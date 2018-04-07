免費參團前進亞馬遜雨林、馬丘比丘——我募來的南美洲之旅

文：陳明陽

交流

在旅途中很長一段時間都會跟別人有交流的機會，這個很棒，可以跟大家分享自己的才藝或是興趣，很多時候也因為跟對方交流後，才發現自己對對方分享的事物感興趣。

我最常跟外國人交流的方式是透過運動跟對方認識。南美洲最盛行的運動就是足球，儘管我對足球不擅長，還是會跟外國人一起踢球；若遇到自己擅長的籃球、桌球或是網球，就跟對方多做些交流。那如果真的沒什麼才藝怎麼辦？一道簡單的料理、一段台灣家鄉的介紹、一個喜歡玩的遊戲也都是很棒的交流方式，只要你願意開口跟對方聊天互動，那就是最好的交流開始。

像我跟南美洲很多朋友交流後，也開始對當地流行舞蹈有興趣，像是巴西的森巴、阿根廷的探戈，還有哥倫比亞的騷莎，這些舞蹈都深深吸引了我，之前還跟朋友說要交換才藝：「你教我跳舞，我教你折氣球。」非常喜歡這樣的互動過程。

育樂

旅行中還有個支出也不小，就是當地參團的費用，所以如何找到便宜的團或是利用當地交通到達目的地的資訊就很重要。我的習慣會先在網站上面搜尋相關資訊，中英文都會蒐集，常見的國內網站像是背包客棧、個人部落格，國外的資訊則透過Tripadvisor或是Wikipedia。

台灣

背包客棧 （http://www.backpackers.com.tw/）

國外

Tripadvisor （https://www.tripadvisor.com/）

Lonelyplanet （http://www.lonelyplanet.com/）

Wikitravel （http://wikitravel.org/en/Main_Page）

對這些旅遊資訊以及費用有個大概了解後，就等到當地再去比較和探查。不過在這次旅行中還發現另外一個方式，之前我們都習慣去旅行社報名參團，但是他們給的折扣和優惠有限，畢竟他們還是有成本考量，這時候就可以嘗試找旅行社的對口出團單位，也就是旅行社的營運商，因為旅行社也是那些營運商的代銷單位，沒有一定要出團的壓力，但是營運商就不一樣了，無論車子有沒有坐滿，他們都還是要出團，住宿也是一樣，因此我們就更有機會跟對方談折扣或合作方案，甚至還可能免費參團。

我自己的成功案例是在玻利維亞參團免費前進亞馬遜雨林。那時跟旅行社談贊助還有合作方式，跟對方商量能否算我團費便宜，我可以在參團後回來分享整個行程的細節還有感受，用中文把心得利用海報和網路分享給其他遊客，並且還幫他們跟我工作的咖啡廳牽線，把訊息分享給在店內的旅客，也因此拿到五折優惠參加亞馬遜四天三夜的團，省了150美金，還有免費體驗了玻利維亞有名的死亡公路腳踏車團（原團費150美金）。

最有成就感的案例就是在秘魯參加馬丘比丘四天三夜的行程，真的按照我的策略找到旅行社營運商，跟對方談合作方案，最後也是利用中文心得分享，以及帶在身邊的紅包和書法，跟對方換到免費參加價值600美金的馬丘比丘行程，其實交換的方式有很多種，就看你當下遇到的人或是用自己擅長方式去做交換。

挫折

旅行很多時候不是都在計畫之內，要如何去解決計畫之外的問題，或是去調適出乎意料的挫折或失望，也是旅行中常常要學習和成長的功課。

這次我遇到的最大挑戰就是在搭便車上面。以前雖然也有不少搭便車經驗，但主要就是跟路人搭訕，他們有時候就會順道載你一程，而這次會想挑戰在路旁舉牌子搭便車，主要有兩個原因：第一個是旅費問題，像是在阿根廷的交通，因物價指數膨脹的關係，客運費用非常驚人，如果一路都搭客運移動，我真的不知道能不能把全部花費控制在預算內。第二個是在路上常遇到很多外國人在搭便車，但就是沒看到亞洲人面孔在搭便車，心想我也不要輸給他們，所以就決定證明給他們看。

不過第一次挑戰就來個大考驗，整整在大太陽底下等了兩小時，過程中真的一直在問自己為什麼要這麼辛苦，不斷的被拒絕或是被嘲笑，明明就是可以簡單搭客運解決的事情⋯⋯，但是之後靜下心來想想，這不就是我給自己的挑戰嗎？

不用擔心會失敗，這不是取決於對方司機要不要載你的過程，而是取決於自己的決心。面對自己的等待，我無法控制對方願不願意載我，但是我可以調整自己「要失望的等待每一輛車子」或是「抱著希望的等待每一輛車子」的心態，總是跟自己講說下一輛會更好，會有更多樂趣、遇到更好玩的司機，樂觀期待成功的那一刻。

於是我開始用笑容迎接每一輛從遠方開過來的車子，用大大的笑容或動作跟車上司機打招呼。永遠忘不了第一次成功的那一刻，自己真的興奮到跳了起來，一直擁抱司機，原來這就是成功野外舉牌搭便車的喜悅。

我們不知道每台車將會把你帶到哪裡，或是每台車子上的司機是怎樣的人，但是我們可以用享受的角度去面對每一刻。然後當你成功了，你會發現這是個自信心建立的過程，你會相信自己什麼事情都可以完成。

書籍介紹

本文摘錄自《太陽的後役～敢夢，不設限》，遠流出版

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文：陳明陽

正如歐洲青年思考人生重要轉折的Gap Year，

他在30歲倒數階段送給自己一份獨一無二的人生禮物：

以巴西奧運志工為圓夢計畫起點，募資籌措夢想金，

用8個月8萬元走遍南美洲8個國家，在旅途中體驗30種不同工作，

體會新創公司從無到有的過程，完成Yes Men 30歲的進化之旅。

「世界是開闊的，一天不走出去，你永遠無法感受它的真實。」



太陽，人如其名，個性陽光開朗，臉上總是洋溢著溫暖燦爛的笑容，是個「沒問題先生」，對新事物總是說yes的「Yes Man」，不斷的try everything。他的學習，不按牌理出牌；他的選擇，也永遠不同於他人，一次又一次從0到1的實踐，給在人生路上迷失方向的年輕人，太陽般熱力十足的鼓舞與呼喚：「行動起來吧，一起享受從無到有的過程！」

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航