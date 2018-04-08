《練習不壓抑》：把負能量炸彈帶到「接納小房間」

文：蘇益賢

「宣洩」有用嗎？

出於直覺，「宣洩」似乎是破解壓抑的好方式。不過，科學研究是否支持這種說法呢？很久之前，心理學家確實認為，既然壓抑對身心不好，那提供一個不壓抑的宣洩管道，應該就能處理掉壓抑帶來的負面影響。第一個有這樣念頭的人，正是祖師級心理學家佛洛伊德。

佛洛伊德定義了「宣洩」（Catharsis）的概念，認為「將內心壓抑的經驗，透過具體行動釋放出來」，對人的身心健康有幫助。以「生氣」為例，如果持續累積怒氣，可能就像氣球一直打氣一樣；長期壓抑的後果就是早晚爆炸。因此，在治療時若能引導個案表達、展現自己的憤怒，就能反轉壓抑的不利影響。在邏輯上，這種處理方法看似正確，因此在歷史上確實被使用了一陣子。

後來，心理學開始走向「有幾分證據說幾分話」的時代。相關研究發現事情沒這麼單純。宣洩怒氣反而會讓一個人「更容易」有這樣的情緒。他們找了一群沒有攻擊性的小孩，發給他們玩具（如槍械、刀子等暴力玩具），鼓勵他們在實驗室踢傢俱、破壞環境等，藉此展現不開心的情緒。之後，研究者追蹤這群小孩在家的行為，發現他們確實比較「不壓抑」了。不過，他們不壓抑的方法是增加攻擊行為，甚至比之前還要有敵意和攻擊性。研究者解釋，很可能是因為他們把宣洩這件事情「學起來」了。

以台灣員工為對象的研究發現，在工作時對同事展現怒氣之後，憤怒情緒不減反增。同時，除了處理憤怒的餘波之外，當事人還會變得憂心忡忡，一直回想自己剛剛犯的「錯事」，反而要花更多力氣去修補衝動造成的後果。

宣洩式的情緒表達，反而使我們對自己不喜歡的情緒（如生氣）「熟能生巧」，進而讓它更常出現。宣洩過後，反倒得更常面對那些負面情緒，有沒有覺得這種結果和「壓抑」其實很類似？

近幾年，網路開始流行「靠北ＸＸ系列粉絲團」，提供網友在網站上匿名釋放負能量。宣洩當下，感覺應該是不錯的。不過，這樣「靠北」完的舒服效果會維持多久，值得思考。「靠北」的時候，是不是又再次提醒自己這些狗屁倒灶的事情？過度沉浸在這些負能量裡，是不是反又增添更多無力感？同時，把所有力氣都用在靠北時，又還剩多少力氣，可以去追求會帶來好心情的事呢？

「刺激」和「反應」之間

遇到事情，或者說，接收到一個「刺激」之後，我們會做出一些回應，用心理學的術語來說則是做出「反應」。這種「刺激——反應」的連結，是所有生物的本能。人類與其他生物的差異之處在於：我們是少數能在刺激與反應「中間」（也就是在做出反應之前）停留一段時間的生物。若我們能在「中間」停留久一點，就更有機會做出不同的反應。

不過，要能停留在中間久一點並不簡單。如果刺激是比較正面的（像是「看到麥香魚」），我們通常難以抵擋這個刺激帶來的「誘惑」，會想快速做出反應（把它買下來吃）。如果刺激是負面的（像是「被老闆罵」），想要待在中間，就得跟生氣的感受共處，更是件不舒服的事。因此，在刺激與反應中間，我們常做的事並非「待久一點」，而是「壓抑」。

壓抑後，我們得不到「刺激」提供的資訊，也聽不見自己內心的聲音。選擇宣洩則是另一種極端，我們被不舒服帶來的感覺給逼急了，當下決定速戰速決、聽直覺行事，快把事情了結；這種衝動決定，常常是不明智的。

刺激 中間 反應 被老闆罵 生氣、憤怒（選擇壓抑） 持續壓抑：忍氣吞聲 壓抑失敗：嗆回去 不舒服、生氣（選擇待在這邊） 尷尬看著老闆 老闆發現自己情緒太過了，主動說抱歉 詢問老闆在意的地方可以如何改善 想到之前也有同事犯過同樣的錯，理解老闆為何這麼生氣

存在心理學家法蘭柯（Viktor E. Frankl）曾說，所謂的自由，乃存在於刺激跟反應之間。生活是這樣子的，我們通常不能「選擇」要面對哪些刺激。我們既無法選擇老闆，也無法逃脫升學壓力。我們能做的，就是練就「做出更多好反應」的能耐。此處關鍵的技能是「接納」。

