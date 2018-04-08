《練習不壓抑》：「身體斷線」不表示感覺不見

文：蘇益賢

壓抑的後果

伍迪．艾倫曾說：「我不生氣，我以生腫瘤來代替生氣。」這句話雖然無法用科學的因果關係檢驗，但研究的確證實，壓抑會對身心健康、工作表現造成影響。

研究者請參加實驗的人刻意隱藏、壓抑自己的情緒反應，比如說，請他們看恐怖片（像是《大白鯊》或經典鬼片），好讓他們出現恐懼情緒。但事先提醒他們必須壓抑任何感覺，不要讓外人知道。

結果，受試者表面上看起來成功壓抑恐懼情緒，身體卻騙不了人。研究者事先在他們身上接了儀器，用來檢視身體指標的變化（如心跳、膚電反應等，這些指標與情緒強度相關）。獲知要壓抑的受試者，他們的身體反應反而比另一組人（獲知不用壓抑）更劇烈而明顯。面對情緒時，身體似乎比嘴巴還要誠實。慢性疼痛患者身上也有類似現象，鼓勵患者壓抑痛的感覺，反而會讓痛的感覺更難忽視且維持更久。

身體斷線不表示感覺不見：斷線型壓抑

這類壓抑通常是不自主的。有別於上三種壓抑的「有意這麼做」，斷線型壓抑通常出於身體本能的保護反應。這種壓抑往往是下意識的、無意間發生的。只是，斷線並不表示感覺不見，只是一開始感受不到，或者很久之後才慢慢有感覺。

小虹小時候曾受到霸凌，雖然她告訴了大人這些事，但當時家人並沒有認真處理。因此，從小五開始，上學就意味著痛苦。當時的她時常做惡夢，想起那同學的臉、揶揄的話語。就算在白天，一想到要經過那些她曾經受到欺負的教室，就害怕了起來。某次被同學欺負時，小虹不再哭泣、吶喊，變得非常安靜，像木偶娃娃一樣，任由同學欺負。同學們雖然覺得奇怪，卻也不疑有他。只是，這種「沒反應的娃娃」反倒讓那些同學覺得無趣，因而停止了欺凌的行為。霸凌雖然結束，但之於小虹，那些記憶卻在夢裡無止盡的上演。她變得麻木，沒有情緒，有時甚至感覺自己與身體是分離的，「沒有感覺了」，這樣一來，就不會感到害怕、疼痛了，但一切也無所謂了。

這是一個創傷的故事，在故事裡，小虹突然與她自發的恐懼情緒斷了線，這種「斷線型壓抑」一開始是一種保護機制，保護故事主角在無法承受那些感受時，可以先不去處理那些過度強烈的情緒。

斷線型壓抑常與過往的創傷經驗有關。事實上，創傷是很常見的，以美國調查來看，約有七成的成人在人生某個階段曾經歷過創傷。創傷可能來自於天災（地震、火災）、人禍（戰爭、恐怖攻擊、目睹殺人事件），也可能來自成長過程，像是受虐（言語暴力、肢體暴力、性虐待）、不當照顧或受到忽視、在學校或職場受到霸凌、排擠、目睹親人突然逝世等。許多看似「不要想這麼多，沒那麼嚴重」的生命經驗，都可能在一個人的生命中留下一些疤。

嚴重創傷後，我們很可能會出現「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）。不過，依據創傷嚴重程度、個人調適能力與年齡等，不是每個人都會符合「疾病診斷」，但相關症狀卻很常見。大腦對於情緒強烈的事件，記性會特別好。因此，PTSD患者時常會做惡夢，在白天回想起事發當時的畫面，情緒容易受到驚嚇。常常處於這樣極度不舒服的狀態，許多患者開始出現「斷線型的壓抑反應」。旁人眼中的他是情感麻木而疏離的；或者嚴重到符合臨床上稱為「解離」的標準，也就是極度的斷線狀態，一個人感覺自己「不是自己」，與自己的身體不在一起。

一般情況下，我們可能沒有經歷過極度嚴重的創傷事件。不過，小時候若遇到一些狀況或危機，超過當時我們的能力範圍，無法解決，因而帶來強烈的情緒壓力，我們的身體也可能會不自覺使用斷線型壓抑做為保護。

斷線型壓抑後，身體其實還是有感覺，我們也還是有情緒；只是當下看起來毫無反應。斷線時，我們好像沒事。但只要碰到任何可以引發情緒反應的人事物時，情緒便會再度席捲而來。這就像是有些人會突然「暴走」一樣，本來看他都好好的，他可能也覺得自己沒怎樣。實情是，他已經承受了非常強大的壓力，因為斷線型壓抑一直在運作而沒有發覺。就在某天，因為發生了某件事正踩到他的點，斷線型壓抑的力道抵擋不住按捺許久的火山爆發，因而情緒失控、歇斯底里。

