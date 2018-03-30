近年來，環保意識與乾淨能源大行其道，而電動車因「潔能」特性，已逐漸成為全球各國車輛的主流趨勢。根據財團法人車輛研究測試中心的調查報告指出，2016年全球電動車銷量已超過77萬輛，較2015年大幅成長42%。

潔能意識興起 電動汽機車趁勢而上

全球如挪威、德國、荷蘭、印度等國家，也為了對抗空污問題中由燃油交通工具所產生的移動污染源，紛紛擬定「放棄柴油車，推行電動車」的期限，同時，也頒佈各項電動車優惠政策，並祭出多種補貼措施進行推廣。

挪威是世界電動車推行國家的先驅，政府明定2025年起禁售柴油車，對電動車提供高額免稅優惠，電動車充電費也低於汽油或柴油，車主更無須支付過路費、城市排放費等，還有免費停車等優惠措施。截至2016年，挪威的全國汽車銷售已約有40％為電動車或油電混合車。

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但相較於電動汽車較高的購入和使用門檻，以及對道路使用面積的要求，在城市裡的短距離移動，機車反而成為較易入手且機動性更高的代步選擇。

近幾年世界許多大城市紛紛推出電動機車租賃服務，如荷蘭的Felyx、舊金山的Scoot Networks、以及巴塞隆納的eCooltra等。以阿姆斯特丹為例，市區運河密佈，加上交通擁擠造成開車不便，機車就成為移動上更為機動與靈活的選項之一。當地的電動機車租賃服務Felyx，可以在手機App上進行搜尋、預約與租用，不僅使用方便，更有效改善市區交通問題。

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兼顧環保與便利 電動機車做得到嗎？

回過頭來看台灣，由於地狹人稠，機車是人們短距離移動的主要代步工具，根據交通部統計，台灣的機車密度為亞洲第一，所產生的燃油廢氣也成為空汙元兇之一。為了力抗空汙，行政院在2017年底宣布的「空氣污染防制行動方案」，其中也包含在2035年新售機車全面電動化的具體政策。

自1992年經濟部能源委員會委託工研院進行電動機車研究起，至今已近30年，而經濟部也從2009年開始實施電動機車補助，但直到2015年開始，各家業者陸續推出新款電動機車後，台灣的電動機車使用率才有較顯著的提升。

儘管電動機車的普及能夠減少燃油廢棄的排放，但仍然有不少限制。對電動機車騎士來說，電力補給是一大問題：在外找尋充電站的方便性、電池沈重且佔用置物空間、充電等待時程漫長、電池續航力需求等，讓騎士們需要在某些規格或功能方面有妥協的準備。

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光陽集團董事長柯勝峯認為，近年綠能觀念提升，各國政府亟欲推動電動車發展以解決污染問題，因此政府反而比車廠業者更積極推動具體措施。在台灣，政府已提供相當充足的電動車補貼方案，但真正讓消費者卻步的，還是回歸到電動車的既有限制。因此，打造「沒有妥協」的解決方案，就是光陽開發電動機車時的首要考量。

破除過往迷思與限制 騎電動機車不再需要妥協

秉持這個以使用者體驗為導向的初衷，光陽於日前推出Ionex車能網全方位解決方案，目的在於從根本解決電動車使用上的種種障礙。

柯勝峯說：「Ionex車能網的誕生，在於為全世界的政府、產業、企業、騎士們提供一個更切實際、沒有妥協的全方位電動車解決方案。」

柯勝峯進一步表示，台灣人在這幾年對電動機車的接受度大幅提升，但從騎士的角度來看，破除既有限制、創造更便利的使用者體驗，並讓消費者打從心底認為買電動車並不需要為了環保而做出妥協與犧牲，才是讓大眾發自內心選擇電動機車的關鍵，同時也是光陽推出「Ionex車能網」的主要目的。

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為了破除過往「沒有電池就無法騎行」的迷思，Ionex車能網的全新智慧電源架構，讓騎士在抽取式電池拿出充電時，仍可以依靠核心電源繼續騎行約25公里，不必再為充電等待。此外，Ionex車能網的智能電池抽取匣設計，讓騎士能以按按鈕或NFC晶片感應方式輕鬆抽取電池，自行在家充電。

若是在外需要充電時，Ionex車能網也將打造電池充電服務站網絡，由專人進行充電服務。一旦需要更高續航力的旅行，Ionex車能網還提供備用電池出租服務，透過租用額外的電池滿足長途騎行需求。

此外，Ionex車能網也將「共享理念」落實在其電池充電服務網、備用電池出租站，以及共享插座服務網，透過開放式的能源分享網路，讓綠能生活真正體現在生活中。

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開放式能源交換站 串連各方車廠更友善

然而，要讓民眾打從心底擁抱綠能，並推廣電動機車的普及，建置完善的公共充電設施及制定車廠業者都能接受的標準，也是各國施政者的最大難題。

為了打造更全面的電動車生態系統，光陽也推出Ionex車能網能源交換站，也就是設有多個充電槽供Ionex車能網電池充電的獨立設施，能安裝於各種不同的公共場合如：捷運站、停車場、風景區等。

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另外，各家車廠業者普遍認為電池與充電站資源不應被掌握在單一業者手中。因此，Ionex車能網能源交換站採用全開放架構，只要電池接電與充電介面符合光陽的電池框架，不同車廠可以自行變更電池容量、形式、提把設計等，同時也能自行規劃不同電池租用方案。若車廠本身的強項或研發重點聚焦於電動車輛的研發層面，更可以直接使用光陽或其他電池廠商所提供電池作為車輛動力來源。

這樣的開放式特性，讓不同車廠得以利用Ionex車能網能源交換站作為基礎，發展出更多元的車款與更彈性的應用空間，也讓不同的品牌或企業可以為其客戶提供不同的電池交換服務，讓消費者擁有更多選擇。

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沒有妥協，才能讓人打從心底擁抱綠能

柯勝峯說，各國政府都希望尋找一套total solution，而Ionex車能網就像是光陽提供給各國政府的政策白皮書，政府可透過政策鼓勵商業園區、住宅大樓、企業總部在其自有公共空間進行設置能源交換站，成為推動公共設施的極佳工具，也能避免由單一廠商維護充電站可能產生的高維護成本與永續經營不易的風險。

除此之外，柯勝峯也認為電動機車普及的關鍵，不應只在於政府提供多麼優渥的補貼措施，而是如何讓消費者打從心裡產生「想要」購買電動機車的慾望，而非帶著妥協與犧牲。他也用吃麵的方式打趣比喻：「就像是一碗不好吃的麵，即使價格便宜，你還是不會想買來吃。」唯有提出一個足以全面解決問題的方案，才能真正讓人「沒有妥協」地選擇電動機車。