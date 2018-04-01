終於收到五張傳票：靈骨塔詐騙「無法可管」自救方案

文：曹寶祥（生命物件詐騙自救會冥紙長）

上週拖著上班疲累的身軀回到家中，發現桌上放著五張台北地方法院刑事檢察署寄來的傳票，坐在沙發上拆開閱讀傳票，複雜的心情油然而生….

去年三月，發現家裡的長輩遭眾多靈骨塔業者、物業管理仲介惡意行銷誘騙，詐騙總金額近兩千萬，金額之高令人咋舌，數十家物業公司合計超過50個靈骨塔、40多張的生前契約、40多個骨灰罐，全家死光也不需要這麼多。

家裡長輩在2017年7月底正式提告，至今還沒完成起訴，期間也沒有假扣押或是警示的立即緊急措施，讓不法分子藉機脫產或是將公司倒閉。當受害者擁有殯葬物件之後，不斷會有不肖的業者打電話來，說剛好有遷葬案或是大盤商收購，高出市場兩、三倍的價格先突破心防引起被害者興趣，之後設圈套以物件不符合需求或對方還需要別的物件為由，讓被害者繼續拿錢出來買沒有價值的靈骨塔／生前契約骨灰罐，榨乾被害人的財產。

這個問題不是個案，靈骨塔詐騙行之有年，單是2018年1月檢警發起的一波起訴，就「抄」了12億的詐騙所得。靈骨塔詐騙之所以有效術，主要由於一般大眾對於生死比較有禁忌，不好意思啟口跟家人討論，而且投資靈骨塔這種商品，容易自我合理「很久都賣不出去是很正常」的情況，雖然這件事一點也不合理。

國家救濟管道全用上，卻都無法解決問題

「伸冤」的過程中，我們試過了各種救濟管道，八個月的期間從最基本的調解委員會到立院甚至是調查局的勞師動眾，卻發現幾乎都幫不上忙。

區公所調解委員會：沒有約束力，業者愛來不來也沒差。

調查局朋友也來了：調查局負責台灣重大經濟犯罪，像是這樣有組織規模的詐騙，也是調查局偵辦的對象。網路上有許多建議可透過調查局處理，可惜調查局可能因為職權上要處理的事情太多，對於一般民眾詐騙較不在意，靈骨塔詐騙比較不是他們的優先處理標的。不過透過調查局，確實可以得到一些申訴的方向供參，其實也有奇效。

民代法律諮詢：各選區都有立法委員或市議員的法律諮詢，但是案件複雜的民眾，亦或有特殊利益勾結的案件往往不容易優先實際解決。當然這樣的諮詢，還是對心理層面的慰藉起了一定的效果。

作者提供 數百個斂財詐騙蓮位，一個價值12萬

立委協調，反而像是公聽會

有些人覺得有事情找立委「喬」就可以解決，但這樣的形式同樣沒有約束力，當天詐騙業者只出席一位，還是沒有決策權的派員。反而消保官、內政部、台北市殯葬管理處、新北市殯葬管理處、台北市法制局都派員到場，不知道的人還以為是開殯葬管理條例研討會。

有趣的是，由各個部會代表的發言，反而可以看出靈骨塔詐騙「無法可管」的窘境。

席間，內政部代表表示，目前靈骨塔、生命契約納入管理，對於違反的業者依法開罰，但是骨灰罐並不屬於納管範圍，因為靈骨塔與生命契約管理部分已「超過業務負擔」，若再把骨灰罐納管，恐有業務量過重情況。台北市政府的消保官則說，大部分詐騙案的購買數量屬於投資行為，不是一般交易，故不適用消費者保護法。

而台北新北兩處的殯葬管理處皆表示，依職權只能對業者行政裁罰，刑事民事訴訟還是需要自力救濟。

小警察局不愛接大案，找地檢署比較快

按照台灣法律，刑事案件即可到警察局報案，沒想到員警看我們資料很多、案情複雜就想要打發我們，打字很慢，事情問了又問，還打電話給嫌疑人「確認事項」。

過了半小時，警員打到一半說執勤的時間到了，就說要換一個人來繼續做筆錄，所以我們又把案情再說了一次。新接手的警員可能想到再這樣下去不是辦法，想要藉故勸退我們，找副所長問了一下案情，沒想到副所長竟然剛好也有家人經歷過靈骨塔詐騙，就跟我們說「唉呦這個案件詐騙不會成的啦」，就是心甘情願自己買的，我家人到現在也還被套牢，叫我們把事證蒐集清楚再來報案，不然會有誣告之嫌。

雖然經蒐證已經超過兩個月，但當下長輩聽到副所長說誣告都嚇傻了，就放棄在警局報案，直接寫訴狀到地檢署，真的快多了，而且還更有效。

司法牛步，導致詐騙集團有恃無恐

當我發現長輩遭到詐騙後，就依循打電話去了解，去討公道。巧合的是，所有詐騙的仲介都「離職」了，所有詐騙的公司都「清算解散」了。

循線找到對方，對方有恃無恐，態度也很強硬表示歡迎大家來相告，其中也有幾家願意跟我們和解購回，但價格僅有原來的四到七成不等，早已超過長輩這些年所繳交的貸款利息，還撂下「若不接受一毛錢都沒有」的狠話，讓長輩深受處於高壓驚恐的心理壓力中。此外，詐騙集團也招募很多俊男美女，開著好車打造多金形象，藉此博取受害者有能力處理物件的好感，對於青年就業與價值產生重大的損害。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

不論是網路上的自救社團，或是實際接觸到的受害者，其中都還有很多人至今仍陷入詐騙集團的話術與心理糾結，希望政府相關單位能夠加大宣導強度，公開無賴不法的物業公司，並在內政部組成專案小組單一窗口受理受害者案件，從寬認定詐欺事證，加重詐欺刑度，不要等到哪一天有哪個大官的家人被詐騙了，才想認真解決這個問題。

這樣想想，和那些不知道如何自我救濟的受害者相比，能看到傳票到偵查庭釐清詐騙案情的我，已經算是幸福的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航