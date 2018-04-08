用焚書掩蓋偷書，納粹思想戰是掌握書寫歷史的權利

文：安德斯・李戴爾（Anders Rydell）

1933年5月10日晚間11點，柏林的學生手執火把，列隊走進歌劇院廣場，高舉著「性學研究學會」創辦人赫希菲爾德的半身像，宛如被罷黜國王的斷頭像。最後這張半身像被丟進火堆，和從「性學研究學會」搜刮而來的書籍一起燒掉。當晚，德國境內有90處都燃起焚書烈焰。「德國大學生組織」對於如何組織與協調焚書行動，計畫縝密。這些行動均選在市中心的公共場所，而且很多城市還點亮了強力聚光燈來強化效果。柴堆是事前就堆疊好的，上面裝飾有列寧相片和威瑪共和時期的旗幟。

很多地方，黑名單上的書籍是以運堆肥的牛車送抵廣場，感覺就像是送進刑場。有些地方還將書釘在枷上。學生們穿著正式系服，佩戴各地學生會徽章，一同遊行的還有穿著制服的希特勒青年團、衝鋒隊、親衛隊及準軍事組織「鋼盔前線士兵聯盟」，軍樂與軍歌響亮，比方說納粹戰歌〈國家社會主義之歌〉。一面按照儀式將書籍丟入火堆，一面念誦事先準備好的九句「火咒」，咒文裡還會提到被譴責的作家名，並詳列其所犯的罪。

學生、教師、校長和當地的納粹領袖會對群眾發表演說，於是引來更多人群聚集。在柏林，大家相信聚集在歌劇院廣場的民眾多達四萬，其他城市據報也有近一萬五千民眾。柏林各活動現場直播的數字更多，戈培爾則是在廣播中對群眾演講。現場還有一組攝影人員拍攝活動點滴，影片稍後在全德各大戲院放映。

戈培爾才剛成立他的宣傳部，便私下慫恿學生主動出擊，就在赫爾曼所擬的黑名單成了官方文化政策。不過，對於如何執行文學政策，納粹的革命運動中有各種不同調的想法。某些派別的人士擔心國際會強力譴責焚書之舉。新上台的政權出現一股言之有理的恐懼，擔憂1933年春天遍及全德國的大量右翼革命會失控。即使是戈培爾仍要等到十拿九穩後，才公開支持這些行動。

焚書的意義超乎一切典禮，並非檯面上對德國圖書館與書架的整肅清理。戈培爾心知肚明焚書的象徵意義，不論是從歷史觀點或政治觀點來看，猶如新生德國的浸洗禮。透過火焚獲得滌淨，是新政權青睞有加的古老儀式。戈培爾在對柏林群眾的演說裡特別強調這點，聲稱「11月共和的知識根基從此奠定，自瓦礫之中，新生命將如鳳凰凱旋躍升。」

焚書之舉在德國四處此起彼落，持續至入夏。漢堡和海德堡等特定城市，也有多起焚書活動。不過當代的意見卻轉移了焚書的重要性。許多德國知識分子，如海因里希．伯爾（Heinrich Böll）和漢斯．邁耶（Hans Mayer）都對這些活動淡然以對，將其視為僅是學生的可笑之舉，雖然令人非常厭煩。他們相信，焚書是革命意志狂熱的展現，新政權會擺脫這些事的。

佛洛伊德（Sigmund Freud）對焚書的評語言簡意賅，「只有我們的書嗎？從前他們會把我們的和他們的一起燒掉。」其他人則對政治現實的遞變，相當震驚。作家褚威格日後在其回憶錄中形容，它「簡直難以想像，即使早有預料的人亦然」。

國際上對焚書之舉眾說紛紜。約有四分之一人士漠視焚書事件，以「荒唐滑稽」、「毫無意義」、「幼稚」視之。有些人，例如海倫凱勒（Helen Keller）、《新聞週刊》與作家路德維希．劉易士（Ludwig Lewisohn），則視其為對思想本身的野蠻攻擊。最強烈的反應來自設於紐約的「美國猶太裔國會」，認為焚書之舉代表當政者反猶太人，也是對猶太裔德國人施加迫害。為此美國各城舉辦示威遊行，1933年5月10日約有十萬人聚集紐約抗議遊行，是該城有史以來規模最大的一次示威活動。

焚書的顯著力道與其透過媒體產生的滲透力，在當時已是勢不可擋，然而，由於它們和二次大戰「猶太大屠殺」密不可分的關係，在戰後所引發的影響力更驚人。書籍遭焚雖非空前也非絕後，但是德國的焚書事件最終卻變成歷來審查制度與壓迫最引人注目的代表，並且只要焚書事件再度爆發，就會成為一項道德警示。在美國，近期相同案例發生於1950年代，共和黨參議員約瑟夫．麥卡錫（Joseph McCarthy）的反共改革主張當道，美國眾多圖書館內凡是具顛覆傾向的書籍都被掃蕩一空，因而引發抗議活動。

焚書事件使納粹政權被冠上「文化蠻族」的臭名。焚書成了蔓延於1930至1940年代毀滅知識的象徵，那段期間內，納粹主義掌控了整個民族在語言、文化與創造力方面的抒發管道。不止如此，它們還顯示了納粹對敵人的種族大屠殺，除了有形物質，還包括文化。

