《領導就要懂心理學》：如何運用改良馬斯洛需求理論的「ERG理論」？

文：藤田耕司

一、什麼樣的人能獲得性格信任

性格信任是關於人品與性格的信任。

若要發揮影響力、引導他人行動，性格信任是不可或缺的。

曾經有人找我商量過這種事：「屬下不聽話，我該說什麼才能讓這種屬下乖乖聽話？」

對方不聽話的原因，多半不是在於「說什麼」，而是「是誰說」。換言之，原因出在於說話者沒有取得對方的信任。

在缺少信任的狀況下，不論說什麼，言語都不具有力量，所以對方才會聽不進去。因此，重點在於自己要如何獲取對方的信任。

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所以，想要發揮影響力時，在關心「言語」之前，要先關心「關係」，從獲得對方的信任起步。

本章要談的是：如何獲得性格信任。

什麼樣的人才能讓人感受到性格信任？

其答案五花八門、因人而異，難以用理論或道理做出單一定義。

我在舉辦以經營者與商業人士為對象的講座、演講與進修活動時，會與聽眾討論形形色色的主題。其中也有這樣的主題：「什麼樣的人能讓人感受到性格信任」。另外，我在進行各種經營諮詢時，也會向經營者與商業人士請教同樣的問題，聽取他們的意見。

那些討論與回答可做為性格信任的一種思考角度，相當有趣且值得參考。以下是經常出現的答案：

認同我的人

與我有共鳴的人

能理解我的人

會提醒我的人

為了我好而責備我的人

給予我成長機會的人

不會表裡不一的人

言出必行的人

有始有終的人

遵守承諾的人

會說真心話的人

懂得同情體貼的人

會顧慮他人的人

具有付出精神的人

善於照顧他人的人

謙虛的人

具包容力的人

不矯揉造作的人

這些回答可分類為以下項目：

認同我、理解我等，給予我肯定評價而關係緊密的人。 會提醒自己、為了我好而責備我等，讓自己成長的人。 不會表裡不一、遵守承諾、言出必行等，言論與行動一致的人。 有付出的精神、善於照顧他人、懂得同情體貼等，為他人著想的人。

我將這些真實想法置入心理學理論思考後，有了非常有趣的發現。接下來，我將以這些回答為基礎，講述攸關性格信任的心理學內容。

二、改良馬斯洛的需求層次理論

性格信任擁有情緒性質，因此與「是否愉快」這樣的判斷標準，有著深切的關係。

「是否愉快」的反應，則與人類擁有的需求有關。人在需求獲得滿足時會感到愉快，沒獲得滿足時會感到不愉快。需求的種類極多，不過，美國心理學家亞伯拉罕．馬斯洛（Abraham Maslow）針對人類擁有的基本需求，提出「需求層次理論」（Maslow's hierarchy of needs），列舉的需求如下：

生理需求：為了維持生命而產生的飲食、睡眠、排泄等本能需求。

安全需求：欲確保安全而不使生命受威脅的需求。

社會需求：追求情感方面的人際關係、追求歸屬於團體或組織等，想要迴避孤獨的需求。

尊重需求：希望他人或團體認同自己很優秀或具有價值，也希望能如此自我認同的需求。

自我實現需求：想要將自己擁有的能力或可能性發揮至極限，想要具有創造力的需求。

需求層次理論說明，生理需求是層次最低的需求，人在生理需求獲得滿足後會產生安全需求，安全需求獲得滿足後會產生社會需求，也就是在低層次需求獲得滿足後，就會產生高層次的需求。

但是，我覺得在經營和商業現場活化組織與改善人際關係時，實際上無法這樣分析他人，像是：「現在這個人是處於社會需求滿足的狀態嗎？若是如此，下一個要滿足的就是尊重需求嗎？」要正確掌握他人的需求滿足到什麼層次，幾乎是不可能的。

