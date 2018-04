存錢儲蓄別只會說「save money」，更多實用片語陪你脫離月光族

賺錢難,但存錢更難,若是沒有節制開銷或是設立儲蓄目標,很容易就變成月底口袋空空的月光族。遵循以下幾個建立儲蓄習慣的小撇步,只要堅持下去,小錢也可以變大財富!

提到存錢、儲蓄,一般都會使用save money,但其實還有許多實用的片語可以運用:

想為了特定活動存錢,可以說put aside,例如:

We're putting aside 5,000 dollars a month for our Europe trip next year.(我們為了明年的歐洲之旅每個月存下五千元。)

此外,也可以說build up,原本是「建立、增進」的意思,build up savings/wealth 能用以表達「累積存款、增加財富」的意思。例如:They can build up savings to cover the cost of going to university.(他們可以累積存款以支付讀大學的費用。)

儲蓄的第一步,是要先建立Emergency Fund(救急基金),以防突發事件帶來財務壓力。通常一份救急基金大概包含三至六個月的收入。

有個片語很適合用以形容救急基金的作用:save for a rainy day。rainy day原意是指「下雨天」,引申為「窮困時期、艱困時期」的意思。為了艱困時期先將錢存起來,就是「未雨稠繆」的意思。例如:I am always saving for a rainy day.我總是未雨稠繆。

此外,也可以稍微替換一下動詞:put something aside for a rainy day、 hold something back for a rainy day、keep something for a rainy day都可以傳達相同意思。

人在有目標的時候,會更有動力去實踐,儲蓄也是如此。每個月都設定幾個儲蓄目標,在月初領到薪水時,先扣除必須開銷後,將剩下的錢分配給幾個目標:例如房子的down payment(頭期款)、annual trip(年度旅遊)、education fund(教育基金)等等,每達成一個目標,就再設立另一個目標,如此延續下去,就能慢慢建立起儲蓄的習慣。

斟酌自己的收入以及開銷習慣,一開始可以先從小錢慢慢存起,每個月再逐步增加存款金額,依照rule of thumb(經驗法則)來看,每個月的存款應佔總收入的10%~25%。

rule of thumb是一種根據經驗或實踐所得到的原則,也就是我們所說的「經驗法則」,例如:

No single rule of thumb can accurately predict the future financial problem in your retirement.(沒有一種經驗法則可以精準預測到你未來退休生活中的財務問題。)

這些原則看似容易,但在這萬物皆漲的年代,要確實實踐還是有一定難度,只要下定決心,並遵循這樣的儲蓄原則,有天必能擺脫moonlight clan(月光族)的行列!

(moonlight clan 從中文「月光族」直譯,西方國家不全是月薪制,有些是時薪、週薪、或是半月薪制,因此這個詞較適用於類似台灣的月薪制度之下。)