Photo Credit: 時報文化提供

不壓抑也不宣洩，而是「接納」

先來澄清接納的意思，千萬別把它誤會成另一種壓抑，把它跟「逆來順受」連在一起，或逕自解釋為：既然接納了，那就展現出來。這樣一來，不就等於是宣洩嗎？

接納容易混淆之處在於，一個人是否接納，看的不是「外在行為」，而是你心裡如何「面對」這些正、負面感覺。也就是說，我們很可能內心正在接納，但是外表行為卻是不動聲色（乍看很像在壓抑）；也可能在展現情緒的時候，心裡並不接納這些情緒，那麼這就是宣洩。

負面想法和情緒會帶來「負能量」，如果我們壓抑，結果就像是炸彈「內爆」；如果宣洩，則是「外爆」。而接納的意思是，我看見、我知道、我感受到內心有一股負能量，我理解它的存在、知道它在釋放的訊息，但不打算衝動的處理它，而是把它帶到處理炸彈的「接納小房間」。接著，採用一些個人的判斷準則（也就是第五章要介紹的價值觀）來決定要如何處理這顆炸彈。

接納：騰出空間來安放

接納是主動、富有力量的。接，意指「承接」，不管刺激出現之後，我們在「中間」感受到哪些感覺、想法、情緒，在第一時間都先接住它們。納，指的是「騰出空間來安放」——這就是接納時唯一要做的：「把這些感覺接住，然後放在適當的位置。」不包括其他多餘的動作，像是：

「跟某個感覺開始聊起天來」

「覺得這些感覺很討厭」（這是批判）

「想要把A感覺改成B」（這是改頭換面）

「假裝它不存在」（這是視而不見）

「想要用力把它從腦海中趕走」（這是用力趕走）

接納不是「喜歡」，不是「愛」。

比方說，房間裡擺著一隻壞掉的娃娃。我接納房間裡有一隻壞娃娃，並不表示我要喜歡、愛上它。僅僅只是，我了解壞娃娃在那邊，允許它在那邊，接受這個現實。我不必把它變成好娃娃、把它從房間移開、假裝它不存在。

接納的力量

接納的心態往往能幫助我們看清現實，進而導向實際的問題解決。很多人因感情與婚姻的狀況來接受心理諮詢，不過，這些人通常都不是第一時間就選擇來面對這些狀況。雖然早就知道另一半（或自己）有狀況了，卻沒勇氣在第一時間就面對與接納現實。逃避、壓抑之後，問題拖久了反而更難處理。接納時，我們不一定是舒服的，但至少是清醒的。持續練習接納之後，我們與不舒服共處的能力也會變強。

接納不是「完成式」，而是「進行式」，是一種常常需要提醒自己的「生活方式」。因此，我們不會說「我已經接納完了」，而是「我現在可以試著接納這些經驗看看」。接納不會成功，也不會失敗，而是一種需要練習的心態。

接納出於個人的選擇——在刺激和反應中間，我們帶著自覺，選擇與現況「和平共處」。不急著改變現況、做出反應，練習讓自己在「中間」待久一點，看清楚外面現況，也聽清楚內心聲音。當我們願意接納時，壓抑的影響力就會變小。

當我們處於負面情緒或思考下，常會錯估這種痛苦維持的時間。科學家發現，人類很不擅長「情感預測」，時常高估痛苦維持的時間。當我們覺得痛苦會持續很久，就更可能用壓抑來解決問題了。尷尬的是，一旦我們壓抑，痛苦（變得）維持更久，反倒真的證實我們當初的猜測。若我們願意換個方式，用接納取代壓抑，才有機會發現事情跟我們「預測」的不一樣：情緒再痛苦，都會過去；想法再負面，都會離開。

處於「痛苦」時（不管是身體的痛苦，還是心理的痛苦），身體本能反應就是閃躲、避開。不過，我們其實太低估自己的抗壓性了。

運動科學和生理學研究「跑步訓練選手」發現，當跑者跑了很久，覺得自己快不行時，身體就會釋放疼痛、不舒服的訊號，提醒（或警告）跑者快點休息。不過，測量真實生理指標之後才發現，身體總是「太快」告訴我們自己不行了。生理數據顯示，我們其實還可以，身體真的還承受得住。因此，在運動訓練時，當身體告訴選手「你不行了」，教練會鼓勵選手試著與那種「快不行的感覺」共處，一邊接納身體的不舒服，一邊告訴自己「其實還可以再撐撐看」。一旦突破身體的舒適圈，就會激發潛能，下一次身體說「你快不行」的時間，也會往後延。

