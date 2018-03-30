嘉基工會300人抗議血汗、20年沒有加薪，院方：至少都有25K

嘉義基督教醫院員工因醫院單方面修改「年資津貼辦法」，降低勞動條件，經多次協調不成，29日300多名員工走上街頭，要求全面加薪5％，並恢復原本的年資津貼制度。院長特助潘玉山則表示，醫院每年依職級、績效調薪，資深員工至少25K。

嘉基今年邁入60周年，員工約3300人，這場由嘉基工會發起的遊行受到矚目。嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會理事長趙麟宇（骨科醫師）表示，兩年前，嘉基工會成立，是第一個財團法人醫院的企業工會，3月29日，嘉基工會又成為第一個醫療產業裡，為了協商爭議上街頭的工會。

工會有兩個訴求。首先，有許多員工十幾年沒有加薪，收入幾乎貼近基本工資，過得很辛苦，因此要求全面加薪5%。

其次，醫院在民國94年單方面停止年資津貼的增加，未經員工個人同意。資深員工當年對此無法表達反對，現在希望工會向醫院協商恢復年資制度，並返還這些年少給的薪資。

工會指出，在團體協商中，醫院沒有提出具體的加薪方案，多次拖延。而年資津貼返還的議題更是歷經前年、今年兩次的市政府調解，院方完全不承認。工會只好號召會員上街頭表達心聲，要資方重視員工的權益。

29日現場有300餘名醫護人員在工會理事長趙麟宇帶領，舉牌訴求加薪5%，並高喊「你共體時艱，我血汗過勞」，有屏基工會、高醫工會代表、輔英科大及醫院、桃園電子業產業工會、中正大學法律系副教授周兆昱等單位代表到場聲援。

嘉基工會理事長趙麟宇指出，該院歷年皆有盈餘，未曾發生虧損、該院14年來，總資產成長1.86倍、該院92～101年間，固定資產大幅增加，102～105年間轉而流動資產大幅增加、該院14年來，人事成本成長1.56倍。以企業經營論，該院不失為經營良善之企業，然企業盈餘顯有大幅保留用於有形資產之發展，於人員因勞務貢獻所致企業成長之事實，對照其人事成本之成長狀況顯有落差。

（比較嘉基的護病比，從104～106年同期12月分別為8.3、8、8。但104以前衛福部並未公開。）

趙麟宇還說，有基層醫護人員休假被臨時召回醫院加班，甚至工作逾法定時數，但工作單位要求他們「以補休取代申報加班費」，敢怒不敢言。

工會常務理事陳宏表示，嘉基有3300名員工，工會現有1400名會員，許多員工10餘年未加薪，收入幾近基本工資。陳宏舉例說，像該院批價等行政人員，「薪資20年不動如山」，且又比其他醫院同職者工作量大。不願具名人員透露，批價人員月薪約22000元以上。

工會期待恢復適用年資津貼制度，並要求加薪5％，但經過與資方7次協商沒有獲得善意回應，5月2日第8次協商前若仍未獲善意回應，不排除串連其他工會進行大規模抗爭。

嘉基院方回應表示，年資津貼辦法首訂於民國94年，該制度實施對於員工薪資並未作不利的變更，主要目的是要讓員工的薪資合乎市場行情，並且增加激勵因子，讓員工能依其努力而獲得相對應的回饋，對於員工留任與激勵有頗大助益，整體制度是具有合理性與必要性。

嘉義基督教醫院院長特助潘玉山表示，94年以前按年資每年調整薪資，此制度後來改為新進人員前5年每年調整薪資，5年後依職級、績效、職能等表現調薪，絕沒有10餘年資深員工僅領22K基本工資的情形，至少有25K。

潘玉山表示，醫院逐年推動百餘項薪資調整措施，去年伙食津貼由1800調至2400元，整體薪資高於嘉義醫療市場行情，員工可自行申請加班費或補休，醫院不強迫，也不影響考績。

工會副理事長吳文安則回應表示，醫院高層說的是「官話」，原有的年資津貼多少補貼物價漲價，取消年資津貼舊制，改為績效制度，基層員工未受其利，工會訴求的是「本俸」提高。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