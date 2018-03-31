「習金會」放長線：意圖讓美國撤出朝鮮半島？

文：Roger Boyes《泰晤士報》

譯：觀念座標

金正恩搭慢車到北京，卻很快就贏得敬意。北韓的領導人，在中國首都得到最高的禮遇。他跟習近平一起研商如何對付美國總統川普（Donald Trump）。如果他過去加速發展核武的目的是為了要吸引注意力，那麼他已經成功。

然而金正恩有興趣的，不只是贏得中國的寵愛，還包括減輕世界的制裁。他最終的目標，似乎仍然是為了延續金氏王朝。這意味著他必須找到一個可以把美軍趕出韓國與日本的方法。而這個策略目標也是中國想要的——中國最指望的，莫過於把美國趕出遠東地區。

習近平與金正恩兩人都表現出他們願意進行協商，以達成和平，而不是戰爭。預定在今（2018）年5月召開的川金高峰會，本意是要促成來日更多個月的會談，以使得東亞的衝突得以消弭。

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金正恩打算儘量唬弄美國、同時發展核武的意圖應該是不會錯了。金氏所提的去核化（denuclearisation），也中了中國下懷：這意謂著美國會從韓國撤除終端高空防禦飛彈系統（terminal high altitude area defence missile system，Thaad），並減少在韓國的駐軍。

美朝若談成了去核化的協議，會有兩個明顯的缺點。第一，要讓金正恩覺得安全到可以讓步，這意謂著韓國的弱點會變多，更容易遭到北韓以傳統的武器進行攻擊。第二，金正恩無意接受美國將會要求的核子武器檢查與核實的範圍與程度。

川普一直想要勝過歐巴馬，在伊朗的協議上達成更周密的核武檢查目標，那麼他必須也對北韓進行更史無前例的詳細檢查，並確定北韓的導彈計畫有完備的控制機制。金正恩絕對不會接受這樣的條件，因為格達費（Muammar al-Gaddafi）放棄核武後得到什麼下場，讓他餘悸猶存。

換言之，美國與金正恩就核武達成協議，應該是不可能的。中國對這點很清楚。但中國還是支持美朝進行長期對話，它所希望的，是川普政府會失去耐心與興致。中國屆時就可以恢復中方所主導的六方會談。而這些註定失敗的協商耗時愈久，美國海軍遠離朝鮮半島的時間就會愈久。習近平必然寄望於韓國的鴿派總統文在寅，期待在他的領導下失去對美國保安的信心。韓國已經向中國表示，它將拒絕美國進一步部署終端高空防禦飛彈系統，還反對跟日美在國安上進一步合作。

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一直敦促美國要對北韓領導人施壓的中國，其實意在韓國。如果韓國在中國的影響之下，不再與美國密切合作，中國朝東亞霸主的目標就更進一步了——中國居然有能耐吸引美國的前盟友棄美國不顧，轉而與它合作。對於東北亞這一局，川普總統應該小心。

文章來源：Analysis: Xi plays long game to push America out of Korea（The Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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