比擬物理學的「能量守恆定律」，心理學也有能量守恆定律，它指的是：被壓抑的感覺不會憑空消失，反而會尋找其他出口。故事裡的小虹，長大後變成一位過度敏感、疑神疑鬼、不易相信他人的人。即便小時候以斷線型壓抑來自保，那些暫時沒感受到的感覺，只是跑到未來，繼續影響著我們。如果讀者感覺自己出現這類因創傷事件而引發的斷線型壓抑，除了嘗試本書提供的方法外，也建議尋求專業人士（如精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師）的協助，早日處理這樣的問題，才能更完整的改善這類狀況。

壓抑失敗之後，還會補自己一拳

壓抑時，除了原本的初級情緒之外，我們的焦慮通常也會增加（這也算是一種次級情緒）。就像之前的阿烈，在壓抑失敗而大罵女兒之前的幾個小時，他一邊要克制憤怒，一邊擔心自己有沒有把憤怒克制好，這確實令人感到焦慮。

假設你正被老闆責罵，生氣的感覺出現了。你驚覺：「我現在可不能生氣啊！」於是，你把所有心力都用來壓抑怒氣。這表示，你可以專心聽老闆說話的腦力也被瓜分掉了。所以，剛才老闆在問你話，你可能沒聽見（結果老闆又更氣了）。當一個人很認真在壓抑時，當下反而沒有足夠的「大腦資源」可以妥善處理現況。

壓抑是很費力的事，很少會有人說：「我壓抑得輕輕鬆鬆。」我們聽到的通常是：「我拚命壓抑」、「壓抑累死人了」。但愈努力，反而愈失敗，這種結果讓人十分沮喪。

「我明明這麼努力控制情緒，卻還是失敗，我到底是不是太笨還是怎樣？」有些人會像這樣替自己貼標籤：「我就是脾氣差」、「我這輩子就是沒辦法管好脾氣」、「我沒救了」。這就是小標所說的「壓抑失敗之後，還會補自己一拳」的意思。光努力是不夠的，還要留意「努力的方法」是否正確。不然挫敗感一直累積，將轉變成無助感，容易使人自暴自棄，未來更不可能有改變的動力。

不談戀愛，就不會受傷了嗎：搞消失型的壓抑

壓抑的後果除了可能使人自暴自棄外，也可能讓人變得自我封閉。如果知道做某件事後，「有可能」要面對不舒服的情緒，與其這樣，那還不如一開始就不要去做，這就是搞消失型壓抑的機制。

這就像是告白幾次失敗後，因為害怕被拒絕的痛苦，便把自己「關在」安全的地方，放棄談戀愛。把自己關起來，一勞永逸地避開所有痛苦。我們也許逃掉了「痛苦」的感覺，卻也同時放棄了「快樂」的機會。這是搞消失型壓抑最大的後遺症。

之前提過，人類行為的一大特性是趨樂避苦。趨樂是一種「前進」，去追求會讓我們高興、感覺有意義的事；避苦則是一種「閃躲」，是出於防衛而限縮的行為。當一個人把力氣都用在「閃躲」時，他的人生不會有充實的感覺。沒有留足夠的力氣給「前進」，去做真心想做的事，我們會不知道自己為何而活。

一個害怕被拒絕而把自己關在房間的人，如果不踏出門交朋友，永遠沒有機會知道，世界上原來有人不會拒絕自己；也沒有機會知道，自己其實能夠承受被拒絕之後的不舒服。他無法理解不舒服其實是很正常的感受、不壓抑也沒關係。繼續躲在房間，看似安全，但其實所有心力都用在避苦。久而久之，他會把「被拒絕的不舒服」看得愈來愈可怕。

這跟看牙醫很像。你知道最近牙齒有點狀況，但不想面對看牙醫的恐懼，於是一直忍耐、壓抑、忽視。一個禮拜過去、兩個禮拜過去，牙齒痛的感覺還是在，而且「害怕看牙醫」的感覺愈來愈強烈。亦即，你愈努力逃避某種東西，那東西帶來的不舒服反而會隨時間而放大。唯有出門去看牙醫，正視內心的恐懼，你才有機會改寫那種恐懼與你的關係。

長期仰賴「搞消失型壓抑」，我們的生活會愈來愈限縮。有愈來愈多人、地方、東西、事件與情境，是我們不想接觸的。一開始是「不想」，後來會變成不願意接觸、不敢接觸、不知道如何接觸。因此，如斷線型壓抑一樣，通常在長期使用「視而不見、改頭換面、用力趕走型」這幾類壓抑失敗之後，我們接著會採取的策略就是搞消失型的壓抑。但可惜的是，跟其他壓抑一樣，搞消失型壓抑還是會失敗。

