作者：鹿谷

四年前的這個時候，318運動揭幕，許多學生因為反對國民黨單方面將《海峽兩岸服務貿易協議》宣告存查，憤而衝進議場，佔領立法院，掀開了那一年春天的大規模公民運動。

這場運動的一年前，民進黨未見轉機，沒有人想到這場運動之後，會讓國民黨元氣大傷，民進黨全面執政。更沒有人想到那一年的11月，一位素人醫生就這樣成功問鼎民進黨難以拿下的台北市長寶座。

而318運動後，許多人樂觀地以為國民黨就此遭到消滅，但4年後的今天，民進黨因為各項改革與勞基法修法，先是得罪了原本支持民進黨的年輕群眾們，更因為將國民黨過去的保守勢力逼急了，使得保守派的抗爭越發激烈。

當時公民意識蓬勃，各地組織結社如雨後出筍冒出，更有人認為時代力量就此要取代國民黨，成為國會的第二大黨。然而在勞基法修法時，時代力量進退失據，在雨中抗議了不久後回到國會議事堂，但民眾卻對逐漸時代力量感到失望，也傳出內鬥消息。

2018年選舉，將奠定接下來的政治氛圍是否完全轉變成理念倡議的新政治，還是因為年輕人失望不願意出來投票，而使得傳統的組織戰再佔上風。

但是綜觀第三勢力的佈局，不僅毫無戰略，也看不到願意合作的跡象。不僅在台北市選區當中每個黨都派員參選，互相瓜分既有的年輕人選票，而也因為每個都提倡新政治，但讓選民看不出有何區隔，導致這些新人還是得回到地方辛勤地跑行程、一一跟選民握手拜訪，和傳統以人脈關係為主的選舉模式沒有太大差別，也不會讓人期待這些新人們真的能突破多少傳統政治的框架。

此時的公民社會情緒也逐漸失望，倘若又見第三勢力的小黨們互相廝殺，恐怕讓人更不願意出來投票，造成傳統政治人物佔優勢的負面循環，就會回到藍綠對決。尤其是市議員選舉採取MMD-SNTV（Multi-Member District, Single Non-transferable Voting；複數選區單記不可讓渡投票制），更鼓勵同室操戈，互相爭取瓜分同一群選票基礎，這也是為什麼過去藍綠政黨在議員選舉中，都是同黨的同志們殺的你去我來的原因。

318運動的遺產已快被檯面上的第三勢力消耗殆盡，眼見這些新人們不懂得團結合作，勇敢地打出新世代政治的選戰，反倒是不斷內耗，這將使得那一年春天許多年輕的努力化為烏有，更讓後繼的新人沒有辦法延續新政治的精神，實在令人遺憾。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航