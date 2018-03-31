【金馬奇幻】夢中情人的愛情墜落欲：《我是一片雲》

文：游千慧

林青霞在其散文著作《窗裏窗外》中寫道：「1972年至1982年我總共拍了55部戲，其中50部是唯美文藝愛情片⋯⋯我們那時候的愛情片非常簡單，就單純是男女談戀愛，多數是男追女，幾乎每部戲都有父母角色的參與⋯⋯瓊瑤小說改編加上俊男美女最受歡迎。新加坡、馬來西亞的觀眾更是瘋迷。當時製片只要簽到秦漢、秦祥林、林青霞、林鳯嬌其中兩個人的合約，就可拿到新、馬片商的資金，也就可以開鏡了。」

大部分對1970年代文藝片尚有印象的觀眾，多半都曾聽聞林青霞與秦漢、秦祥林從戲裡到戲外的感情糾葛，而其中最容易引發聯想的電影，莫過於描述三角戀情的傷心悲劇——《我是一片雲》（1977）。海報上從左到右的演員排序分別為林青霞、秦祥林、秦漢、胡茵夢，他們都是那個時代當紅的明星，然而真正的焦點依然放在左邊三位演員身上：秦漢與林青霞的中間終究夾著另一個人，使他們無論在戲裡或戲外都無法長相廝守。

或許我們可以思考一件有趣的事，在瓊瑤電影蔚為風潮的年代，女性角色的設定通常比男性勇敢叛逆，透過影片裡的活躍女主角來觀察男性，秦漢所表現的角色特質似乎都帶有某種「自虐」傾向。

像白馬王子一樣帥氣的秦漢，演出過許多個性親切、笑容迷人的深情男子，他與林青霞結下的緣份可以從林初進影圈的首部作品《窗外》（1973）作為開端，片中秦漢飾演的李立維還不是男主角，僅是女主角與父母妥協下的結婚對象，是在江雁容（林青霞飾）與她心愛的老師康南（胡奇飾）之間殺出的程咬金。

秦漢扮演一位占有欲強烈的英俊小生，雖說這個綠葉人物是為了烘托溫文儒雅且心地寬厚的康南，但秦漢仍表現出鮮明的缺陷性格，緊緊抓住觀眾的目光。李立維他表裡不一、善變、善妒又自我中心，一發生爭執就把過錯推到對方身上，實為父權社會下的典型丈夫，然而，秦漢在日後的瓊瑤電影中卻演逐步轉變為悲劇型的英雄人物。

1970年代文藝愛情片的鏡頭大概可以對照當今的泰國偶像劇，觀眾一定會注意到極為明顯的快速變焦，影像透過激烈的手法突顯（推進）臉部特寫，以造就某種情緒的緊繃與暈眩，再加上尖銳的音效，男女的愛情大概就在這樣的刺激下，逐漸推向瘋狂。

Photo Credit：金馬奇幻影展／香港巨星影業

簡單從《我是一片雲》與《一顆紅豆》（1979）兩部片談起，兩男與一女的感情爭奪戰在故事結構上相當類似，秦漢上演的「王子求愛記」皆帶有偉大的寬容情操：《我是一片雲》中的友嵐與《一顆紅豆》裡的致文，同樣都面臨心愛的女人心有所屬的窘境，在此秦漢展現出不同於《窗外》的成熟，他的路線轉型成默默看顧女主角的守護天使，不僅扮演寵愛她的兄長，還擔任她的愛情諮商師。

就像在《一顆紅豆》中因感情不順遂而找致文訴苦的夏初蕾：「我是一條鯨魚，需要一個海洋來供我生存，否則我就會渴死，而致中（馬永霖飾）他是個沙漠，你能想像一條鯨魚在沙漠裡游泳的情況，那就是我跟致中。」秦漢在戲中回應：「不至於那麼糟吧，你一定要容忍他，愛情就需要容忍⋯⋯如果你能去欣賞他的優點，妳就會原諒他的缺點。」

