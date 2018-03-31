也許在柯文哲眼裡，配合市府警察的八百壯士才是最優質的抗爭者

警告，行為違法。

常上街頭的人，應該看到這六個字就有畫面，白色的底、紅字的「警告」、黑字的「行為違法」，還有底下舉著這個牌子、呆若木雞的員警。

在意環境的人在反核遊行看過這面牌子、在意居住權的人在拆大埔遊行看過這面牌子、在意勞權的人在反勞基法修法時看過這面牌子、在意機車路權的人在待轉大富翁看過這面牌子，在意教育的人在反課綱看過這面牌子，318就更不用說，在中華民國爛到骨子裡的官僚體制下，只要你對公平正義有所追求，那對這面牌子大概都不會陌生。

而今天，柯文哲拍了一張乾乾淨淨、沒有任何陳抗的馬路，在臉書上寫道：「不管藍綠統獨及各種社運，台灣必須成為一個法治的國家。」不知道那些318後持續支持柯文哲到現在的覺醒青年們，看到這段話時，會不會在心裡想：幹，好險當時台北市長是郝龍斌。

歷史就是這麼有趣，沒有318的違法抗爭、沒有執行不服從凝聚社會力量的公民們，就不會有台北市長柯文哲，而這個挾街頭之力上台的市長，現在卻說我們是法治社會，不管任何理由，抗爭最重要的是合法。

華人常常搞不清楚法律跟人民的關係，未經民主浸潤、腦中還存在著專制思想的他們，總認為法律是至高無上、守法是天經地義，因為在過去的獨裁體制下，法律是執政者制定的，而執政者的威權是不容質疑的，所以法律當然也是不容質疑的。

但民主社會並不是這樣運作的。民主社會中執政者的權力，來自於人民為了追求平等、避免在自然狀態下的混亂，而自願將一部分的自由和權力賦予一個較小的集體（也就是政府），政府因此得到力量來制定和執行法律，規範我們的日常生活及維持秩序。

說起來好像很學術，其實是很簡單的道理，舉例來說：為什麼你看到紅燈要停下來？那是因為我們為了避免交通上的混亂，所以願意犧牲自己部分的自由通行權利來確保我們的安全。這是人民跟政府互相溝通的結果，絕不是單純因為政府覺得紅燈不能走比較好，你就要遵守。

每一條法律都是在犧牲我們的權益增加政府的權力，這是我們自願也是必要的，因為我們需要一個強制力的存在，確保我們不會因為職業、種族、經濟能力或是意識形態的不同而被犧牲。我們希望的法，是同時保障雇主跟勞工，兼顧經濟發展跟居住正義或環境保育，可以在汽、機車的路權跟安全之間取得平衡的。為此，我們才願意將自己部份的權力交給政府。

所以如果現在的法律明顯偏袒了某一方，公民們就有責任收回原先賦予政府的權力，並藉由抗爭達到恢復社會公平的目的。這就是為什麼我們總是「違法抗爭」，因為法律本身就是壓迫的來源；這也是為什麼一樣是抗爭，我們總是瞧不起八百壯士，因為他們不是為了讓社會恢復公平而走上街頭，而是為了讓社會持續的不公平，以保障自己的權利。

所謂的法治，從來就是一種人民與政府之間權力拉扯的平衡狀態，「人民監督政府制定出合理的法律」跟「政府要求人民守法」兩者間是一個永無止盡的循環。作為一個現代社會公民，你必須具備能力判斷什麼是善法什麼是惡法，而不是一視同仁地覺得惡法亦法、守法好棒棒。

可是今天，柯文哲又開始了他藍綠一樣爛的老調重彈，爭取台灣主權的公投盟，被他跟追求統一、犧牲台灣主權的愛國同心會並陳；為了讓社會回到公平狀態的各種社會運動，也被他跟爭取自己那高得不合理退休金的八百狀士相提並論。說不定在他的標準裡，比較配合市府警察的八百壯士才是最優質的抗爭者。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這種總是把中立、客觀視為美德的價值觀就是問題來源，所以藍綠一樣爛、統獨一樣爛之類的幹話總是有市場。明明我們心知肚明，即使是雙胞胎都不會一模一樣，那又怎麼會有什麼是真的「一樣爛」？如果屋主跟強盜你會分，為什麼統獨你不會分？難吃的便當跟大便你會分，那為什麼藍綠你不會分？

其實也很簡單。沒有台灣主體意識的人，自然不知道自己是誰，所以分不出統獨也分不出藍綠的好壞，那就乾脆不要分辨，讓他們一樣爛；沒有核心價值的人，自然不會知道自己或別人在追求什麼，所以分不出社會運動或公民不服從跟八百壯士的差異，那就乾脆當成沒差。

而渡海而來的中華民國，當然不希望我們有台灣主體意識，一個希望得到更大權力的政府，當然不希望你有價值追求，所以我們都被教育成：美其名是中立、實則為是非不分的人。而選舉，不就是要選出我們的代理人嗎？那大概沒有什麼人，比明顯沒有台灣主體意識、又缺乏核心價值的柯文哲，更適合當我們的代言人、更容易受到民眾愛戴了。

還記得之前，有個滅殺本土語言文化的新聞局長叫宋楚瑜吧？大家都說他勤政愛民，宋省長宋省長叫得好親切，再更之前，有個養了一堆特務執行白色恐怖的總統叫蔣經國，大家都說他是台灣經濟起飛推手要緬懷他。那時候，他們都說那些東西不重要，文化不重要、人權不重要，經濟發展才是硬道理。

可是現在呢？經歷過去慘痛的經驗後我們終於明白，錢沒了可以再賺，但失去的文化跟生命卻再也無法挽回，那我們還要繼續目光短淺地拿著所謂「政績」，捧著無論在文化、公平、轉型正義或是台灣主體性上都不合格的柯文哲嗎？究竟歷史是要指引我們方向，還是告訴我們，人類終究只會不斷地重蹈覆轍，永遠學不到教訓？

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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