日本鐵道「自動剪票機」，靈感來自小溪的樹葉和木頭

文：黃惠農（草木留日誌）

很多在現代人的眼裡視為理所當然的東西，其實都曾經是個跨時代的發明，今天要來談的是每個車站的標配：「自動剪票機」。

日本經濟高度發展時期，隨著都市擴張，越來越多的上班族必須住在郊區通勤。原本設計的運量趕不上旅客成長的速度，乘車率200％實在超過鐵道公司所能負荷的量，越來越多的人在月台上等車時被擠下月台；另一個瓶頸就是旅客被大量卡在剪票口，鐵道公司無法順利疏運旅客。

這時候有一名機械工程師，名字叫淺田武夫，高中畢業後就去立石電機上班，不過他的同事大多都是電子背景。1960年代，業界預言了接下來半世紀製造業決勝的關鍵就在R＆D，立石電機社長立石一真當時不顧股東強力反對，設置了一百人規模的研究機構，耗費資金日幣2.8億日圓，是公司資本額的四倍。

以600人規模的公司來說，這個舉動是非常大膽的，這個研究機構除了配合政府開發了驗鈔機之外，產出的都是「有趣」但無法商品化的產品，例如：馬專用的體溫計。

此時位於關西的近鐵，因為旅客越來越多，不得不請越來越多的剪票員及站務人員，人事費佔了公司營業額的一半左右；另一方面，沒有實績的立石電機的研究機構，面臨投資人的壓力也越來越沈重。

故事的主角：淺田，立誓要成為一名改變世界的工程師，他解決這個問題的方法，是開發一台可以自動剪票的機器。

看似只是在票上面打個洞的行為，其實隱藏了非常多的問題，例如：如何分辨攜帶大型行李的旅客（不會判讀成兩個人）、假票、橫的票無法判讀問題。

第一代的機器開發出來時，因為過度重視防偽功能，每分鐘只能處理20名旅客，與之相對的派一名真人在剪票口一分鐘則可以處理80人。這樣的效率除了離「實用」太遠外，旅客的票如果是橫的放進去機器，會造成機器卡住無法運行。

因為淺田是這個故事的主角，所以他一定有解決的辦法。

某天下班時間溪釣的時候，他看到了流動的樹葉經過木頭時，會自動改變方向，想到了如果把樹葉想成旅客的票，木頭是機器，「高速的旋轉體可以改變方向！」靈機一動的他日以繼夜的開發了解決近鐵煩惱的跨時代發明：「自動剪票機」。

像這樣用機器取代大量人力的行為，其實不管在哪個時代都是會遇到非常大的阻力，就像台灣幾年前以ETC取代國道收費員的事件。雖然自動剪票機取代了大量剪票員的工作，另一方面卻帶領了更多的技術人員投入自動化機械的產業，讓我們可以享受越來越便利的生活。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航