一台從石垣島漂流900多天來台的相機，遺失的背後是為了「救人」

（中央社）

日本女大生椿原世梨奈2年多前在石垣島遺失防水相機，海上漂流900多天，竟在日前於相隔234公里的台灣宜蘭，被淨灘小學生發現，椿原與岳明國小學童視訊，小朋友好奇提問怎玩到掉相機，椿原說當時遺失相機是為了救人。

位在宜蘭蘇澳海邊的岳明國小，算是較偏鄉的漁村小學，校內二到六年學生平時都會固定到校園附近的海邊淨灘，宣導海洋環保觀念，平時也會觀察一些寶特瓶的垃圾是從哪個國家飄洋過海來到台灣，但是他們27日卻意外撿到一件「寶物」。

「老師，我們竟然在海灘上發現一台相機！」五年忠班學生發現時，相機還以防水外殼保護，但外殼已經長滿貝殼與青苔，學童們好奇打開後，內部是一台機型是Canon PowerShot G12黑色相機。

五年忠班導師李公元告訴記者，偷看別人相機照片，似乎有點不太道德，但為早日物歸原主，全班師生經過討論後，決定觀察記憶卡內所有照片，看會不會有什麼線索，可以早日找到相機的主人。

他表示，事後全班檢視相機內所有照片，一起討論，推斷相機主人很有可能是日本年輕人，且由拍攝的場景看來應該是在日本石垣島上，另由照片中的臉形來看，也很像日本人，也有拍攝很美的海中潛水照片，猜測相機主人應該是在潛水時遺失。

李公元說，基於隱私，他們事後只在他的Park Lee個人臉書上，公開其中幾張照片，並委託友人將今天發現過程翻譯成日文，希望相機主人可以藉由電子郵件與他聯絡。

沒想到才一天的時間，28日李公元告訴記者，他於傍晚約5時30分收到一封署名東京上智大學外國語學部英語學科三年級學生椿原世梨奈的來信，信中表明兩年多前確實曾到石垣島潛水時，不慎遺失這台相機，很感謝神奇的網路世界讓她找到相機，她會找時間來台，親自感謝岳明國小師生。

李公元說，經過相機記憶卡中的照片人物比對，其中確實有椿原世梨奈，因此認為相機失主就是她無誤，他要感謝在協尋過程中所有熱心的台日網友。

「世界真的很微妙」，李公元還在臉書貼文透露椿原世梨奈去年3月的時候，她才跟朋友來過台灣旅行。李公元說，椿原世梨奈是被她日本的朋友通知，而知道這件事情的，她覺得很不可思議，大約30小時，她就被找到了。

椿原與岳明國小學童們今天30日首度跨國視訊相見歡，還相約6月一起去宜蘭海邊淨灘。

「嗨！你們好，我是椿原世梨奈，謝謝你們撿到我的相機」，在日本富士電視台協助下，椿原世梨奈上午透過網路視訊與岳明國小五年級忠班學生視訊，雙方好奇又驚喜，相互提問。

學生們及導師李公元問到：「大姐姐，妳怎麼會玩到把相機丟了？屆時今年6月若妳來台親自領回相機時，要不要一起去淨灘？我們如果有機會去日本，大姊姊肯當我們的導遊嗎？」

椿原世梨奈說，她在兩年半前與友人在石垣島潛水時，因朋友的氣瓶發生問題，她為了救人急忙上船，沒想到就在浮出水面時把防水相機遺失在大海中。事後，她搭船繞著附近海域尋找，也不知相機是浮是沉，最後放棄，沒想到兩年半後居然漂到宜蘭外海，被學生撿到。

椿原世梨奈表示，很期待6月台灣行時可以當面向學生們致謝、領回相機，也很樂意大家一起去當初發現相機的地方一起淨灘，環保愛地球；至於如果岳明國小學生有機會到日本，她會盡可能帶他們去玩。

椿原世梨奈開心說，這台相機當初是雙親給她的，拍了許多珍貴照片，當初遺失在大海後很對不起雙親，很訝異居然之後還能找回，相當感謝岳明國小師生，期待6月大家再相見。

椿原世梨奈也向學童問到：「當初你們撿到相機時，外觀已經變得如何？怎麼想到把相機裡的照片，放在臉書上協尋？」當時最先發現相機的學生何兆恩說，第一眼在海邊看到它時，還一度以為是廢棄的黑色盒子，本想當垃圾帶回處理，但仔細一看竟然是防水相機，還好沒有丟棄。

倍感驚喜的椿原對中央社表示，計畫6月到台灣感謝岳明國小的師生，至於是一個人或與同伴一同造訪，尚未確定。她去年到台灣旅行時，對台灣美食和台灣人的親切印象深刻，覺得台灣是個美好的國家，還想到台灣旅行。遺失的相機被尋獲這件事，更加深她對台灣的好印象。

她說：「如果因為這件事能讓台灣與日本的友誼更為深厚的話，那就太好了。」

喜愛浮潛的椿原被問到是否到台灣旅遊時，也下海浮潛？她表示，沒在台灣浮潛過，但如果有機會的話，很想在台灣享受浮潛之樂。她說，有很多臉友在她臉書留言，有人提到台灣的浮潛勝地，讓她頗感興趣。

岳明國小教師李公元也進一步對中央社表示，知道椿原6月要訪台拿回相機，其實拾獲相機的學童當中，有兩位5月初將到石垣島，參加與當地青少年帆船俱樂部的交流活動，所以他心想，如果椿原5月初能到遺失地石垣島拿回相機，別有意義。

李公元表示，岳明國小有帆船教育，幾年前因緣際會與石垣島的青少年帆船俱樂部締結友誼關係，今年的交流活動將盛大舉行。4月28日石垣島青少年俱樂部的成員首度駕大型帆船來台交流。5月1日岳明國小的6名選手、校長、教練等將搭兩艘重型帆船從蘇澳出發，隨俱樂部的帆船一同前往石垣島。

李公元說，他昨天在課堂上與學童們討論了一番，他希望把這段尋獲相機的故事拍成公益紀錄片或廣告，呼籲大家常去淨灘，愛護海洋。他認為，把故事拍成紀錄片會蠻感人的，或許椿原可擔任片中的主角。

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核稿編輯：楊之瑜