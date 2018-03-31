北市兩周內第3起「政治路霸」被拆了：夜宿捷運出口300天，原民團體今遭驅離

台北市長柯文哲日前聲稱要終止「政治路霸」，公布4大原則，處理長期占用公共空間的陳抗團體。而繼獨派團體「公投盟」、抗議年改的軍人團體「八百壯士」在立法院外的帳篷相繼拆除之後，今（31）日早上輪到台大捷運出口的原住民團體被驅離。

《聯合報》報導，長期駐守在台北捷運台大醫院站1號出口外，擺設看板、桌椅、帳篷及竹架等物品的原住民陳抗團體「原轉小教室」，29日遭北捷限期於30日晚間8點前清空物品，否則將「代為處置」。今日早上9點北捷公司、北市公園路燈工程管理處展開清除作業，1號出口也因此暫時封閉。

原住民團體「原轉小教室」去年2月在凱道上紮營，抗議原委會去年2月公布的《原住民族土地及部落範圍土地劃設辦法》把私有地排除，只有公有地的開發需要原住民同意，導致原住民喪失約100萬公頃的土地共管權。不過在夜宿凱道的第100天，「原轉小教室」在去年6月遭到警方驅離，布條、帳篷、獨木舟等藝術品也被清除。之後轉移到台大醫院站1號出口外設置據點，夜宿捷運站口至今已近300天。

而台北捷運公司29日發出信函，指「原轉小教室」未經許可在台大醫院佔出口平台堆置物品，違反《大眾捷運法》，已發出勸導單，並處以1500元罰鍰，要求30日晚間8時以前自行撤離；如果期限截止仍未改善，將擇適當時間會同警方進場處理。Photo credit: 馬躍比吼提供

今日早上9點，台大捷運站出口開始集結警力，加上台北市府人員、捷運局人員，共約50多人。市府人員先行宣布原民團體違法擺攤，請原民團體自行移除，警方隨即封閉台大捷運站1號出口，並由工程人員開始進行拆除作業。

駐紮現場長期抗議的原民歌手巴奈面對媒體說，「我們不知道柯文哲追求的轉型正義是什麼，我們也是追求轉型正義，我們不走。」

「原轉小教室」發言人馬躍．比吼日前則表示，社會就是需要抗爭才會進步，「如果首都不能抗爭，難道我們要去山上抗爭嗎？」

終結「政治路霸」，柯文哲：無論藍綠「一法適用」

「原轉小教室」攤位被拆，已是台北市這個月第3起的拆除事件。先是23日，在立法院周邊濟南路搭設帳棚、倡導獨立建國的「公投盟」，帳篷遭台北市政府以未申請當日路權為由，遭到拆除。

而在立法院外搭帳篷抗爭402天的八百壯士，因申請路權、搭帳棚期限已過，29日也遭北市府下令拆除，八百壯士與北市府溝通後，昨日下午自行將帳篷拆掉（又於今日早上搭回帳篷，並持續駐守，不過申請時間僅到31日，4月1日之後帳棚就要自行拆除）。

柯文哲也在八百壯士昨日自拆帳棚後，在臉書貼上馬路淨空的照片，強調不管藍綠統獨及各種社運，台灣必須成為一個法治的國家。

不過《沃草》報導，質疑公投盟帳篷遭拆一事，是北市府「自導自演」所造成的。

根據報導，公投盟執行長李嘉宇表示，公投盟過去十年來，都會一早到台北市政府排隊向新工處申請「新工路權」，再到中正一警分局申請集會遊行法的「集遊路權」、並向建管處申請「帳篷建照」。

不過幾個月前，北市府告知公投盟，只要對面「永久和平發展協會」帳篷負責人、建國黨主席古文發有申請到路權就好，另一邊不用再寫同意書，也不用申請集遊路權和臨時建物，公投盟於是接受，依照北市建議，由「永久和平發展協會」申請路權，公投盟方面則沒有路權與帳篷建照。沒想到3月20日卻因路權被申請走，帳篷被舉報是「違建」而遭到拆除。

《中央社》報導，柯文哲27日出席中山區行動市政會議時表示，立法院周邊陳抗太多，過去因為法律規定的漏洞，加上市府行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間，造成周邊店家、住戶長期困擾，「必須終止這些亂象」，未來將秉持4向原則，並讓副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立院周邊劃設陳情抗議專區，不再放任陳抗團體「到處流竄」。

柯文哲也指出，目前在北市道路上搭設各種棚架，常超過核定的路權期限，還給這些團體3天時間自行拆除，這個規定「不合理」。未來路權期限一結束，棚架沒有拆除，會強行拆除，法規「一體適用」。

《聯合報》29日報導，北市建管處表示，目前申請搭設臨時建物的地點規範不明，未來將特別註記「馬路」、「市區道路」，搭在上述地點的帳篷，將沒有3天自拆「寬限期」，而辦在校園、建築用地的帳篷，仍維持原本規範。

而北市新工處表示，過去民眾申請路權採人工登記，未來路權申請將僅開放線上申請，取代人工申請，並建置圖資，讓民眾清楚了解哪些路權已被申請。新的登記網頁已於3月1日上線，目前採雙軌並行，也正研擬修法，若順利通過，新制將於4月底上路。

打擊「政治路霸」，是用公權力叫人民聽話？

而柯文哲提出終止政治路霸的4項原則，包括了「縮短臨時棚架搭建許可期間，並落實逾時強拆」、「劃設立院陳抗專區」、「對陳抗佔領道路依法告發」、「重擬路權審議規則，杜絕長期佔用」，也在網路上引發討論。有人質疑，這樣的規範是否以保障他人自由之名，卻是對自由權利做限制？

政治評論家溫朗東在臉書上表示，說看到柯文哲臉書說，帳篷都拆光了，臺灣必須成為一個法治的國家，「我看到頭都昏了」。

他進一步表示，你不認同公投盟，或是八百壯士，或是凱道小講堂，不認同理念，或是集會遊行路權使用的方式，那都是一種價值選擇。不過他認為，「你能夠有現在的生活，能享有一些政府權力被節制的法治，能受到一些權利的保障。這些，一直都不是本來就有的，一直都是有些人『沒那麼守法』所爭取來的。」

《菜市場政治學》編輯陳方隅則投書《鳴人堂》，批評柯文哲的提議雖說是要對人民自由權利做保障，不過，具體作法卻是管制、「處理」集遊問題以及以法治國。

陳方隅指出，集會、遊行、表達意見自由，是憲法所保障的權利；但柯文哲強調的道路交通順暢、人行道公共空間暢通、甚至是立法院周邊的機車位，都不是憲法明文保障的範圍。他認為這兩者在憲法保障的位階完全不能相比，不是聲稱以保障他人自由之名，就可對自由權利做限制、強力執法。

《鳴人堂》另一篇投書作者許仁碩指出，劃設陳抗專區好比「劃地為牢」，首長開口設個專區，就限制特定對象的行動自由與集會自由，將讓抗爭遠離媒體鏡頭與輿論關注，集會自由與陳抗目的將實質被架空。

許仁碩也質疑，柯文哲宣示的縮短搭建許可時間、一超時就立即強拆的原則，若要落實，將大幅增加警力消耗，讓強拆所需警力時間一到立即進場執行，不僅將讓目前已過度動員的陳抗勤務雪上加霜，也大幅增加了警民衝突的風險。

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核稿編輯：羊正鈺