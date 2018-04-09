如何成為超級業務員？問女童軍最知道

文：克里斯・古利博

即使有很棒的產品或服務，以及很棒的提案，可以展現你的推銷詞，但神奇的錢通常不會從天上掉下來。引導你內心的女童軍現身，來賣出一些東西吧！

茱莉．懷爾德（Julie Wilder）在開始投入顧問生涯，發展複業之前，擁有一家有機餐廳長達十多年。這項事業帶來不錯的報酬，但你可以想像，這需要投入多大的心力。茱莉也熱愛占星術，在有限的閒暇時間內，設計了一份占星曆，而且每年更新。她有好幾次，想要多做點事，卻因為餐廳占去她太多時間，只好繼續推遲那個念頭。

占星術有個龐大的全球市場。它也有點爭議性，而這對複業來說是件好事—這表示人們熱中此道，而且懷有強烈的意見。你一定不想踏入一個行業或利基市場，人們在那裡沒有某種強烈的感覺。然而，儘管市場規模大，但直到最近，也只有三大競爭性產品在銷售—而且它們都有非常類似的新時代藝術風格。對於喜歡那種美學的人來說，這沒有問題，但其他許多人可能對占星術有興趣，卻希望有更現代化的設計。茱莉在市場中找到了一個服務不足的利基點。事實上，她使用破壞一詞來描述她的複業—藉創造一個現代、中性的設計，看起來又賞心悅目，而觸及到以前不曾想要購買占星曆的受眾。

最後，在更新設計幾年之後，她決定試著在手作物品線上市集etsy.com銷售占星曆。一開始主要是起於好奇，但是人們似乎立刻就愛上她供應的東西。這個市集上，沒有任何東西像它那樣，而這是有幫助的—所以在她將餐廳脫手之後，決定花點時間探索這項複業，開始過上全新的不同生涯。幾個月內，她不費吹灰之力，而且幾乎沒有投資什麼錢，就賺進5,000美元。除了初期一些材料的小花費，這項複業從第一個星期開始，就能自給自足。

每份占星曆的製作成本是1美元，售價卻是15美元。這種利潤率遠比她經營餐廳要高很多—工作壓力卻低得多。

茱莉已經明確找出一種需求，或者至少是市場上的一大缺口，她認為人們會有所反應。而他們確實有反應，單單從etsy免費提供賣家刊登的廣告，就帶來超過5,000美元的訂單。但是茱莉並沒有就此打住。如果在沒有行銷的情況之下，人們的反應就這麼好，那要是她多努力些，又會怎麼樣呢？

下一步是多花點心思在行銷計畫上。她做了幾支影片教學，也寫了許多部落格文章。為了將觸角伸出現有的朋友和熟人圈之外，她加入臉書的占星論壇，在那裡分享她的影片和部落格文章。接著她接觸六位具有影響力的占星家，免費送他們一份占星曆。這有一部分是出於感謝他們一年來分享智慧，另一部分是聰明的銷售戰術，希望他們能與追蹤者分享占星曆。

兩種複業的故事

我住在俄勒岡州波特蘭市，走在市區大街上，通常不可能不被至少一個人攔住，以各式各樣的理念為名要求捐獻。這些募款人已習慣於不斷遭到拒絕，並學會了以具有創意的推銷詞，吸引行人的注意。「你可以給北極熊一分鐘嗎？」他們也可能會問道：「你關心瀕臨絕種的林鼠現在的處境嗎？」

提問框架成那樣，讓人遇到的話很難說不。

即使這些方法相當有效，卻十分擾人。派那些募款人上街的組織，認為這是個數字遊戲：99個人可能視而不見，但如果有一個人心軟，做了決定，可能就此成為終生的支持者—花錢請募款人的成本，就值回票價，所以繼續派他們上街。

我們拿這種募款手段，去和每年有幾個星期也是在雜貨店、停車場和其他地方外頭，舉辦的另一種募款方法做對比。春天降臨時，百花齊放，鳥兒啁啾，而最棒的是—女童軍餅乾擺出來賣。如果你不熟悉女童軍餅乾，那麼你的日子一定過得不美好，應該盡快設法矯正這種失衡。

重點是：每年春天，女童軍（Girl Scouts，有些國家稱為Girl Guides）穿上她們的制服，在雜貨店和購物中心外面搭起攤子，高聲叫賣。她們的推銷詞盡可能簡單：「要買些女童軍餅乾嗎？」不會有人在人行道上擋住你，不會問你是否同情幼小的北極熊掙扎求生的慘況，而且幾乎沒有用上任何推銷術—購買的人卻都會買上十幾盒。