男人的愛意非但不能坦白傾訴，還需強忍淌血的心來安慰、助長初蕾與致中的戀情，劇中這一番對話，也暗指真正能成為夏初蕾的海洋的男人，其實是秦漢飾演的梁致文，而這種謙讓的形象也大大提升了秦漢讓觀眾（尤其是女性影迷）心痛的指數，他可比現代版的「李大仁」，上演著一齣又一齣的《我可能不會愛你》。

然而深情王子最後仍情不自禁、真情流露向女主角求婚也絕不令人意外，秦漢的演出總帶著十足的誠意與奉獻，在《一顆紅豆》中飾演致文的他說道：「以後再也別說我是你哥哥，我在做一件早就該做的事，我在請求妳嫁給我，如果妳心裡念念不忘的是致中，我絕不勉強妳⋯⋯我雖然向妳求婚，但是我不想代替致中。」而《我是一片雲》的友嵐則說：「嫁給我，妳是舞女的女兒也沒有什麼可恥的⋯⋯我愛妳，妳是舞女的女兒我也愛妳，妳是販夫走卒的女兒，我照樣愛妳。」

然而，林青霞在電影中顯得無情多了，她始終像個被寵壞的嬌嬌女，既任性又三心兩意，從來沒有遵守諾言的決心，而最後她也間接造成了秦漢的「墜落」。

人從高處摔落的鏡頭，出現在文藝愛情片中顯得比平常更怵目驚心，效果有如驚悚大師希區考克的《迷魂記》，但希區考克是讓女主角瑪德琳落海又墜樓而死，而瓊瑤片中的秦漢（友嵐）則是從工地的鷹架意外失足身亡，《我是一片雲》於1977年是以如此慘劇收場，兩年後的《一顆紅豆》，秦漢則為了救跳水自殺的女主角跟著從橋上一躍而下，但這一次瓊瑤讓他「活」了過來，他與林青霞結婚生子，過著幸福又美滿的生活。

Photo Credit：《我是一片雲》（Cloud of Romance, 1977）（影片截圖） 《我是一片雲》的片尾，友嵐（秦漢飾）令人心驚的墜落畫面。

令人感慨的是，現實人生當然不會只提供這麼極端的兩條路給他們，回想1990年由三毛編劇的電影《滾滾紅塵》，那是秦漢與林青霞合作的最後一部作品。在片中，林神經質地反覆問秦漢「你愛不愛我？」身為作家的女主角愛上自私自利的情人，他帶給她超乎想像的快樂與傷害，影片的尾聲是一場大逃難，離散的戲碼總是令人心碎，搭船離開的是男人，付出一切代價的女人失神地目送其離去。多年後，男人重回故鄉，情人卻已不在人世。

事實上，林青霞與秦漢的戀情我們只能霧裡看花，任憑想像力瘋狂起舞。直到2011年，林青霞以作家的身份出版了散文集《窗裏窗外》，集結自己的成長點滴與演藝歷程，但惟獨愛情她並沒有打算公諸於世，連一件過往情事都不鬆口提及。

Photo Credit：時報出版 《窗裏窗外》封面

然而，好事的記者當然不會放過在書中尋索「秦林事件」的蛛絲馬跡，據媒體指出，獨獨在〈我哭了大半個中國〉一文中有可疑的跡象，女明星痛哭不止的原因是有那麼點引人遐想：林青霞提到她因徐克的戲而受傷的難過經歷：

「我一個人孤零零的從敦煌到蘭州，再從蘭州轉飛機回香港。在飛機上我把臉埋在草帽裡，一路哭回香港。」

那個時間點據說是秦漢、林青霞交往生變的時期，因此大家也自動延伸轉化了這段文字：「傳說孟姜女為尋夫哭倒長城，我是因為《新龍門客棧》哭了大半個中國。」孟姜女為找回心愛的伴侶而痛哭，那麼女明星想找回的又是什麼？《新龍門客棧》真正的意義究竟如何，就留待影迷讀者們自由想像了。

本文獲高雄市電影館授權刊登

影展資訊

名稱：金馬奇幻影展

時間：2018/04/13－04/22

地點：台北新光影城（台北市西寧南路36號4樓）｜in89豪華數位影城（台北市武昌街二段89號）

核稿編輯：翁世航