韓國總統民主化後全陷貪腐醜聞，再度修憲有救嗎？

文：秦偉騰（國立中興大學當代中國研究中心、日韓總合研究中心副研究員）

中國「兩會」3月20日才剛閉幕，結束國際高度關注的修憲議題，韓國緊接在3月22日也發生兩件大事吸引國際目光，一是由青瓦臺民政首席秘書曹國在記者會公布修憲草案，其中總統的任期將從現行五年單任制修改為每四年一任，可連任一次；二是前總統李明博總統涉嫌在任內受賄、侵吞、逃稅、濫用職權等罪名，遭首爾法院批准拘捕。歷屆韓國總統幾乎都以悲劇收場，除錯綜複雜的政商關係外，其憲政體制的問題因素亦是一大關係。

韓國的憲政體制自1948年施行以來前後共計經過九次修憲，其中1960年、1962年、1972 年、1980年、1987年這五次修憲大幅修改原本的條文，因此1948年制訂施行的憲法常被稱為第一共和憲法，此後五次修正後的憲法則分別被稱為第二、三、四、五、六共和憲法。現行韓國第六共和憲法於1988年施行至今未再有任何修正。

韓國六次共和與顛頗修憲路

第一共和時期

首任總統李承晚在1952年第一次修改憲法，將國會改為兩院制，總統由國會間接選出修改為人民直選，任期仍四年，1954年第二次修憲取消總統連任限制；然李承晚在連任三屆之後，在1960年第四任總統選舉透過舞弊操控選舉與修憲連任，引發「419運動」，結果被迫辭職下台逃亡美國。為收拾「419運動」推翻李承晚之後的亂象，過渡政府進行第三次修憲。

第二共和時期

韓國過渡政府在1960年4月進行第三次修憲，5月國會表決通過將總統制改為議會內閣制，總統選舉由人民直選改為國會間接選舉，任期為五年；修憲通過後8月進行總統補選，此次補選是由參、眾兩院以間接選舉方式選出尹潽善為第四任總統，但總統並無實權。

同年11月進行第四次修憲，增訂政府得制定特別法懲罰反民主行為、或以不正當方法蓄財者的權利。1961年朴正熙發動「516軍事政變」奪權，尹潽善仍擔任總統至1962年3月辭職，由朴正熙代行總統職權，同年12月進行第五次修憲，改為內閣制的第二共和宣告結束。

第三共和時期

1962年12月第五次修憲，廢除議會內閣制，恢復總統制，總統由人民直接選舉（任期四年連選得連任一次），同時將兩院制國會改為一院制；1963年由朴正熙當選第五任總統，1967年朴正熙連任，1969年為使朴正熙能繼續擔任總統，進行第六次修憲將連任一次的限制改為可連任兩次；1971年朴正熙連任第三次總統後，為強化再次執政的正當性，1972年宣布戒嚴解散國會，進行第七次修憲，第三共和告終。

第四共和時期

1972年朴正熙為謀求更多的政治權力，宣布戒嚴解散國會並推動《維新憲法》，此次修憲取消總統連任的限制，總統直接選舉改由新設立的「統一主體國民會議」間接選舉，總統任期改為六年；同年第八屆總統選舉朴正熙第四度當選，並於1978年達成五連霸。1979年10月，朴正熙遭中央情報部長金載圭刺殺身亡，由時任國務總理的崔圭夏代理總統職權，同年12月崔圭夏當選第10任總統，後由全斗煥發動「雙十二政變」奪權，崔圭夏成為有名無實的總統，全斗煥下令擴大戒嚴引發「光州事件」，八個月後正式被全斗煥取代。1980年全斗煥當選第11任總統，並進行第八次修憲，結束第四共和。

第五共和時期

1980年10月全斗煥進行第八次修憲，取消「統一主體國民會議」，總統選舉改為由總統選舉團間接選舉，總統任期為七年，不得連任；隔年依據新憲重新進行總統選舉，全斗煥當選第12任總統。由於日益升高的民主化壓力，1987年6月發生「民主運動」迫使全斗煥下台，全斗煥的接班人盧泰愚宣布「民主化宣言」，並於同年10月進行第九次修憲，自此開啟韓國的民主化。