為什麼我們老是在壓抑

為什麼明知壓抑的幫助有限，我們卻還是很常壓抑？

不妨透過「時間軸」來思考。先前提到，壓抑可以讓我們「短暫的」遠離不舒服。更精確的說，壓抑可以讓我們「短暫且快速的」遠離不舒服。行為心理學指出，當兩件事發生的時間靠得愈近，我們愈容易把它們連結在一起。同時，先發生的事，我們會先記得。

如圖示，不適感出現後，我們「壓抑」（事件一），並快速得到「舒緩的感覺」（事件二）。因為事件一、二幾乎是同時發生的事，所以我們會得到這種結論：「壓抑帶來舒緩的感覺。」（其實是錯覺）

隔一陣子之後，我們才會發現，被壓抑的東西依然會逆襲，而且還造成其他不好的結果。但因為事件一（壓抑）與事件三（長期不好的後果）在時間軸上相隔太遠，我們很難將兩者連結在一起。

Photo Credit: 時報文化

這種思考方式可以解釋很多現象，比方說：為什麼明知道有一個很大的報告要交，我們卻總是拖到最後一刻才面對？

一想到要寫報告，心情就開始沉重。想到要跑一堆地方、打一堆字，更煩的是動腦的感覺（不適感）。因此，我們決定不要面對，選擇壓抑（事件一）。接著，我們跑去看影集、逛臉書，享受當下美好的時光（事件二，舒緩）。不過，等到三個月後要交報告時，在短時間內生出一份大報告的痛苦（事件三，壓抑物逆襲、其他不好的後果）雖然很劇烈，但是因為離當初的事件一（壓抑，不要面對）太太太遠了，我們才很難就此記取教訓。這也是為什麼我們明知逃避、拖延、壓抑不好，卻常難以記取經驗的原因。期待讀者在了解這樣的原因之後，對於自己常常壓抑這件事，能放下過多的自我苛責。

想再次提醒的是，壓抑本身並非絕對不好，這是每個人都會使用的一種因應策略，在彈性而適度的使用下，並無大礙。我們會壓抑，是因為壓抑曾經有用。期待經過第二章的討論，大家能看清楚壓抑的機制到底是什麼、有何限制。

相關書摘 ▶《練習不壓抑》：把負能量炸彈帶到「接納小房間」

書籍介紹

本文摘錄自《練習不壓抑》，時報文化出版

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作者：蘇益賢

本書特色

將艱深的心理學知識，化為實用方法，讓你不再把壓抑變成壓力

別再假裝不在乎，以為壓抑可以息事寧人。如果連你都不傾聽自己的心聲，誰又有義務了解你？坦然面對內心深處的情緒與想法，明白自己的渴望與失落，才能真正和人交心，建立和諧的人際關係。

提到壓抑，你腦海浮現的畫面是什麼？是下屬面對難搞老闆時的有苦難言？是瀕臨氣炸邊緣時，努力不讓情緒爆發？還是阿妹的經典歌詞「想哭但是哭不出來」？「壓抑」常常存在你我之間——戒不掉大吃大喝的大學生、不敢說出真心話的未婚妻、借酒澆愁的上班族、流連於一段段感情，始終定不下來的漂泊男子漢、把拖拖拉拉當作例行公事的自由工作者，又或者在關係裡始終離不開對方的妻子……

類似的劇本不斷上演，雖然故事的內容、人物、劇情都不同，但「壓抑」都是核心因素。儘管壓抑如此常見，我們卻鮮少深入了解它，往往等到壓抑變成壓力，才意識到問題的存在。

本書從壓抑的「how」開始，介紹五種典型的壓抑方法。其次，帶領讀者聚焦壓抑的「what」，探討我們到底在壓抑什麼。接著，解開壓抑的「why」，釐清我們為何壓抑、哪些因素影響我們的選擇。最後，將介紹兩種破解壓抑的工具——接納與價值觀，引導大家設定各自的「解壓行動」。

Photo Credit: 時報文化出版公司提供

【練習不壓抑——傾聽、表達與解壓工作坊】

基礎篇——第一場 5月5日（六）早上10點至中午12點30分

基礎篇——第二場 5月19日（六）早上10點至中午12點30分

活動地點：有時聚聚時報本舖（台北市和平西路三段240號一樓）

進階篇——5月26日（六）早上10點至中午12點30分

活動地點：時報出版大樓（台北市和平西路三段240號二樓）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航