存錢儲蓄別只會說「save money」，更多實用片語陪你脫離月光族

賺錢難，但存錢更難，若是沒有節制開銷或是設立儲蓄目標，很容易就變成月底口袋空空的月光族。遵循以下幾個建立儲蓄習慣的小撇步，只要堅持下去，小錢也可以變大財富！

提到存錢、儲蓄，一般都會使用save money，但其實還有許多實用的片語可以運用：

想為了特定活動存錢，可以說put aside，例如：

We're putting aside 5,000 dollars a month for our Europe trip next year.（我們為了明年的歐洲之旅每個月存下五千元。）

此外，也可以說build up，原本是「建立、增進」的意思，build up savings/wealth 能用以表達「累積存款、增加財富」的意思。例如：They can build up savings to cover the cost of going to university.（他們可以累積存款以支付讀大學的費用。）

儲蓄的第一步，是要先建立Emergency Fund（救急基金），以防突發事件帶來財務壓力。通常一份救急基金大概包含三至六個月的收入。

有個片語很適合用以形容救急基金的作用：save for a rainy day。rainy day原意是指「下雨天」，引申為「窮困時期、艱困時期」的意思。為了艱困時期先將錢存起來，就是「未雨稠繆」的意思。例如：I am always saving for a rainy day.我總是未雨稠繆。

此外，也可以稍微替換一下動詞：put something aside for a rainy day、 hold something back for a rainy day、keep something for a rainy day都可以傳達相同意思。

人在有目標的時候，會更有動力去實踐，儲蓄也是如此。每個月都設定幾個儲蓄目標，在月初領到薪水時，先扣除必須開銷後，將剩下的錢分配給幾個目標：例如房子的down payment（頭期款）、annual trip（年度旅遊）、education fund（教育基金）等等，每達成一個目標，就再設立另一個目標，如此延續下去，就能慢慢建立起儲蓄的習慣。

斟酌自己的收入以及開銷習慣，一開始可以先從小錢慢慢存起，每個月再逐步增加存款金額，依照rule of thumb（經驗法則）來看，每個月的存款應佔總收入的10%~25%。

rule of thumb是一種根據經驗或實踐所得到的原則，也就是我們所說的「經驗法則」，例如：

No single rule of thumb can accurately predict the future financial problem in your retirement.（沒有一種經驗法則可以精準預測到你未來退休生活中的財務問題。）

這些原則看似容易，但在這萬物皆漲的年代，要確實實踐還是有一定難度，只要下定決心，並遵循這樣的儲蓄原則，有天必能擺脫moonlight clan（月光族）的行列！

（moonlight clan 從中文「月光族」直譯，西方國家不全是月薪制，有些是時薪、週薪、或是半月薪制，因此這個詞較適用於類似台灣的月薪制度之下。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航