第六共和時期

1987年10月第九次修憲將總統恢復由人民直選，總統任期改為五年不得連任，並取消總統解散國會的權力；1988年盧泰愚當選韓國民主化後首任總統（第13任），此後經過金泳三（其子貪污洗錢）、金大中（其子受賄逃稅）、盧武鉉（其夫人收賄）、李明博（遭控受賄濫用職權），2012年選出首位女總統朴槿惠，2016年因閨密門事件遭彈劾下台，2017年重新選舉第19屆總統由文在寅當選。

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細數韓國歷來的11位總統（文在寅是第12位），民主化前的五位總統除尹潽善與崔圭夏是因短期過度外，其餘李承晚（在位13年）、朴正熙（在位17年）、全斗煥（在位九年）均因獨裁與長期執政，引發民怨而導致下台。而民主化後的六位總統都是自己或家族貪腐醜聞纏身，深究其原因有三：

五年單任制造成總統跛腳

1987年修憲時改總統為五年單任制，主要是由於當時韓國經歷長期軍事獨裁，為防止總統透過不正當的手段長期把持政權，故採用此設計；也正因為是單任制所以總統沒有連任壓力，目的就是讓總統在執政時能夠全心全意、沒有顧慮地推行政策。

但單任僅五年很難推動對國家有意義且長遠的政策，此外總統任期最後一年時，因威望與影響力下降，常遭受不滿現任總統勢力的挑戰，除來自於在野黨的杯葛之外，同黨之間不同派系，也會因現任總統安排繼任總統候選人的利益分配問題形成壓力，導致政府在施政的重大決策屢造掣肘，總統逐漸失去政府運作的主導權形成跛腳。

總統與國會衝突形成輪迴

韓國總統與國會任期並不同（總統任期五年，國會任期四年），導致出現「新總統舊國會」或「舊總統新國會」交錯的情況，因此總統在任期內經常要運用各種手段拉攏與國會議員的關係，尤其是在野黨議員，常藉政黨結盟來維持總統在國會有多數議員的支持。

但鬆散的國會多數是浮動且不穩定的，政黨結盟常因政策路線的分歧，或是兌現結盟政黨之間的暗盤交易而瞬間瓦解，通常體現在總統任期內的國會選舉當中。民主化之後的韓國一直不斷地陷入總統與國會結盟又打破的輪迴，朝野分合的循環過程中，也容易造成總統因要滿足結盟議員利益而出現濫權情況，或因總統打破結盟而造成與國會的對立衝突。

盤根錯節的政商勾結關係

根據世界銀行數據顯示，2016年韓國GDP總額1兆4,112億美元，另美國財富雜誌2017年（2016年之數據）世界500強企業統計中韓國企業佔15家，以韓國前五大財團名列其中的公司統計，其總資產高達8,689.879億美元（三星集團三家計4,730.76億美元、現代集團三家計2,234.156億美元、SK集團一家計853.323億美元、LG集團兩家計億519.539美元、樂天集團一家計347.101億美元），超過當年韓國GDP總額的六成，韓國大企業與國家經濟緊密程度可見一斑。

加上韓國是以大企業主導國家的經濟發展，政府推行政策亦離不開與財閥合作，社會實質由財閥支撐控制，企業財閥透過利益輸送、政治獻金方式支持操縱選舉，並影響政府政策與國會立法，進而直接或間接強化自身利益；韓國官商之間相互勾結利用已根深柢固，長期以往造成歷屆總統以權謀私難逃貪污腐敗醜聞。

韓國歷經燭光革命後，瀰漫民主力量比政治力量強大的氛圍，此次文在寅政府提出的總統任期修憲案（根據現行憲法規定，修憲後該條款對現任總統文在寅並不適用），條件時機似乎已臻成熟。

但由於韓國缺乏良好的政黨政治，政治人物為了選戰不斷將政黨合併、分裂、重組、改名，導致政黨僅淪為政治人物謀取權力的工具；另因實行總統制，贏者全拿，總統權力過大，國會無法有效制衡，加上目前財閥壟斷韓國經濟命脈情況無法有效處理改善，只要總統上台用人唯親，親信就容易成為官商勾結的基礎，故這次修憲改革能否從制度上改變韓國政治結構、終止總統貪腐魔咒，仍是未知。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航