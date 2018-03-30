救國團靠政府標案8年賺5.5億，還有15家活動中心、54間補習班

（中央社）

民進黨立委蘇巧慧今（30）日表示，救國團100年至107年，共得到政府207件標案，金額高達新台幣5.5億元。 民進黨立委李俊俋說，救國團也是轉型正義需要處理的一部分。

救國團表示，救國團的財產處置及經費使用都依法，報請內政部核備。救國團因業務擴張及軍訓業務移轉教育部，為順應時代與青年需要，乃依政府命令與時俱進的轉型為非法人團體及社會團體。

民進黨立委李俊俋、賴瑞隆、蘇巧慧、吳思瑤、張宏陸、洪宗熠上午在立法院共同召開記者會。

回顧救國團成立歷程，李俊俋說，最早稱為「中國反共青年救國團」，民國41年隸屬國防部總政治部的政府機構開始，到民國58年解除與國防部總政治部的隸屬關係，轉型為受行政院督導但尚未取得法人資格的「公益社團」，一直到民國78年才經內政部立案為社會團體，名稱從一開始的「中國青年反共救國團」改為「中國青年救國團」。

根據調查，救國團捐助成立「張老師基金會」、「中國青年大陸研究文教基金會」、「中國青年服務事業文教基金會」，基金會又持有「幼獅文化事業股份有限公司」；幼獅文化又再轉投資「團隊鏈企業管理顧問有限公司」及「幼獅運動休閒管理有限公司」。

更有甚者，救國團本身亦出資設立「幼獅文化事業股份有限公司」，再以法人名義持有「中國青年旅行社有限公司」及「張老師文化事業股份有限公司」股份；而中國青年旅行社亦轉投資「中國青年留遊學顧問有限公司」及「嚕啦啦旅行社有限公司」。

他說，救國團從政府機構轉型為社會團體，實際上救國團的「衍生集團」包括社團法人、3間財團法人、2間股份有限公司、5間有限公司等，完全是個四不像的大怪獸。

李俊俋說，救國團從政府機關轉眼間變成公益團體，卻既有財團法人、又設有營利事業，變成一個大怪獸，目前救國團所屬的營利事業都還在營利，且承接許多政府單位標案，都是以救國團名義競標，為什麼可以這樣做？

蘇巧慧說，蘇巧慧也指出救國團「三大不明」，一是救國團法律定位不明，各式各樣組織都有，二是經營手段不明，以致於競標不公平，第三則是監督機關不明確。救國團從100年到107年這幾年當中，一共得到政府207件的標案，金額高達5.5億元，這還不包含其他營收，所以救國團攤在陽光下受社會公評、被檢驗，是非常明確的道理。

賴瑞隆批評，救國團總資產高達57億元，到底這麼多資產是如何累計？根據財報資料，救國團一年收入有29億元，這裡面有多少社團法人、財團法人賺來的錢，其中一筆業務費11億元，「有沒有做了什麼見不得人的事情」，都沒向內政部說明清楚，內政部須立刻整頓及督導這隻大怪獸。

賴瑞隆說，救國團的金雞母之一是青年活動中心，這些青年活動以非營利為由免稅，這些活動中心住宿費用大多比照三星級旅館，餐點還被觀光局認定為特色餐廳，小火鍋300元、牛肉麵199元，這還是公益性質嗎？根本是純粹的商業利益，

賴瑞隆強調，救國團青年活動中心辦法預告廢止期滿，教育部必須盡快廢止，並公告將青年活動中心交由交通部觀光局管理，尤其救國團旗下青年活動中心房間數量，可擠進台灣十大飯店集團，難道教育部還放任救國團營利，卻不受旅館業管理。

民進黨立委吳思瑤說，救國團這隻龐大的寄生蟲，民國78年時相關財產只有500多萬元，多年來不斷吸取政府的資源與精華，到104年相關財產已經高達57億元，目前有15家青年活動中心、54家立案補習班，還利用寄生關係善用特權有207件政府標案，國民黨是全世界最有錢的政黨，而救國團是全世界罕見打著公益名號的社團法人。

李俊俋說，救國團這個大怪獸也是轉型正義需要處理的一部分，除了黨產會的調查外，《社會團體法》草案正在立法院朝野協商，《財團法人法》草案也在立法院司法及法制委員會審議中。

針對立委直指救國團為轉型正義的大怪獸，救國團表示，內政部去年3月就向立法院確認救國團不是國民黨附隨組織，而且書面認定也送達黨產會手中，他們表示，民間與政府合作模式本來就是民主常態，救國團絕非政府的「大怪獸」，而是做為實現青年夢想和正義的「召喚獸」。

至於立委質疑青年活動中心的設置規範，救國團表示，「青年活動中心管理及安全維護辦法」並非青年活動中心設置法源，因此活動中心與國軍英雄館、警光會館、教師會館、勞工育樂中心、寺廟香客大樓等十類接受特定對象規範皆受《發展觀光條例》第70-2條十年落日條款的信賴保護，仍可經營至114年2月。

救國團回應表示，救國團的財產處置及經費使用，都依據「社會團體財務處理辦法」規定，經會計師查核簽證，並依法召開理監事會及會員大會審查通過，報請內政部核備。救國團強調，救國團因業務擴張及軍訓業務移轉教育部，為順應時代與青年需要，乃依政府命令與時俱進的轉型為非法人團體及社會團體。

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核稿編輯：楊之瑜