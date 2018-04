12歲的《美國達人秀》冠軍！欣賞Grace VanderWaal獨特嗓音學英文片語

2016年《美國達人秀》第十一季的冠軍由當時年僅十二歲的葛雷絲・旺德瓦(Grace VanderWaal)拿下,年紀輕輕的她就有一身好本領,不只有獨特嗓音,還會自己創作,來聽聽她第二張專輯中Moonlight這首歌吧!

The perfect poster child 完美的典型代表

Poster child可不是指「海報小孩」喔,它是「模範人物、典型代表」的意思,由來是因為在慈善募款的海報上,都印有募款目標的小孩照片,這些照片可以讓人一眼就看出來小朋友有著某種疾病或是缺陷,需要大家的捐款幫忙,直到現在這個片語衍伸成某件事物的「典型代表」的意思,那有時候這個片語也會以poster boy / girl來呈現喔。

After Kate married a rich businessman, she became the poster child for snobs.(在 Kate 嫁給一個很有錢的商人之後,她變成典型的勢利眼。)

A doll made out of glass 由玻璃製成的娃娃

這句歌詞在省略關代之前是長這樣子的:A doll that was made out of glass 其中 be made out of...這個片語是指「由...製成」的意思喔。

My grandmother gave me a music box made out of wood as a birthday present.(我的奶奶給我一個木製的音樂盒當作生日禮物。)

其他很類似的片語還有 be made of、be made from...可以參考我們整理過的專欄〈【組成還是製成】易混淆片語大解析〉。

And she's about to break 她就要破碎了

Be about to有「快要、將要」的意思,歌詞這裡還特別接上break這個動詞,是呈現了雙關的效果喔,因為歌詞前面說到這個玻璃製成的娃娃收到眾人欣羨的眼光,大家都覺得這是最棒的娃娃,但其實「她即將要破碎」,或是你也可以解讀成「她即將要崩潰了」,因為break也可以指一個人情緒上的崩潰。

With people blaming him so harshly, I think Joe is about to break any minute.(大家這麼嚴厲的譴責他,我覺得Joe隨時都會崩潰。)

Never gets a break 從未有片刻喘息

前面學到的是break的動詞用法,但其實它也可以當名詞用喔,這裡是「暫停、休息」的意思,大家應該很常聽到老師們說Let’s take a break.「我們休息一下吧。」

那這裡的get a break就是「得以休息」的意思,另外give someone a break還可以指「饒了某人」的意思喔!

Would you give me a break? I’m really tired, and I don’t want to fight now.(你可以饒了我嗎?我真的很累,而且我現在不想吵架。)

We used to share 我們以前都會分享

Used to do something 表示「以前常做某事」的意思喔。

My best friend and I used to go to our hideout and spend a whole afternoon there.(我最好的朋友跟我以前常常躲在我們的祕密基地,然後在那裡待上一下午。)

