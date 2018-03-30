俄羅斯「回敬」驅逐60美國外交官，奧地利拒當「乖乖牌」參加抗俄

（中央社）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國將驅逐60名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館，以報復美國因一名前俄國間諜遭毒害採取的驅逐行動。

前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）遭神經毒劑攻擊，各界把矛頭指向俄國，並祭出孤立手段，驅逐境內的俄國外交官。美國日前宣布驅逐60名俄國外交人員，並關閉俄國駐西雅圖總領事館，其他西方國家也紛紛驅逐俄國外交人員。

美國、歐洲聯盟各國、北大西洋公約組織（NATO）會員國和其他國家都對俄國採取行動，一共驅逐150多名外交官。

法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，俄方已告知美國駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）這些「報復措施，包括驅逐相同人數的外交官，58名駐莫斯科的美國外交官、2名駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）領事館官員，以及決定撤銷讓美國駐聖彼得堡總領事館運作的許可」。

拉夫羅夫表示，對其他驅逐俄國外交官的國家，莫斯科也將以牙還牙。他指控英國「強迫各國跟進反俄路線」。

美國保留進一步行動權利，白宮：美俄關係雪上加霜

對此，美國國務院表示，正在瞭解情況，但保留進一步採取行動的權利。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）今天在例行記者會上表示，「今天所發生的事情讓人遺憾，這是毫無根據的決定，顯然俄國不願意就美俄之間的問題進行對話，俄羅斯正在進一步自我孤立。」

她強調，保留作出回應的權利。至於是否會升高外交交鋒，諾爾特表示：「我不會預測任何可能發生的事，但我們絕對有能力做出回應。」

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）則在聲明中說：「俄國今天驅逐美國外交官的舉動讓美俄關係雪上加霜。」她還說：「俄國的回應並非意料之外，美國將著手處理。」

桑德斯譴責莫斯科當局驅逐外交官的行動，但說美國和其他盟友的類似做法是出於正當理由。桑德斯說：「美國和20多個盟國及北約盟友，本週稍早驅逐未申報的俄國情報人員，是針對俄國在英國國土上發動攻擊的適當回應。」

儘管美俄之間緊張升溫，美國總統川普先前強調，仍須努力嘗試和俄國總統普亭（Vladimir Putin）合作。然而美國情報單位和國務院官員對莫斯科當局的撻伐日益強烈。

歐盟籲抗俄 奧地利32歲總理拒當乖乖牌

歐盟近日發起史上最大聯合驅逐俄羅斯外交官行動，獲16國響應，但奧地利卻不同調，去年上任的32歲總理庫爾茨在兼顧國際政治舞台及經濟利益下，拒當乖乖牌走自己的路。

為回應前俄羅斯雙面諜在英國遭神經毒劑攻擊案，近一週以來國際社會紛紛驅逐俄國外交官，其中以美國約驅逐60人為最多，至於歐盟約有16國響應，但除了英國自己驅逐23人外，則以德國、法國及波蘭各驅逐4人最多，其餘多數國家僅驅逐1至2人。

在歐盟高舉聯合抗俄大旗下，奧地利則走自己的路，庫爾茨（Sebastian Kurz）和外長克乃斯爾（Karin Kneissl）近日發布聯合聲明說：「我們確實希望與俄國的聯絡管道能保持暢通，奧國是個中立國，以東西間橋梁自居。」

今年32歲的庫爾茨與歐盟唱反調引發關注，特別是他去年當選後，第一個出訪就是到布魯塞爾與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）會面，他當時重申奧地利政府親歐立場及承諾深化關係，但不到半年，似乎這位歐洲最年輕的領袖就已展現出並非乖乖牌。

奧地利媒體昨天對此也大幅報導，包括使者報（Kurier）以及標準報（der Standard）說明奧地利與俄羅斯有廣泛經濟合作關係。

奧地利媒體指出，雙方有天然氣供應合約、奧國同意拓展波羅的海石油及天然氣運送管線案計畫、奧地利境內也設有俄羅斯天然氣運送樞紐站。在考量與俄國經濟合作下，不參與驅逐俄國外交人員行動是務實作法。

此外，奧國媒體也評析，國際政治舞台也讓奧國政府拒加入抗俄行列，原因是奧俄有長久的良好關係，奧國去年組成的聯合政府之中，自由黨一向親俄，過去還曾反對歐盟制裁俄羅斯併吞克里米亞半島行動。

奧地利即將在今年下半年成為歐盟輪值國主席，屆時將有許多高層會議在奧地利召開，這次奧地利不參與驅逐俄國外交人員行動備受國際關注，未來與歐盟之間的合作關係，外界也拭目以待。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