與此同時，焚書的煙硝與其對文化的回響掩蓋了一些東西。後世對焚書事件的詮釋和納粹自己的解釋沒有太大差異，他們也認為焚書不過就是儀式性的運動和宣傳性質的演出。焚書的景象整體看來吸引力十足、效果張力強、頗具象徵性，以至於不該形諸於歷史。但是，焚書活動又變成殲滅文化的一種強有力隱喻，以致讓另一個使人不悅的事件相形見絀，那個事件就是納粹不單只是毀掉書籍，還做了更嚴重的事―他們同時也受到一股狂熱執迷所驅，收集書籍。

當德國焚書火焰的餘燼逐漸冷卻，納粹黨裡主掌知識與思想的核心人士開始籌備一項計畫。這項計畫並非要殲滅知識、文化與文學，而是要對付其他東西，其居心更為駭人聽聞。從各方面來說，1933年5月僅數萬本書遭到焚燬。可是，納粹黨所進行的劫掠卻沒收並劫持了更多的書，而且行動密不可宣。在學生肆意破壞柏林「性學研究學會」之後，衝鋒隊扣押該機構大多數藏書，超過萬本。然而，這些書沒被送往歌劇院廣場，而是送去衝鋒隊總部。

納粹不是要藉著消滅共產黨人士、社會共和黨、自由派、同性戀者、猶太人、羅馬人與斯拉夫人的文學與文化傳承，來消滅敵人。更貼切地說，納粹不是他們被指控的那種「文化蠻族」，也不是反知識分子。相反的，他們企圖創造一種新的知識分子，這種知識分子賴以安身立命的，不是自由主義或人文主義價值，而是他的國家與種族。

納粹不反對教授、研究學者、作家和自由派人士；他們要的是拉攏對方來打造一支知識分子與意識形態的武士部隊，讓對方用他們的筆、學說和著作為武器，向德國與國家社會主義的敵人開戰。

1936年3月，「猶太問題研究部門」開幕啟用，致力於合法化當局的反猶太政策；它是瓦爾特．弗蘭克（Walter Frank）主持的納粹歷史性機構「國立新德國歷史研究院」轄下單位，集中火力要向全世界證明德國的野心具有正當性，要以科學矮化德國的敵人，並且為第三帝國打造知識根基，成就千秋萬世大業。就如同羅馬帝國般，國家社會主義的基礎典範，不單只有武裝軍力和建築，同時也包含歷史學家與詩人，千秋萬世的帝國將不止在浴血石塊中崛起，也將因文字而屹立不搖。

這場戰役中，書籍並非尋常武器。納粹不光是想在戰場上，還想在思想場域上打擊敵人；對他們來說，這樣的勝利才能死而不僵，即使種族滅絕、猶太大屠殺結束後仍能長久延續。所以不光是要抹淨惡行，還要合理化他們的行動。但納粹若想取得勝利，就不能只是毀掉敵人的文學與文化資產―而是透過偷竊、霸占與扭曲，以及透過違背他們改弦易轍的圖書館與檔案庫、歷史、傳統和記憶。就是要搶奪撰寫他們歷史的權利。

這樣的想法付諸行動後，遂成了全世界史無前例、規模最浩大的偷書陰謀。

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書籍介紹

本文摘錄自《偷書賊：建構統治者神話的文化洗劫與記憶消滅》，馬可孛羅出版

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作者：安德斯・李戴爾（Anders Rydell）

譯者：王約

為了建構德意志帝國的正當性與統治者的不敗神話，

一場組織縝密的偷書計畫席捲了全歐洲…

然而納粹竊取的不僅是書本，更奪走了其他民族的文化傳統與歷史記憶。

新聞記者李戴爾走訪荷蘭、法國、希臘、立陶宛等地，

追溯這段不為人知的文化掠奪與殲滅行動！

2009年，李戴爾開始追查散落在各地、被納粹佔為己有的藝術珍品，隨著這些文化寶藏陸續歸還原主，李戴爾意外發現，除了藝術品與古董被掠奪外，還有大量書籍被深藏在圖書館裡。這些館藏規模極大，從大西洋岸到黑海邊，自阿姆斯特丹、巴黎、羅馬、塞薩洛尼基到維爾紐斯，所有文化出版重鎮全被洗劫一空。

書本不僅是財產，更是記憶的所在

歷經幾個世代打造而成的圖書館與私人藏書，都是文化、語言的骨幹，更是族群、家庭和身份認同的核心。這場驚人的文化浩劫，而今只餘斷簡殘篇。雖然二戰結束了，卻還有許多書籍被丟棄在原地，或者重新整編到德國圖書館內，許久不再有人聞問。納粹是掠奪這些書籍擁有者的思想盜匪，他們搶奪了歷史、人性與一切的記憶。如今，隨著藝術品的歸還計畫啟動，這些文學遺產終於重見天日，過往豐富的文化雖然不能再復原，但這段歷史應該被紀錄下來，見證文化傳承的珍貴。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航