我認為這種知識必須要能夠運用於商業現場，並讓現場產生變化，因此應該重視其實用性。

基於這個觀點，我在商業現場運用的是美國心理學家克雷頓．阿德佛（Clayton Alderfer）提倡的「ERG理論」，該理論是將馬斯洛的需求層次理論改良後發展而成。

ERG取自以下三種需求的單字首字母：

Existence（生存需求）：生存所需之物質性、生理性需求；食物與居住環境等需求；薪資、勞動條件、安全的職場環境等需求。

Relatedness（關係需求）：想跟家人、朋友、上司、同事、屬下以及其他重要的人，擁有良好人際關係並獲得認同的需求。

Growth（成長需求）：想在自己有興趣的領域中提升能力並獲得成長，以及克服不擅長領域的需求；想讓自己變得具有創造力或生產力的需求。

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阿德佛說明，在現代這種安穩的環境中，人類不會像馬斯洛需求層次理論說明的那樣，在下層需求獲得滿足後，才會產生上層需求，也有三種需求共存的可能。

阿德佛的ERG理論比馬斯洛的需求層次理論更簡單，並且更貼近商業現場。所以，對我而言也是易於運用的模式，它能實際在活化組織與改善人際關係上，發揮相當大的效果。

其中的關係需求、成長需求，與前面提及的討論結果第一、二項對應。

認同我、理解我等，給予我肯定評價而關係緊密的人。→ 能滿足自己關係需求的人。 會提醒我、為了我而責備我等，讓我成長的人。→ 能滿足自己成長需求的人。

將這個ERG理論置入經營與商業的人際關係來看，我判斷人們應該會從以下這種人身上感受到性格信任：能夠以令自己滿足的勞動條件支付薪水（生存需求），且彼此擁有良好關係，理解自己、認同自己（關係需求），並讓自己獲得成長（成長需求）的人。

實際觀察眾多公司後，我發現員工滿意度高的公司，其經營者都有以某種形式滿足員工這三種需求的傾向。

另一方面，高離職率公司的經營者則沒有滿足這三種需求的任何一個或以上。像是薪水太少；老是對員工動怒，吝於誇讚而沒有建立起良好的人際關係；或沒有給予成長的機會，只是讓員工做例行公事。這種對待員工的方式，容易使員工難以對經營者產生性格信任，結果導致離職率攀升。

要充分滿足生存、關係、成長這三種需求，絕非易事。但是，若經營者並非有意識地嘗試滿足這三種需求，沒有讓員工看見自己努力的模樣，就想讓員工對自己產生性格信任，的確很困難。

這不僅適用於經營者與員工之間的關係，也適用於所有人際關係。

書籍介紹

本文摘錄自《領導就要懂心理學：職場領導的50堂必修課》，本事出版

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作者：藤田耕司

譯者：郭書妤

「如果想在公司經營上獲得成功，就得了解人的本質……」——經營之神 松下幸之助

好的領導不管人，好的領導懂人「心」，

掌握人「心」，才有辦法做好企業管理！

無論是企業管理，還是商業活動，我們面對的對象都是「人」。只要是「人」，就會有豐富的內心活動，這些內心活動無時無刻不在左右著「人」的實踐行為。只知道一些「玩弄人心的技巧」，企業是沒有辦法永續經營的……

你需要了解「人心的本質」，讀懂「對方內心想法」，才能帶得動人！

作者身為會計師及記帳士，他體會到，在那些數字的背後，有著形形色色的人性故事。員工、顧客、進貨對象、外包對象……這些人會進行溝通、感受工作價值、不安或焦躁、痛苦或愉悅、有興趣或想關注、理解或不理解……

「金錢往來」這種經濟活動，會伴隨這些心境與情緒的變化而發生。也就是說，經濟活動的背後存在著人心與情緒。

若要提升銷售額這種數字，就得理解顧客的心與情緒；若要提升組織效率，就必須理解員工、上司、屬下的心情。若要讓數字變好，就必須擁有讀懂人心與情緒的專業知識，以及深入的洞察力與經驗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航