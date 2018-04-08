一向聰明的猶太祖父，在希特勒屠殺前做出留在德國的致命判斷

文：安德斯・李戴爾（Anders Rydell）

克莉絲汀捧起一疊A4紙，她在上面用綠色簽字筆以大寫寫了我的名字。其實不必如此，因為坎諾克的小車站裡只有我們兩人。不過稱它為車站有點誇大，因為它只是個提供柴油車喘口氣的休息站，也正是這輛車把我從伯明罕送來此地。坎諾克位於英格蘭中部的史丹佛郡（Staffordshire），是個古老的煤礦鄉，磚造房屋築有陽台，是當年煤業還是小鎮經濟命脈時所建。但是經過了柴契爾時期，現今一片蕭條寂寥。

「大家都說我們擁有全英格蘭最高的生育率，但我不知道是不是真的。」克莉絲汀說，她正開著車載我去不遠處的祖厝，就在坎諾克唯一一條「夠標準的」街上，她笑著說。克莉絲汀是個又高又瘦的女性，年約五十來歲，談吐有著英格蘭人所謂的「風趣」，在附近的學校擔任音樂教師。

克莉絲汀在米色皮沙發上坐了下來，深深吁了一口氣。屋外花園遼闊，邋遢蓬亂。她雙手捧著這本橄欖綠的小書，看了許久後，再看著我。

「今天我在臉書上寫著，我在等這本書。原本還想做點別的事，可是通通不順。我一直一直都在等著這本書回來。我也一直問自己，為什麼？我是說，其實我根本沒辦法讀它，它寫的是德文。我真的只是想要它吧，我覺得。雖然我是基督徒，卻始終覺得自己非常像猶太教信徒。每次一講到猶太大屠殺，沒有一次不哭的。覺得自己跟這些事息息相關。」克莉絲汀邊說邊翻著書頁，每翻一頁，停一會兒，才又翻到下一頁。

「我非常感激這本書，因為……我知道我的英國裔外祖父。他們活著，然後死去。沒有祖父，很正常。很多人都沒有，可是卻有點那麼不尋常。我沒有他們的相片。這裡有個洞，情感上是真空的，希望你聽得懂我在說什麼。始終有什麼東西懸在半空中、有什麼東西沒有表達出來。」克莉絲汀說，捏緊這本書。

「你知道嗎？我父親從不提這件事，關於過去、戰爭。但是我的姑母卻是無時不刻不斷說起。她是兄弟姊妹中最年長的，因此也是他們當中最『日耳曼的』。她應付這件事的方式就說出來；而我父親卻是用沉默來處理它。我從小就知道發生了很可怕的事。我知道祖父母死於戰爭。後來我發現他們是被毒死的，只不過小孩子並不曉得那代表什麼意思。聽起來像個故事，但你不了解它。之後，我又知道他們死在奧斯威辛集中營。等我長大後才明白，才掌握到關鍵所在。發現他們在毒氣室停工前十天才遇難時，我非常難過。那真是令人痛苦難忍。我想像著自己就搭著那輛火車，挨餓受凍，然後直接被送進了毒氣室。那讓我感到崩潰，而且永難平復。」

克莉絲汀站起身來，走到一張桌子旁，桌上攤放著她的家族史卷宗和檔案。這批文獻有很多是德國歷史學家托瑪斯．翁格勞貝（Tomas Unglaube）給的；翁格勞貝一直在研究寇伯克家族。她從其中一個卷宗取出了一張家族相片，二次大戰爆發前拍攝的。相片右側坐著理查．寇伯克，是個圓臉的老人，蓄著整潔的鬍髭，雙手緊握。他的妻子夏洛蒂坐在正中間，對著相機微笑，兩鬢灰白。三名子女圍著夫妻倆站立，女兒珂兒（Käthe）和伊娃瑪麗亞（Eva-Maria），以及克莉絲汀的父親赫爾穆特（Helmut），把手擺在父親肩上，拍照時他年約十八、九歲。

1927年，寇伯克家族從波蘭的弗次瓦夫（Breslau）遷居德國柏林，當時理查在柏林市政府找到一份工作。寇氏一家是基督徒，未曾認定自己是猶太人。戰後50年，最年長的姐姐珂兒寫了一本回憶錄，克莉絲汀拿給我看：

在希特勒出任總理後的這個星期天，父母親說出了我們的猶太裔背景。兩人都不是虔誠的猶太教徒，他們在教堂結婚，也從未見過任何猶太教的習俗，還教導我們子女要以基督教方式禱告。可是他們的祖父母一直都是猶太教徒，因此，根據希特勒的定義，他們也是猶太教徒，並且基於同樣的理由，我們也是。

1933年之前，理查就已經被降職去做較無足輕重的職務，不過之所以還能保住飯碗，是因為他在一次大戰期間曾在德國軍隊裡當過前線戰士，獲頒鐵十字勳章。然而，1936年時，《紐倫堡法案》一通過，45歲的理查就被強迫退休。珂兒描述了她的家庭在1930年代時的生活，以及她如何在逐漸被孤立中成長的過程：

