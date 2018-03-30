「通靈少女」原型登上富比士，劉柏君：沒想到窮人也可以上富比士

富比士2018年國際體壇最具影響力女性（The Most Powerful Women in International Sports）名單公布，電視劇《通靈少女》索非亞的戲劇原型人物劉柏君獲選，並且名列第19名，她也是台灣首位獲得中華民國棒球協會認證的女裁判。

富比士雜誌是依據個人或公司來自體育的總收入、媒體曝光度、影響範圍及在運動領域的社會影響力來評分，25名入圍者為年齡24至63歲、來自19個國家、6個運動領域的女性，有運動組織領導人、一線運動員和女性運動的幕後推手。

今年第1名是FIFA（國際足球總會）首位女性秘書長、塞內加爾籍的薩穆拉（Fatma Samba Diouf Samoura）。今年總共有3位華人，除了劉柏君，還有Nike副總裁暨大中華區總經理董煒，以及新民晚報體育記者華心怡。

去年才赴美參與國務院的「全球運動導師計畫」的劉柏君開自己玩笑說，「沒想到窮人也可以上富比士。」

38歲的劉柏君，伊斯蘭教教名「索非亞」，她是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，也是首位在台灣全國性賽事執法的女性主審。

劉柏君在就讀國中時因遇上台灣職棒和金龍旗熱潮而想加入學校球隊，但被老師以「妳是女生」為理由拒絕。在男性主導的棒球場上，女生要上場比賽可說是難上加難。

後來，她在就讀於國立台北大學時投入棒球相關志工行列，帶領少棒夏令營成員練球、集訓並照顧其生活起居，也為離島與弱勢少棒球隊募集球具。她逐漸因為在近距離觀察裁判抹煞隊員努力時燃起加入裁判行列之信念。

2006年，她報名參加C級棒球裁判講習，並在報到與訓練過程中屢遭質疑與勸退，不過最後撐過結訓，她在乙組棒球聯盟裁判長洪夙明協助下終於取得C級棒球裁判執照。

可是後續實習、正式執法，才是挑戰的開始。台灣棒球圈一向是男性勢力壟斷的領域，沿襲著不成文的禁忌，如女性不能摸球、碰球具、進休息室等。當劉柏君以裁判的角色出現，隨即招來惡意歧視，「妳們女生在場上站著就是很難看啦！」連別人誤判都能怪到她頭上，指著她怒罵：「就是妳這個查某在，我才會判錯！」

她在球場沒有名字，男同事們叫她「妳這個查某」，更可惡的是後來她想爭取當主審，大庭廣眾下，有人公開嗆聲「妳看到這個主審護具嗎？不是為女生設計的啦，妳那兩粒要放哪裡？」

剛開始的前2、3年，劉柏君吃足了苦頭，「在澳洲當隨隊翻譯時，曾被球場職員以『女生不能進球場』為由而趕出球員板凳區；還有我坐的椅子，被譏諷是女生坐過的，球員就刻意不坐；甚至上場當裁判時，會有男裁判在背後指指點點說『女生跑起來就是難看』！」

大學念社工系、現在勵馨基金會服務的劉柏君，去年遠赴美國參與「全球運動導師計畫」，除了期盼培訓更多女運動員，更提出讓社會邊緣的青少年和未成年媽媽參與運動健全身心。

劉柏君在「全球運動導師計畫」提出以鼓勵參與運動的方式，拯救在社會邊緣的青少年、拉小媽媽們一把。她表示，因為在社福機構工作，接觸非常多這樣的案例，「與其花大筆經費在他們『掉下去』以後去救，不如現在就接觸。」

她說，不管是桌球、空手道、花式籃球社，體育的「師徒關係」可以讓青少年找到家的感覺，運動不但可以紓解壓力、培養對挫折的忍耐，更能減少憂鬱。她更希望運動社團備有托兒、托嬰服務，讓16、17歲的「小媽媽」安心參與。美方願意負擔經費，但交通便利、能配合的場地不好找，劉柏君希望能夠獲得台北市、新北市運動中心的公益時段。

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核稿編輯：楊之瑜