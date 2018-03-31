【藝遊時光】清明時節雨紛紛，路上行人食春捲（誤）

編按：《歲時百問》：「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明。」難能可貴的五天清明連假，除了抱著慎終追遠的心，祭祖掃墓、緬懷前人外，當然也要藉此機會好好舒緩累積的疲勞。你當然可以選擇在家裡攤成一坨爛泥，變成沙發馬鈴薯放飛自我，但其實還有另一個更佳選擇等著你——那就是跟藝遊時光的藝文地圖出外踏青，透過藝術滋潤你的心靈！

在南部，有第二屆環太平洋烏克音樂節，藉由輕快的烏克麗麗琴聲，讓你在暢遊高雄港灣的陽光生活之際，看見環境議題；在東部，則有台灣首次以原住民古謠原創的小提琴獨奏曲，音樂家張雅晴藉由藝術與音樂的共鳴，傳遞對土地與家鄉的關懷。

藝遊靠北邊

名稱｜糖果鳥——「多麼乾淨的ㄧ幅畫」

時間｜2018／04／07（六）－05／06（日）

地點｜尊彩藝術中心（台北市內湖區瑞光路366號）

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「從晚餐後的小睡片刻，到深夜醒來嗅嗅窗外的雨水味時，女兒才托著疲倦的身體回家。甩掉高跟鞋後，她常常攤在沙發上打開啤酒滑著Tinder，比起長久的戀愛過程，她顯得沒有耐心，藝術行政工作已讓她精疲力竭，她只需要在指間滑動大數據和些許觀感上的刺激。」生於台北，號稱塗鴉藝術家，但懼高的Candy Bird以台灣高齡社會下的世代相處為發想起點，是我檢視意識形態與個人關係的系列作品。展名來自樂團「草東沒有派對」的歌曲「爛泥」。

藝遊在中間

名稱｜小街咖啡散步祭

時間｜2018／04／04（三）－04／15（日）

地點｜審計368新創聚落（台中市西區民生路368巷1弄6號）

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「小街咖啡散步祭 」是由本日製作社主辦，以咖啡為主題的台中西區地方文化祭，除了邀請東京「横森珈琲」來台開設期間限定店，也希望透過散步串門子方式連結起台中西區小巷弄裡的在地咖啡店。04／04（三）－04／08（日）五連休期間，同步於審計新村舉辦「咖啡市集」，邀請台灣與日本各地的咖啡店家、手作品牌，藉由不同地區、不同個性所發展出的各式各樣咖啡文化，都能聚集在這個場域與來自各地的人們進行互動交流。

名稱｜江夏潤一原畫展 “drawing drawing”

時間｜2018／04／07（六）－04／30（一）

地點｜綠光+marüte（台中市西區中興一巷2號）

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出生於日本鹿兒島的插畫家江夏潤一先生，擅長於將將人物、時間、空氣所形塑的氛圍、小故事好好地透過插畫描寫下來。去年二月曾與日本鹿兒島県的八位插畫家一同在台進行聯展，主要發表以電腦繪製的輕柔插畫，今年則是來台舉辦個人展，將發表原畫作品。此外，開展期間的江夏先生都在展覽室，請各位歡迎來玩！

藝遊南霸天

名稱｜這裡太陽比較大——黃昱昊

時間｜2018／04／04（三）－04／30（一）

地點｜Ho-Yo Space（台南市中西區中正路138巷6號）

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租屋處前方是一塊3.36公尺乘以10.18公尺的空地，地面上有些碎石與雜草、矮樹。 透過三面落地玻璃窗，我經常能看見一位阿嬤拎著洗好的衣物，從對面的住家穿越大馬路走進巷子來到這塊空地，把這邊當成她的晒衣場。某日我問阿嬤為什麼特地選擇這裡，她只給了我這個答案。

名稱｜2018 環太平洋烏克音樂節

時間｜2018／04／06（五）－04／07（六）

地點｜集盒．Kubic（高雄市前鎮區復興三路5號）

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環太平洋烏克音樂節創立於2016年，​是一個以高雄為基地，關注音樂與環境的全年齡活動。以港都為名的高雄是一個有寬闊氣息的大城市，但同時也是一個受工業、污染、人口外移、產業老化籠罩的居所⋯歡迎所有年齡、性別、職業、文化背景的人一起在音樂的世界裡同樂，欣賞烏克麗麗音樂的輕鬆與專業，也在市集裡同時體會到夢想與生活，就像高雄同時面對著廢氣與海風，它令你離開，或者離不開⋯

藝遊向東面

名稱｜《叢生》王妤璇藝術創作個展

時間｜2018／04／08（日）－05／07（一）

地點｜島東譯電所（花蓮縣花蓮市福建街436號）

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日常中，對自然的記憶和探索搭建起想像的空間，畫面裡各式有機體聚集並混合在一起逐漸的生長。筆下的動植物皆由現實所衍生，但卻又不存在於此刻的時空。

生於花蓮，長於台北，旅法七年從事平面設計及插畫相關工作的王妤璇，在此次個展的作品中有著數種不同的調性，有時以細緻的筆觸帶以仿真的質感描繪出虛擬的動植物，有時則用綺麗的色彩來承載具有特殊氣息的奇異風景。

名稱｜海翁繪／張雅晴2018小提琴獨奏會

時間｜2018／04／07（六）18：00－21：00

地點｜國立臺灣史前文化博物館（臺東市豐田里博物館路一號）

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小提琴家張雅晴，於2016開始，以整整兩年的時間籌備《海翁繪》計畫。她踏上畫家父親張金發，繪畫取材時走過的道路，在相同的旅程裡，採集這塊土地的古謠與聲音。朝陽、山林、漁港、茶香、部落、女孩⋯4條弦，88個鍵，36幅畫，1段古謠錄音，珍貴的素材演繹著似曾相識的故事，並錄製成《海翁繪》小提琴獨奏專輯，將於2018年走訪全台各縣市發表。

名稱｜好樂團GoodBand《把悲傷留在這裡》發片巡迴

時間｜2018／04／08（日）18：00－20：00

地點｜賣捌所 UriSabakisho（宜蘭市康樂路38號）

備註｜此活動需入場費

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好樂團GoodBand《把悲傷留在這裡》EP發片巡迴

「我沒有辦法回應你／妳的悲傷，我們一同把悲傷留在這裡好嗎？」

去年的五月，好樂團在濕地Venue舉辦了《把悲傷留在這裡》專場演出，邀請朋友們將悲傷留下，也帶給我們很多回饋與想法。於是在今年，我們將這個階段的悲傷、迷惘與疑問，集結成了第二張EP《把悲傷留在這裡》，希望用這樣的形式陪伴每一位曾在歌曲中找到自己的朋友。我們總是將想法與感受誠實的寫下來，希望能夠帶給大家陪伴。現在我們再次邀請你，一起來到《把悲傷留在這裡》的發片巡演，與我們對話。