我以前在學校裡是個風雲人物，可是我擔心假如我的朋友們發現了，他們就再也不願意和我往來了。因為那樣的理由，我對真正的友誼保持距離，也不再去或請老朋友在家聚會。和猶太人往來，很可能讓他們或他們的父母陷入險境。

「真慘。在父母說出來之前，這些孩子並不知道自己是猶太人。但我不明白他們為何留下來，為什麼不移民？我的祖父是個聰明人，怎會犯下如此大錯？他以前是個高階的市府官員。難道他看不到風雲即將變色？」

克莉絲汀的姑母在錄音回憶錄中回答了這個問題，她的答案或許也適用於許多選擇留在納粹德國的人：

原因是我父親的堅持己見：我們是德國人，我們屬於這裡，而希特勒（那個蠱惑人心的奧地利政客）不會把我們趕走的。他和他那些瘋狂的思想不會永遠都在。我一向聰慧又政治消息靈通的父親，竟犯了這樣一個判斷上的致命大錯。

任誰都能看出來，在珂兒的日記裡，羅網緩緩收緊。她的父親丟了工作，朋友們被蓋世太保押走，兄弟姊妹一個接一個不能上學。身為退伍軍人子女，他們家的小孩還能去上課，但其他猶太裔孩子全被踢出學校。1938年11月爆發了「水晶之夜」襲擊猶太人事件後，就連理查也不得不承認前景堪憂。但是一切為時已晚。就在大戰開打前數月，寇氏家族千方百計想把孩子送走。家中最年幼的女兒伊娃瑪麗亞在「難民兒童運動」被送走，而赫爾穆特和珂兒分別以工作簽證與學生簽證離開。珂兒是最後離開的，在八月初，時值宣戰前一個月。

「在了解到苗頭不對時，一切都太晚了。我的祖父母不惜一切代價要把孩子送出去，不幸的是，自己卻沒有設法逃走。他們沒有足夠的資金為自己打算。」

大戰爆發後，孩子與滯留德國的父母親間聯繫時有時無。他們常寄來一封信，但信中只給孩子們「零碎的訊息」。孩子們知道父母已被逐出家門，搬到夏洛特堡一個僅有一間小臥房的公寓；祖母失蹤，很可能被驅逐到「東方」去；還有，他們幾乎沒有食物。珂兒收到的最後一張明信片，寄自特雷津集中營，他們的父母在1943年被流放到那裡。之後便音訊全無。

這本橄欖綠小書《法律、國家和社會》很可能就是在寇柏林寓所失竊的，當時被驅逐的猶太人家中也慘遭掃蕩。書是如何輾轉從那裡到了「柏林市立圖書館」的，過程成謎。不過可以確定的是，它只不過是遭扣押、分揀後出售的數十萬卷藏書的一本。

經過漫長等待，克莉絲汀終於捧著她祖父的書。這本書是理查．寇伯克（Richard Kobrak）唯一被歸還的遺物。｜Photo Credit:馬可孛羅出版

寇氏姊妹在英格蘭被安置於各種寄養家庭裡，繼續就學。可是克莉絲汀的父親赫爾穆特時年19歲，遭政府拘留。

「大戰爆發時，他被英國人逮捕。英國人擔心既然他是『德國男孩』，就是敵人。起初，被流放到曼島，後來和其他德國人被送上一艘船，要運往澳洲，扣留在當地。」

1940年夏天，他與2,542名外國敵人被祕密送上惡名昭彰的「敦拿號」運兵船，運往澳洲扣留。這兩千餘名「外國人士」，有一些是猶太難民，年紀介於26到60歲之間，他們在歐洲逃過了納粹一劫。船上顛簸了57日，每日都恐怖至極：

這艘船嚴重超載，吊床互相撞來撞去，很多人被迫睡在桌板上或地上。20個人要共用一塊肥皂，十個人輪流用一條毛巾……茅廁氾濫成災，瘧疾席捲全船。肉體受虐、被槍托毒打是家常便飯。有一名難民夜裡想上廁所，但這是禁止的，因此肚子挨了刺刀。

赫爾穆特後來被釋放，想盡辦法回到歐洲，可是他所搭乘的船卻被英國強征軍用。

「英國人把他丟包在（印度）孟買。他當時20歲，沒工作，沒錢，無家可歸。他告訴我，他在街上走了三天三夜。終於，在棉花工廠找到了一份差事，但始終沒能回到英格蘭，直到1949年才得償所願。他也從不提在『敦拿號』上的事，很可能是受到極大的精神創傷。要不是我自己做調查，也不會發現這些事。」克莉絲汀說。

她告訴我，她父親畢生至痛就是未能受教育。

「我不認為他能釋懷。他以前在學校才華洋溢，卻不得不放棄。他一直夢想成為醫生。他長袖善舞，但仍有普魯士人對正義與責任的理想情懷。我能想像他成為醫生的樣子，可是他卻只能在倫敦的珠寶業工作。他熱愛閱讀，是個不折不扣的書呆子。每次不管去哪度假，都會帶上一整箱的書。」