同樣的，當我們處於負面情緒或思緒風暴下而覺得非常不舒服時，身體也會出於本能去逃避或壓抑這些感受。但跟剛才的跑步訓練很像，我們不是做不到，只是沒有機會「知道」原來自己可以跟這些感覺共處。說服自己做得到的方法，並不是一直信心喊話說「我可以」、「我做得到」，而是用行動去實驗。

接納的好處

接納的過程會有點不舒服，但長久來說卻對我們有好處。研究找來一群大學生，把他們隨機分成兩組，請他們每天寫十五分鐘的日記，至少持續四天：

第一組寫日記時，被要求書寫「人生最痛苦的經驗」，可能是小時候發生的壞事、曾被傷害、霸凌等等。

第二組則書寫和情緒無關的日記，例如今天吃了什麼、去了哪裡、做些什麼事等等。

結果：第一組大學生在研究完成的時候，變得更不快樂，血壓也飆高了；第二組卻沒有這樣的反應。不過有趣的是，六個月後追蹤，身心健康變好的是第一組大學生，而不是第二組。

接納讓我們看清現況，我們會感到害怕，但也有可能因此得到力量，而有辦法好好面對不舒服。在另一項研究中，研究員找來一群「蜘蛛恐懼症」患者，告知他們等一下要與蜘蛛互動，然後把他們隨機分成三組：

第一組：請他們在心裡「說服」自己蜘蛛一點都不可怕（這很像是「改頭換面」的壓抑方式）。

第二組：請他們轉移、分散注意力到其他地方（這則是「視而不見」的壓抑方式）。

第三組：請他們在互動前，好好體會自己內心因為等一下要與蜘蛛互動而出現的情緒，去認真的感受、接納這種不舒服，並明確表達出來。

結果發現，只有第三組成員覺得自己比較有辦法、有意願離蜘蛛近一點。同時，練習接納「害怕」的第三組，在生理上出現「害怕反應」的程度反而是最輕的。

鼓起勇氣面對「不舒服」，真的很「不舒服」。至少在短時間內，我們得硬著頭皮去碰觸過去一直逃避的感覺。就像是在處理瘀血的傷口一樣，冰敷、熱敷勢必帶著痛覺，但這種帶著接納的碰觸，卻能協助身體加速處理創傷。接著我們要討論的是培養接納能力的具體做法。

相關書摘 ▶《練習不壓抑》：「身體斷線」不表示感覺不見

書籍介紹

本文摘錄自《練習不壓抑》，時報文化出版

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作者：蘇益賢

本書特色

將艱深的心理學知識，化為實用方法，讓你不再把壓抑變成壓力

別再假裝不在乎，以為壓抑可以息事寧人。如果連你都不傾聽自己的心聲，誰又有義務了解你？坦然面對內心深處的情緒與想法，明白自己的渴望與失落，才能真正和人交心，建立和諧的人際關係。

提到壓抑，你腦海浮現的畫面是什麼？是下屬面對難搞老闆時的有苦難言？是瀕臨氣炸邊緣時，努力不讓情緒爆發？還是阿妹的經典歌詞「想哭但是哭不出來」？「壓抑」常常存在你我之間——戒不掉大吃大喝的大學生、不敢說出真心話的未婚妻、借酒澆愁的上班族、流連於一段段感情，始終定不下來的漂泊男子漢、把拖拖拉拉當作例行公事的自由工作者，又或者在關係裡始終離不開對方的妻子……

類似的劇本不斷上演，雖然故事的內容、人物、劇情都不同，但「壓抑」都是核心因素。儘管壓抑如此常見，我們卻鮮少深入了解它，往往等到壓抑變成壓力，才意識到問題的存在。

本書從壓抑的「how」開始，介紹五種典型的壓抑方法。其次，帶領讀者聚焦壓抑的「what」，探討我們到底在壓抑什麼。接著，解開壓抑的「why」，釐清我們為何壓抑、哪些因素影響我們的選擇。最後，將介紹兩種破解壓抑的工具——接納與價值觀，引導大家設定各自的「解壓行動」。

Photo Credit: 時報文化出版公司提供

【練習不壓抑——傾聽、表達與解壓工作坊】

基礎篇——第一場 5月5日（六）早上10點至中午12點30分

基礎篇——第二場 5月19日（六）早上10點至中午12點30分

活動地點：有時聚聚時報本舖（台北市和平西路三段240號一樓）

進階篇——5月26日（六）早上10點至中午12點30分

活動地點：時報出版大樓（台北市和平西路三段240號二樓）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航