網紅「呱吉」改名「邱議員」決心參選，為何他選議員不選里長？

自從「網紅」柯文哲在2014年選上台北市長之後，網紅參政似乎成了一股新勢力，上週末「台大最狂教授」李錫錕才正式宣佈參選台北市長，昨（29）日知名YouTuber「呱吉」也宣布以無黨籍參選台北市議員。

日前才與台北市長柯文哲一起開直播的網紅「呱吉」邱威傑，近日傳出將參選台北市松山、信義區市議員，呱吉原本對外回應「No comment」，但29日他卻在新影片中正式宣布成為一名議員。

他曾就讀台灣大學人類學系，並以「南宮博士」之名在PTT或部落格發文寫遊戲評論，也曾當過迪士尼的數位授權經理、手機遊戲「神魔之塔」台灣最高營運職。他曾說自己30歲之前醉心於劇場工作，編導演過幾十部舞台劇，但30歲後進入職場當上班族，40歲後決心創業。

2015下半年，他變成一個搞笑、瘋狂的Youtuber。他說當時感受到網路影音的興起，他雖然不專業，但很有興趣，於是9月才開始的念頭，10月他就提了離職，然後一個月內把房子賣掉，12月就成立了YouTube頻道「上班不要看」。

「上班不要看」至今臉書上有34萬粉絲、YouTube上有27萬人追蹤，昨天釋出的新影片「呱吉40歲人生就此改變」中員工搞笑說「我們可以讓你馬上當議員，一個下午就能完成」，結果一行人跑去信義區公所的戶政事務所花了80元改名，把呱吉的本名改成「邱議員」，成為一名「貨真價實的議員」。

呱吉在改名時說「大家都跟我說選議員很花錢，要花個幾百萬、幾千萬，我跟你說不用，80元你就能做一個議員，我現在是邱議員，大家要給我respect。」

臉書上該影片至今（3/30 16:00止）有17萬人觀看，另外同步上傳的YouTubbe影片也有19人觀看。

雖然影片看似搞笑，不過呱吉坦言是真的要轉戰政壇，他說自己本來就有計畫想選里長，但聽聞柯文哲網軍的邱昱凱指「選里長不簡單，選議員還比較容易」，讓他內心開始動搖，因為里長似乎不是靠菜市場握握手就能選上，因此把目標改為參選議員。

他表示自己去翻了2014年台北市松山、信義區的選舉紀錄中，選舉人數大概是34萬，最低當選票數是一萬三千票，選票結構中，可以當選的有十席，其中五席是國民黨，四席是民進黨，一席民國黨。

他說，其中五席國民黨議員大多是「地方型議員」，配票也都配得很完美，幾乎都是一萬多票低空飛過。另外四席民進黨票數都比較高一點，有兩萬和三萬票的，是比較有人氣的「選舉明星」，他看完之後有個感想就是，「其實沒有很難啊！」

「如果這就是『上班不要看』的新挑戰呢？我要做一個史上最大的開箱影片，就是『台灣民主政治』的開箱影片呢？今天開始，我從零開始參與了台灣的選舉呢？」

呱吉進一步指出，下週將成立官方網站，用網路宣傳打選戰，並有信心擄獲20至30歲的選民，他自己的臉書粉絲年紀大多是年紀20至25歲的年輕人。

至於政見，呱吉僅誓言要打倒「國民黨的五個老白痴」，未來才會慢慢公布相關政見。

為什麼要「改名字」？

呱吉提到，他不希望一直被媒體追著問或是逼問，之所以用改名字來宣布參選，就是為了證明「我才是發動議題的那個人，我才是我自己的主人，所以我自己做出最強力的主張」。

呱吉也表示，「名字只是一個符號，只有我的行為能定義我，但是過去的行為也不能決定我，只有現在的我才是我。」

他說自己30歲以前沒上過班，但在35歲的時候證明自己也可以在企業裡擔任重要職務。他40歲以前沒拍過片，但只用兩年的時間證明自己也可以創作觀眾喜愛的內容。

他強調，「覺得自己做不到，幫不上忙，是台灣青年普遍的困境。我想用我與上班不要看的全體證明，所有事情都是有可能的。現在是再次挑戰新目標的時刻，對於我要做什麼，將要怎麼做，我會在未來逐一公布。」

他也進一步補充，但有一件事情是不變的，呱吉的人生晚長和孤獨的美食廢人會繼續，上班不要看企劃也會繼續。

同選區的現任議員怎麼看？

國民黨籍王鴻薇樂觀表示，網紅投入參選，或許可以炒熱松信區的選情，搞不好還可以沾光。民進黨籍的許家蓓認為，如果確定要選，時代力量方面可能比較會有影響，至於民進黨就繼續努力爭取選民認同。（時代力量預計2018年參選地方議員名單中，台北市松山信義區的代表是吳崢）

2014年松山信義區拿下第一高票（27,332票）的民進黨籍許淑華，對於網紅參政則說，任何人想要選舉，對議事程序了解、公共議題關注、可以提出論述想法，這樣的人都歡迎來選，但不要把議員變藝人化，議員還是有其專業在。

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核稿編輯：楊之瑜