克莉絲汀的父親赫爾穆特死於1994年，她從那時開始調查家族事蹟。過去十年間，透過翁格勞貝的協助，她一直嘗試著勾勒父親與祖父的生活。一疊疊檔案和卷宗、一張張從檔案裡抄寫的紙片堆滿書桌，但也只是她想努力組合起來的部分資料罷了。

「今年，翁格勞貝不斷寄來一箱箱包裹，裡面全是相片、研究論文和文獻資料。之後，我們嘗試著把一切組合起來，就像一片片拼圖。我只知道發生在父親身上的某些觀點，因為他不願意講的事情太多了。只有一回他鬆口。那是耶誕節，我苦惱著，心煩意亂，不想和別人說話。於是他走到我身邊，告訴我關於『水晶之夜』的事。當時他年僅14，擔心被捕，所以逃跑了，然後在一個又一個藏身處徹夜不停地走來走去。」

夜幕低垂，我們已經談了好幾個小時，決定明日再敘。她的丈夫馬克．艾爾斯（Mark Ellse）始終在這個蕭條的花園裡作陪，後來還開了一瓶波爾多紅酒。他很健談，是個退休校長，穿著室內便鞋和浴袍走過來走過去。

「咱們得喝最棒的酒，慶祝一下！」

克莉絲汀給我們做了砂鍋燉鹿肉，搭配烤馬鈴薯和小洋白菜。在我退下進客房前，她指著掛滿屋子的姑母伊娃瑪麗亞畫作給我看―表現主義風格的田園畫，色彩鮮豔，有很多南法的主題。

「她是最小的一個，所以變得很英國人，極端反德國，絕不在有生之年踏上德國土地過夜，再也不願跟德國有任何關係。」

克莉絲汀站在廚房，埋首於一本酒紅色封面的書裡，書頁從上到下滿滿全是小巧整齊的藍色筆跡。那是她姑母珂兒的日記。

「大戰期間，她不斷寫著日記。第一篇始於1939年8月3日，她在那日踏上英格蘭，最後一篇是1945年3月。」克莉絲汀一邊說、一邊以餐巾拭著眼角。她說她每讀必哭，儘管近幾年已經稍好一點。她把祖父的橄欖綠小書擺在姑母的日記旁，我問她為什麼想要這本小書？

「因為我連一點他的東西都沒有。我有姑母的相片。我有一條帶個破洞的波斯地毯，是祖先留下的。我有父親的東西，可是我們沒有祖父母的任何東西。可是情感上，我和他們緊緊相依。我不知道會用這本書做什麼，就只是想要看看它、拿著它。這對我很重要。」克莉絲汀說。

她想讀一段姑母日記裡的話，於是翻到最後一篇，日期是1945年3月31日。之後姑母再也沒寫任何東西，因為她發現了「真相」，克莉絲汀解釋道，接著開始朗讀：

俄國人占領了整個東普魯士和西利西亞全境。他們立足於奧地利國土，並深入南斯拉夫。這看似大勢已定─堪可慰藉。我們聽說集中營裡有數千人被釋放到瑞士─之後會不會釋放更多？你們會不會身在其中？好多好多疑問，好多焦慮─可是唯一的答案卻是「等等看吧！」，就像學校裡的路易．帕爾默（Louis Palmer）說的「恆信不移！」。明天是復活節，我們所能做的就是─懷著希望。

相關書摘 ▶用焚書掩蓋偷書，納粹思想戰是掌握書寫歷史的權利

書籍介紹

本文摘錄自《偷書賊：建構統治者神話的文化洗劫與記憶消滅》，馬可孛羅出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：安德斯・李戴爾（Anders Rydell）

譯者：王約

為了建構德意志帝國的正當性與統治者的不敗神話，

一場組織縝密的偷書計畫席捲了全歐洲…

然而納粹竊取的不僅是書本，更奪走了其他民族的文化傳統與歷史記憶。

新聞記者李戴爾走訪荷蘭、法國、希臘、立陶宛等地，

追溯這段不為人知的文化掠奪與殲滅行動！

2009年，李戴爾開始追查散落在各地、被納粹佔為己有的藝術珍品，隨著這些文化寶藏陸續歸還原主，李戴爾意外發現，除了藝術品與古董被掠奪外，還有大量書籍被深藏在圖書館裡。這些館藏規模極大，從大西洋岸到黑海邊，自阿姆斯特丹、巴黎、羅馬、塞薩洛尼基到維爾紐斯，所有文化出版重鎮全被洗劫一空。

書本不僅是財產，更是記憶的所在

歷經幾個世代打造而成的圖書館與私人藏書，都是文化、語言的骨幹，更是族群、家庭和身份認同的核心。這場驚人的文化浩劫，而今只餘斷簡殘篇。雖然二戰結束了，卻還有許多書籍被丟棄在原地，或者重新整編到德國圖書館內，許久不再有人聞問。納粹是掠奪這些書籍擁有者的思想盜匪，他們搶奪了歷史、人性與一切的記憶。如今，隨著藝術品的歸還計畫啟動，這些文學遺產終於重見天日，過往豐富的文化雖然不能再復原，但這段歷史應該被紀錄下來，見證文化傳承的珍貴。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航