你剛讀過的兩種推銷詞，其一是設計操縱手法，目的是牽著你的鼻子走。另一種則引人入勝，無論如何不會製造你的罪惡感，至少你在一天之內，吃掉一整盒餅乾之後的感覺另當別論。你寧可當哪一種推銷員，街頭募款人，或者女童軍？

當女童軍，不當街頭募款人

你的複業已經推出去，現在開門營業了！但是可能的情形是：你按下發表鍵、寄出電子郵件或者張貼社群動態更新，人氣並沒有馬上湧現。那現在該怎麼辦？

請記住，顧客和金錢都不會憑空從天上掉下來。你需要一套策略，把你的提案真的賣出去。而且，你會希望那套策略和女童軍的策略有許多相同之處。她們仍然需要叫賣，卻以極其自然、非侵略性的方式做這件事。

可想而知，孩子們賣的美味餅乾，是最容易出售的東西之一—而這正是要點所在：女童軍的餅乾賣得很好，不是因為操縱性的推銷詞，或者咄咄逼人的銷售戰術。她們賣得好，是因為人們喜歡她們。

即使你沒有資格參加女童軍，你的複業還是可以採用她們的做法。而如果你抗拒一般性的銷售或行銷手段，請記得兩件事：

你已經投入很多心力在你的複業上。你對自己所做的事情，感到驕傲和興奮。你得為自己採取接下來的步驟，整備好自己，迎接成功。 需要你的複業產品或服務的人，想要被你行銷！他們等著聽到它的消息。如果你沒有排開噪音，接觸他們，他們永遠沒機會看看你做了什麼。

讓這些原則引導你接下來的步驟。不管你是著眼於長期，或者只是想要快速賣出一些東西，你都需要一套策略，持續不斷行銷你的提案！

如有疑問，發出電子郵件

我的電子郵件名單上，曾經有一大群人，我很久沒有寫信給他們。有一天，我想要促銷我做的某種新東西，卻擔心塞爆人家的收件匣。我害怕訂閱者因為這些信件而感到不悅。我隔那麼久才寫信給他們，只是因為我要賣某樣東西。

最後，我還是決定冒這個險，一開頭就說：「嗨，我回來了！」事實上，我只接到少數不悅的回覆。叫我驚訝的是，我接到說他們想念我的讀者遠多於不悅者。有個人甚至寫電子郵件說：「能不能把我加進你的每一份訂閱名單？」

這些回覆讓我了解到，我在行銷上其實過於保守。經歷過那段經驗之後，我開始更常發送電子郵件。但也請你記住：如果某個人取消訂閱，或者用其他方式表達他們沒興趣，不見得總是壞事。他們可能根本不是你提案所要接觸的理想顧客。一旦他們離開了，聚焦在理想顧客身上會更為容易。

以效益打頭陣，用功能做後盾

即使你有世界上最好的產品或服務，如果沒人知道，對你沒有太大好處。女童軍並不是因為餅乾好吃，才一年賣到7億美元（約2億盒！），而是因為每個人都知道它們好吃。

所以當你開始散播所做提案的口碑，你要確保在所有的通訊中，讓人們知道你的產品或服務有多棒。這表示要以效益打頭陣：它將如何幫助人們？它將如何使他們的生活過得更容易、更好、更有趣和更滿足？記得把效益寫得清楚、明確和一目了然。

這個課程結束後使用者將____________________________________。

購買這個小工具，顧客將____________________________________。

我會藉 ____________________________________，改善客戶的生活。

好的效益往往和某種情感需求有關。比方說，人們上跳舞課，是為了瘦身和感覺更有吸引力。人們希望找人照顧他們養的狗，如此在他們上班時，才不會因為將牠們留在家裡，而感到內疚。他們想要占星曆，因為喜歡月亮和星星的位置可以影響他們生活的想法。

效益應該有助於人們感覺更好。你不見得總是想要一清二楚提到那些情感需求，但你在遣詞用字時，應該將它們放在心上。狗保母可能不會劈頭就說「把你的狗留給我，這麼一來，你整天不顧牠們，就不會那麼內疚」—他們很可能這麼說：「利用我的寵物照顧服務，在你出門後，會有人愛著你家的狗、帶牠去散步、和牠玩耍，以及受到看護。」看得出來這樣比較有效嗎？

