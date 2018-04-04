從設計理念看「建築女爵」札哈．哈蒂的作品

文：mee

普立茲克建築獎第一位獲獎女性建築師、被英國女王封為「建築女爵士」的札哈．哈蒂（Zaha Hadid），只要看過她設計的建築，那不可思議的曲線、流動、穿透，一定會留下深刻的印象。她的建築很有未來感，有些看起來就像是電影中的場景，讓人心生疑問：為什麼她要那樣設計呢？

要理解哈蒂的創作，從作品上感受最直接，我們精選了幾件代表性的建築，來看看她的設計理念：

多明尼翁辦公大樓，俄羅斯，莫斯科，2012-2015（與派屈克．舒馬赫合作）

這棟大樓位於莫斯科的主要工業區和住宅區，設計時運用一連串的垂直層板在每一層做成偏移，中庭貫穿所有樓層，將自然光帶入建築中央。

每一層樓的走廊朝中庭突伸，並用一連串的交互連結的樓梯穿越中央空間，讓中庭成為眾多樓層的共享空間，有助於大樓內部不同公司的員工交流互動。

凌空SOHO，中國，上海，2010-2014（與派屈克．舒馬赫合作）

位於虹橋商業區內。設計概念基於簡單的四個平行樓板，設計中提出8.4公尺格子和大約18公尺建築深度的簡單模矩系統，帶來了便利性和靈活性。

這棟建築創造了親密的內院，內院由由樓板分岔而來的橋樑所圍繞。可以充分體驗穿透與流動感的室內與室外空間。

瑪姬第五癌症中心，英國，科卡迪，2001-2006

叢書上的描述可以看到哈蒂在創作時多麼重視周遭環境，這棟房子位於豐富的森林地景，與人造的停車場及醫院之間，建築師意圖在這兩端之間創造一個過渡區。

屋頂的大懸挑將建築物往下延伸到地面，混凝土基座則將中心往外帶，與周圍的地景區連成一氣。

麗敦住宅群，新加坡，2007-2014（與派屈克．舒馬赫合作）

這個開發案包括七座住宅大樓、十二棟半獨立別墅，以及整體的景觀和休閒設施。大樓收成一連串高低交疊的指狀長條，將建築紋理與天空接融起來。

交通大學建築系助理教授何震寰解釋，哈蒂可以在不同類型基地上都可以促成流動的狀態。像是這個案子，建商對建築物的容量要求很高，但基地卻很小，哈蒂就以扭轉創造出向上的流動感。

ICONE包，路易・威登，2006（與派屈克．舒馬赫合作）

路易・威登的經典水桶包，在哈蒂的手下變成了一個「通用容器」。這個袋子可以是肩揹手拿包、晚宴包，也是水桶包，讓揹包包變成是一種遊戲互動，同時具備多種功能。

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航