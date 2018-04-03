揭開G片產業的神秘面紗，日本導演Saki來台分享拍片秘辛

文：齊藤芭蕉

你喜歡日本G片嗎？如果你喜歡東洋口味，那麼你一定看過日本最大G片商COAT Corporation的作品。這個春天，PINKeLAB粉紅經濟研究所找來日本最大G片商COAT Corporation的資深導演Saki，來台分享日本G片產業發展現況與趨勢，同時也談到G片分潤制度、台灣在G片產業的角色與機會，以及鹹濕的現場拍片秘辛。全場以問答方式進行，就讓Hornet用快問快答的方式，帶領大家進入G片的極樂世界！

Q：導演怎麼進入GV這行業？

A：年輕的時候看G片，就想要進入這行業。剛開始提及此念頭時，總是會被身旁的朋友嘲笑。後來真的進入業界，從剪接、上馬賽克、當星探街頭搭訕、入鏡演出（墨鏡男或蛙鏡男），最後接觸到導演工作，生涯已15年之久了。目前是獨立製片。

Q：導演本身喜歡什麼類型？

A：喜歡直男，也因為這樣的關係，所以在圈子裡沒有過穩定的交往關係。就算對方是自己的菜，但如果知道對方是同志，馬上會失去興趣。不過，只喜歡直男這樣的傾向並未讓自己帶來困擾。以前會藉著直男喝醉時吃對方豆腐、幫對方洗澡，或是讓直男看AV，幫他們打手槍消火。這些真實經歷也化作GV的養分，創造出Maniac系列實際拍攝出來，相信這也是很多男同志的性幻想吧。（笑）

Q：目前G片市場的主流是？

A：目前日本GV市場的兩個主流：傑尼斯系和筋肉系。有趣的是，這跟大家印象中現實的「主流市場」有些不同。舉例熊族好了，因為COAT Corporation的社長不喜熊，所以很少發展熊族系列。另外，真正會掏錢買GV的，是年紀大一點有消費力的中老族群及腐女，而這兩個族群都喜歡美少年，所以傑尼斯系在GV界是非常有市場的。

Q：在GV界工作，看了這麼多屌，會有職業倦怠嗎？

A：對自己還是會有影響。前五分鐘看男優寬衣與打槍還是會興奮一下，但隨即就因「角度該如何取才好看」等專業問題而冷靜下來；後段男優射精時也會感到興奮，但馬上就被「馬賽克好不好打」這樣的念頭取代，這樣也算職業病吧！（笑）

Q：一部GV的預算大約是多少？

A：與AV相比，GV的預算真的不高。通常一部G片預算低於3百萬日圓，包括場地、服裝、道具、男優費用等等，約賣出3百片可回本（日G片正版約在一萬日圓左右）。如果一部G片中分很多段，可以以一段50萬日圓左右的成本去計算。

Q：日本GV男優的價碼是多少？

A：15萬日幣算是到頂了。一般來說也不會開那麼高價。通常是搭訕時會先說給一萬圓來攝影棚試試看，然後藉由談話、引導對方脫衣服、打手槍等，一萬元一萬元慢慢加上去。日本GV不會捧男星，真崎航是特例。

Q：去拍G片的演員，直男與同志的比例為何？

A：可以說幾乎大部分都是直男在拍G片，因為他們的親友不會去看G片，有的直男甚至因缺錢而自薦來拍G片。同志來拍G片真的很少，因為擔心被認出來。

Photo Credit: PINKeLAB粉紅經濟研究所 當日講座活動照片

Q：有沒有跟拍片的男優發展後續？

A：沒有，這在業界是被禁止的，這些男優也不會被掰彎。（笑）

Q：怎麼幫男優硬起來？

A：因為都是直男，跟同性做要硬起來的確是個挑戰。其實，雙方不管是一號或零號，私底下都會讓他們吃威爾鋼。但吃威而鋼很難射，有時拍攝了六、七個小時才有射精鏡頭，也是很累人的。

Q：是否考慮與跟台灣合作？

A：之前有談過合作，但因法令等諸多原因，所以後來不了了之。但我本身是很期待有台日合作的機會，也歡迎大家有興趣來找我！

主講者：Saki導演簡介

Saki為日本最大片商COAT Corporation位於大阪分部COAT WEST的主力導演。15年的導演生涯中參與超過100位男模的拍攝，其中的Maniac系列更是大受好評，被視為日本經典G片系列之一。Saki除導演之外，也負責剪輯、街頭星探，並曾實際入鏡，擔綱影片主角。

主辦單位：PINKeLAB 粉紅經濟研究所

PINKeLAB粉紅經濟研究所舉辦專屬於LGBT族群的商業交流會，聚焦在彼此事業上的學習成長、創業交流、成功失敗經驗分享及商機資源的分享與互助。期許串聯起台灣同志圈的各行各業專業人士，更能夠與亞洲其他大城市的團體進行聯繫交流，壯大彼此的力量，甚至進一步有機會回饋到整個亞洲同志族群。

本文經Hornet授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航