接著，以功能做為效益的後盾是有幫助的。你的寵物照顧服務，是否包括一天兩次30分鐘的外出散步，以及一天多達三封電子郵件報告最新狀況？你的芭蕾舞指導，是否包括99招舞步？這些都很棒—但是要確定人們都曉得那指的是什麼。茱莉確保她的潛在顧客知道她的占星曆特色，是嶄新、現代化的設計，而且不假定使用它的人已經是占星專家。

連最優秀的銷售員有時也會搞混效益和功能。這裡有一個不錯的經驗談供你參考：效益是指產品將改善某人生活的方式；功能是展現怎麼做到的細節。兩者都很重要，但如果顧客不相信你的提案會使他們過得更好，描述一長串的功能也幫不上你的忙。務必以效益打頭陣！

還記得你何時寫信給理想顧客嗎？你可能想要以「我的理想顧客苦於……」這句話的內容起頭，開始寫提案的銷售文案。

假設你的理想顧客苦於時間管理不善。你的銷售文案可以說：「使用這套工具分類你的電子郵件，能告訴你什麼是重要的，並將其他每一封信延後到午餐休息時間之後再處理，一天替你省下40分鐘。」在這裡，一天省下40分鐘是效益，能夠分類和過濾你的電子郵件則是功能。兩者都提到，是使你的銷售推銷詞吸引人和具說服力的關鍵。

最後，在說出你的提案時，先談價值，再談價格。曾經參觀過你考慮加入的新健身房嗎？當你提問「要花多少錢？」時，很少會立刻得到明確的答案。首先，會有一位友善的銷售代表，提議帶你四處看看。只有在這個過程結束，你對所有那些新奇的設備和飛輪課留下深刻的印象之後，他們才會和你坐在一張桌子旁討論價格。所以在你推出提案時，記得先講講它多麼有價值、有幫助或有多棒的故事（如果可以的話，拿出照片或其他的媒體露出訊息為證）。用價值帶頭！

「你不是想要鑽頭，你是想要一個洞。」

我曾經接到讀者寄來電子郵件，請我提供建議。她這麼寫道：「我創立的一個履歷表寫作和LinkedIn個人檔案寫作業務，開始高速起飛，但我想不通這項業務如何賣更多東西給現有的顧客。有沒有任何想法？」

我回信建議她想一下為什麼人們的履歷表和個人檔案需要幫忙。那是因為那些東西本身有內在價值？（打個岔：不見得。）他們想要改善履歷表或個人檔案，比較有可能的情形是，因為他們相信這會提高他們得到工作或得到更好工作的機會。或者，他們認為這會幫助他們和更多正確的人搭上關係，或者最後會以各式各樣的方法更為成功。換句話說，人們不是因為想要鑽頭而買鑽頭；他們買鑽頭，是因為想要鑽一個洞。鑽頭只是達成那個目的的手段。

我告訴她，用這樣的方式思考，我敢說會有許多不同的機會，能進一步幫助這些人—而且如果他們已經信任你，對他們所買的第一樣東西有了不錯的體驗，很可能會再買別的東西。

務必時時把人們心中真正想要的是什麼，以及為什麼想要放在心上。掌握了這些資訊，要研判如何提供他們工具，幫助他們得到真正想要的東西，會容易許多。

如何賣出更多的女童軍餅乾

幾年前，八歲的瑪爾基塔．安德魯斯（Markita Andrews）在美國賣出的餅乾，多於其他任何女童軍，贏得全國的競賽。她榮獲的大獎是環遊世界，那正巧是她八歲時的人生夢想。

她是怎麼辦到的呢？她在《今夜秀》（The Tonight Show）亮相時，給了這個答案：

「我只是挨家挨戶問：『可以捐三萬美元給女童軍嗎？』

「當他們說『不』，我會說，『那麼至少買一盒女童軍餅乾吧？』」

她最後賣出價值超過八萬美元的餅乾。

啟示：如果你想賣更多的女童軍餅乾—或其他任何東西—不要咄咄逼人，但也不要害怕發揮創意，更不要害怕開口問。

茱莉的占星曆賣得很成功，有一部分是因為它與眾不同，但也因為她積極主動接觸理想顧客，才會錦上添花。她勇於接觸她那一行中的有力人物，並且鼓勵他們散播口碑。製作影片，張貼到臉書論壇，她的占星曆擺在真正想要她所供應東西的人面前。在那之後，一切就容易多了—很棒的產品遇見理想的顧客，東西就賣了出去。

即使有很棒的產品，你的複業也不會自己賣東西。所以，不要害怕效法女童軍：在想像中的人行道，擺上一張桌子，請人們來買吧。

書籍介紹

本文摘錄自《你可以不只是上班族》，大塊出版

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作者：克里斯・古利博

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航