林凱雄表示，馬來西亞的市場規模正在擴大，每年新增約60萬的就業人口，參與市場消費，而且巫裔的人口成長率很高。他指出，過去餐飲及食品零售商都沒有經營此一客群的市場，台商可考慮發展清真食品，把握商機。佘恢緒則指出，台灣除了肉乾、肉鬆一類的產品之外，大部份的食品都能嘗試申請清真認證，但他注意到，台灣食品因為加工技術好，產品中有許多當地民眾不了解的食品添加物，但因此容易引起消費者的疑慮。他建議，台商如欲進軍馬來西亞，在開發食品時，應當朝著少添加物、有機等健康訴求之方向，才能迎合當地市場口味。

延伸閱讀

參考資料：東協零售消費市場概況 東協零售消費市場概況與商機

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航